Матч, от которого зависит судьба чемпионской гонки. «Спартак» или «Зенит»?

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Назначенный новым главным тренером, Гильермо Абаскаль сотворил чудо в подготовке к сезону, что вылилось в тот результат, которого никак не ждали. После сокрушительных 0:4 от «Зенита» в рамках Суперкубка России «Спартак» в первых пяти матчах РПЛ одержал победы в четырёх из них, лишь раз сыграв вничью с «Ахматом». После удачной серии был промежуточный провал в матче с «Динамо» (0:1), но после него были сделаны правильные выводы и уже в следующем туре «Спартак» не оставил шансов «Факелу» в гостевом матче (4:1). На данный момент красно-белые занимаю вторую строчку в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту» одно очко. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Фото: ФК «Спартак»

«Зенит» - лидер чемпионата, но важен контекст. Питерцы в этом сезоне не имеют такого же запаса прочности, который был в прошлые годы. На старте сезона Сергею Семаку и его команде повезло с календарем, где лишь ЦСКА можно считать более или менее равным оппонентом, а в остальных матчах «Зенит» встречался исключительно с командами из второй восьмерки. Чемпион прошлого сезона лидирует в таблице, но разве можно гордиться победами над «Уралом» (4:0), «Торпедо» (2:0) и другими соперниками, чья готовность к РПЛ вызывает вопросы?

ОРИЕНТРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В прошлом туре место в воротах «Спартака» должен был занять Александр Селихов, но он почувствовал себя не очень хорошо на разминке, из-за чего Александр Максименко вынужденно подменил коллегу. В матче с «Зенитом» почти навернякамы увидим, что основной голкипер красно-белых вернется в стартовый состав. Зато есть не очень хорошая новость касательно Антона Зиньковского, которым не получится усилить состав по ходу матча из-за проблемы с плечом.

Сергей Семак в кубковом матче против «Факела» провёл большую ротацию, чтобы все основные игроки отдохнули к матчу со «Спартаком». В запасе даже находился Клаудиньо, восстановившийся от травмы, но вряд ли бразильца стоит ожидать на «Открытие-Арене» с первых минут. Пока что он полностью не готов провести 90 минут. В остальном состав «Зенита» читаемый. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

ФАКТЫ И СТАТИСТИКА

• «Спартак» не выигрывает у «Зенита» уже восемь матчей в РПЛ. Последняя победа была аж в 2017 году.

• «Спартак» пропускает от «Зенита» в 12 домашних матчах подряд.

• «Зенит» в последних шести гостевых матчах против «Спартака» забивает исключительно по одному голу. Два мяча в ворота красно-белых залетали в последний раз в 2015 году.

• «Зенит» пропустил в 14 из 15 гостевых матчах «Спартака».

• «Зенит» не пропустил ни одного гола в первом тайме по ходу этого сезона.

• «Спартак» забил больше всех голов за семь туров - 18.

• «Зенит» пропустил меньше всех голов за семь туров - 2.

• Квинси Промес - лучший игрок чемпионата по системе гол+пас (7+3), а Александр Соболев - лучший ассистент (4 голевые передачи).