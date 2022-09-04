В Москве у «Зенита» всегда проблемы со «Спартаком». Расклады на воскресный матч лидеров

Чуть менее двух месяцев назад команды встречались в матче за Суперкубок России, и тогда от красно-белых осталось мокрое место. Счет 4:0 отражает огромное преимущество сине-бело-голубых, но за это время многое изменилось.

Во-первых, та игра была первой официальной для нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Испанец еще толком не понял, что у него за коллектив и в какой футбол играют в нашей лиге. Но он быстро учится, в следующих восьми играх (с учетом Кубка) проиграли спартаковцы только «Динамо» (0:1), одержав целый ряд убедительных побед.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Во-вторых, большая разница для красно-белых, где они в последние годы встречаются с «Зенитом». Если в Питере мы видели сплошные разгромы гостей, то в столице ситуация кардинально иная. Три из четырех последних московских матчей завершились со счетом 1:1, одну игру «Спартак» проиграл – 0:1. Перед этим была победа 3:1 в конце ноября 2017-го. С тех пор москвичи не знают побед над питерцами, но постараются переломить тенденцию.

С 2013-го в Москве в девяти встречах спартаковцы всего лишь однажды потерпели поражение. Хотя во многих матчах находились в куда худшем состоянии и составе чем сегодня. Потому вполне можно рискнуть и поставить на то, что «Спартак» по крайней мере не проиграет. И при этом обе команды забьют – чемпионат они начали результативно (команда Абаскаля по забитым мячам на первом месте - 18). Если кто-то верит в подобный расклад - а это не что-то из области фантастики, то, например, ставка в букмекерской компании Tennisi.bet на этот случай очень привлекательная – с коэффициентом 2,72.

Риск меньше, чем ставить на победу хозяев. Так оценивают эксперты букмекерской компании Тенниси, предлагая поверить в красно-белых за 3,82. «Зенит» по традиции считают фаворитом (на победу команды Семака можно поставить с коэффициентом 1,93), но все статистические выкладки и ряд обстоятельств говорят о том, что увезти три очка из Белокаменной будет крайне сложно.

Пока не оправился от травмы лучший игрок «Зенита» Клаудиньо. Бразилец будет в заявке, но скорее всего начнет игру со скамейки запасных. Там же наверняка окажется новичок «Спартака» нападающий Кейта Бальде. Выпускник академии «Барселоны» когда-то подавал очень большие надежды, поиграл за ряд итальянских клубов, включая «Интер» и «Лацио», а также за «Монако». Красно-белые успели включить его в заявку, опыт и голевое чутье сенегальца могут очень пригодиться в игре с лидером.

И еще один любопытный факт: в 11 последних матчах между этими соперниками в Москве забивали оба клуба. Так что за 1,62 на это вполне можно ставить в Тенниси.