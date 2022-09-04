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Шедевр от Макарова помог «Динамо» одолеть «Урал» в нервном матче

Главные события матча отмечает, опираясь на популярный телеграм-канал известного журналиста Дмитрия Дерунца «Человек Д».
Шедевр от Макарова помог «Динамо» одолеть «Урал» в нервном матче
04 сентября 2022 08:50
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автор фото: ФК «Динамо»

1-15 минута.

Спокойный старт. «Урал» был щетинист минуты четыре, забил красиво (как в апреле) из офсайда. Есть желание у гостей командно встречать высоко, пока осложнять жизнь получается 50/50.

Грулёв в центре внимания ключевых эпизодов, пока их не вывозит. В форме Тюкавин, хороши Сергей Паршивлюк и Лука Гагнидзе. По-прежнему лезет в одинокий прессинг Арсен Захарян. Сазонов подсказывает Маричалю играть выше.

16-30 минута.

Макаров не доигрывает в обороне, но потом четко разгоняет контратаку, которую решает сам и завершать. Потом не попадает в синхронность с Тюкавиным.

Судья Мешков решил дать высокий допуск, терпит пока без желтых карточек.

Равная игра. «Динамо» острее, но во владении это совершенно не сказывается.

31-45 минута.

Маричаль спасает от гола, Сазонов чуть не привозит пенальти. На стандартах у динамовских ворот - третий матч подряд пожар.

Сабе Сазонову все сложнее с Бикфалви.

И в тот момент, когда «Динамо» стало играть уже откровенно вторым номером, свое слово сказал Тюкавин! В одиночку решил момент и забил гол.

Но – тут же новый стандарт, и залетает уже в ворота хозяев. Хочешь жни, а хочешь куй. Опять секта свидетелей красивых голов Бикфалви на «Динамо».

46-60 минута.

Тот же темп поначалу. Взорвались бело-голубые контратакой, но мяч не слушается. Сазонов получает первую жёлтую, но такой подкат бывает и полезнее для командного духа. На 53-й последовала хорошая атака, завершившаяся передачей Грулева на Макарова.

А очень скоро Макаров приложился чудесным ударом в дальнюю девятку!

61-75 минута.

Не получилось сразу забить третий, хотя динамовцы могли и должны были добавлять. Замена: Гладышев вместо Грулева - логично и своевременно.

«Урал» не силён в концовках в этом сезоне. Но «Динамо» садится и ждёт.

76-90 минута.

Мельчит «Динамо», много ошибается, но додержалось идеально. Впрочем, разве на 2:1 болельщики рассчитывали?

источник: «Советский спорт»
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