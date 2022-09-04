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«Зенит» против «Спартака». Сегодня - главный матч сентября

Готовимся к битве в Тушине и обсуждаем основные интриги матча.
«Зенит» против «Спартака». Сегодня - главный матч сентября
04 сентября 2022 08:35
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК «Спартак»

ВЫЙДУТ ЛИ У «ЗЕНИТА» КЛАУДИНЬО И КУЗЯЕВ?

Полузащита «Зенита» перед «Спартаком» выглядит несколько слабее, чем обычно. Во-первых, непонятно, в каком состоянии находится Клаудиньо после травмы. Бразилец, повредившись в матче с «Ахматом», был вынужден пропустить три недели, из-за чего явно подрастерял форму.

Потеря бразильца, надо сказать, выпала на довольно благоприятный для «Зенита» отрезок. Питерцы без труда справились с «Уралом», «Торпедо» и «Факелом» и - не без не доли везения, но, надо сказать, заслуженно - одолели ЦСКА. Умение Клаудиньо работать с мячом на ограниченном пространстве поможет сине-бело-голубым нейтрализовать главную «фишку» нынешнего «Спартака» — «ромб» в центре поля. Хавбек компенсирует численное меньшинство в середине поля великолепным дриблингом и вертикальным движением между линий.

Похожая ситуация и с Далером Кузяевым. Россиянин травмировался в матче с «Крыльями», поэтому тоже вряд ли появится с первых минут. Но очень вероятно, если будет хорошо себя чувствовать, выйдет освежить игру на последние 15-20 минут.

- Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе — всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия. То же самое касается и Далера: он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают. Тем не менее у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят, — оценил состояние футболистов Семак.

ЗАЖГУТ ЛИ ФОРВАРДЫ КОМАНДЫ СЕМАКА?

Основная схема сине-бело-голубых в этом сезоне — 4-3-3 (или 4-2-3-1). На острие атаки попеременно появлялись то Матео Касьерра, то Иван Сергеев. Оба ничего особенного не показывали. У россиянина 3+1 в шести матчах РПЛ, у колумбийца — 0+2 в семи встречах. Сергеев по стилю — далеко не нападающий-решала, который будет цепляться за мячи в штрафной, биться на стандартах и караулить ошибки центральных защитников. Иван, наоборот, больше работает в прессинге, действует в «оттяжке» и любит бить издали. По этой причине без партнера впереди ему бывает сложно создать момент — Сергеев зачастую предпочтет не атаковать зону, а дождаться поддержки от полузащитников и уже с ними разыгрывать комбинации. Однако в начале чемпионата Семак был просто вынужден ставить его в основу — Касьерра был совсем не в форме и только-только привыкал к новым требованиям. Однако в последних матчах Матео стал получать шансы — в трех последних встречах (с «Уралом» и «Торпедо» в РПЛ и против «Факела» в Кубке) вышел с первых минут, а в ворота воронежской команды даже оформил дубль. Да, один удачный матч — далеко не показатель состояния футболиста, но к «Спартаку» Касьерра наверняка должен подойти заряженным на сто процентов.

КАКУЮ ТАКТИКУ И ВРАТАРЯ ВЫБЕРУТ МОСКВИЧИ?

В последних двух матчах ворота «Спартака» из-за болезни Селихова защищал Максименко. К «Зениту» Александр должен поправиться, поэтому перед Абаскалем наверняка возникнет диллема. Дать резервному голкиперу сыграть в важном матче, тем самым укрепив его психологическую уверенность, или же вернуть в состав основного вратаря. Как по мне, Максименко своей игрой с «Факелом» и «Крыльями» все же заслужил шанс не возвращаться на лавку сразу — как минимум, до первой ошибки.

Еще один важный момент — выбор стратегии на игру. При Абаскале красно-белые стараются играть от себя, действовать первым номером, доминируя над соперником. Выход в атаку москвичи проводят через вертикальную доставку мяча в полуфланги и смещения инсайдов на фланг для отыгрыша с партнерами по обороне. Рискнут ли красно-белые играть также открыто и против «Зенита» или попытаются сделать ставку на более прагматичный футбол? Пожалуй, это главная интрига предстоящего матча.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ АТАКИ «СПАРТАКА»?

Два главных действующих лица в нападении красно-белых — это Квинси Промес и Александр Соболев. Именно они должны решить исход встречи. Голландец сейчас находится на диком кураже: десять результативных действий в семи матчах. Фантастический уровень! Он нередко забивает из довольно сложных ситуаций и берет игру на себя, когда понимает, что партнеры находятся в не той зоне или просто устали по ходу очередной затяжной атаки. Настоящий джокер «Спартака», который все больше и больше напоминает чемпионскую версию себя. В отличной форме и Александр Соболев — лучший в команде по ассистам, второй по ударам в створ и созданным голевым моментам и третий по ключевым передачам. Форвард умело склеивает линии и связывает игру в переходных фазах, помогая хавбекам в верховой борьбе во второй трети и верном выборе тайминга для диагоналей.

Заменить травмированного Антона Зиньковского по всем законам жанра должен новичок красно-белых Кейта Бальде — дико талантливый футболист, который приехал в Россию не отбывать номер, а реанимировать свою карьеру и пытаться вновь выйти на топ-уровень. Было бы довольно символично, если бы Абаскаль дал форварду время уже в первой для него домашней игре. Тот же Мантуан дебютировал у Семака в матче примерно такого же порядка — против ЦСКА. И забил победный гол шикарным дальним выстрелом из-за штрафной, фактически принеся команде три очка. Может, у Бальде получится также?

СИЛА СОСТАВА «ЗЕНИТА» ВЕЛИКА, НО КРАСНО-БЕЛЫЕ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ИМ БОЙ

В эпоху Сергея Семака «Зенит» еще ни разу не проигрывал «Спартаку». Причем ни дома, ни в гостях. В последнее время вообще участились разгромы. 4:0, 7:1… Однако зачастую большой разрыв в игре команд возникал не из-за разницы в классе футболистов (он что у красно-белых, что у питерцев одинаково для РПЛ высокий), а из-за слабо налаженных связей внутри коллектива — постоянная текучка тренеров из раза в раз сбивала все командные настройки и позволяла соперникам точнее давить на слабые места в структуре.

При Абаскале у красно-белых сформировался надежный костяк и появилась идея в игре, что уже начало приносить свои плоды — до начала восьмого тура москвичи шли на втором месте, всего на очко отставая от первого. В этот раз, думаю, питерцам не получиться унизить «Спартак». С матча за Суперкубок красно-белые стали заметно сильнее и, как кажется, способны огорчить действующего чемпиона.

источник: «Советский спорт»
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