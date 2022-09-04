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Алексей Сафонов: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью - 2:2, ЦСКА выиграет в Самаре

Сегодня пройдут три матча 8-го тура Российской премьер-лиги. А завтра тур завершится встречей «Торпедо» - «Ростов». Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на эти игры. «Крылья Советов» - ЦСКА. Начало в 15.00
Алексей Сафонов: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью - 2:2, ЦСКА выиграет в Самаре
04 сентября 2022 12:06
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА. НАЧАЛО В 15.00

ЦСКА в Ростове, в принципе, неплохо играл. Там сильная жара сказалась. «Крылья» волевую победу одержали в Грозном. Так что игра обещает быть интересной. Но ЦСКА неплохо смотрится, думаю, армейцы выиграют 2:1.

«ЛОКОМОТИВ» - «АХМАТ». НАЧАЛО В 17.30

«Ахмат» неплохо выглядит. Но у них проблемы с вратарями, Шелия даже не было в заявке в прошлой игре. Опарина удалили, а там в заявке третий вратарь совсем молодой мальчишка. Я уже смеюсь – пора Рыжикова заявлять.

Думаю, «Локомотив» выиграет 2:1.

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». НАЧАЛО В 20.00

Думаю, будет обилие моментов, результативная игра. Перед матчем основных команд планируется матч ветеранов. Так что вывеска будет хорошая. В Москве обычно в первое воскресенье сентября отмечают День города, и еще у руководителей обеих команд праздник - День работника нефтяной и газовой промышленности.

Мой прогноз: будет ничья 2:2.

«ТОРПЕДО» - «РОСТОВ». ПОНЕДЕЛЬНИК. НАЧАЛО В 20.00

По поводу нынешнего «Торпедо» приходит на ум песня «Я тебя слепила из того, что было». Сейчас они каких-то иностранцев хотят заявить. Посмотрим, может, это поможет изменить ситуацию. «Ростов» выиграет 2:0.

источник: «Советский спорт»
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