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Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Спартак», будет забито больше двух голов

Сегодня пройдут три матча 8-го тура Российской премьер-лиги. А завтра тур завершится встречей «Торпедо» - «Ростов». Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Спартак», будет забито больше двух голов
04 сентября 2022 12:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА. НАЧАЛО В 15.00

Будет интересный матч – «Крылья» играют в открытый футбол, тем более, дома перед своими болельщиками точно не будут осторожничать. Но с Федотовым в открытый футбол играть опасно. ЦСКА выиграет.

«ЛОКОМОТИВ» - «АХМАТ». НАЧАЛО В 17.30

У обеих команд не самая надежная защита. Победителя предсказывать не стану, но для любителей ставок сделаю прогноз – обе забьют.

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». НАЧАЛО В 20.00

Ключевая игра не только тура, но и всего сентября. Вывеска что надо, интерес болельщиков к игре будет большой. И не только болельщиков «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» очень хорошо начал чемпионат, поймал кураж, много забивает. И вот теперь посмотрим, на что способен «Спартак». Одно дело громить «Оренбург» или «Урал», и другое –забить «Зениту» и обыграть его.

С первым серьезным соперником – «Динамо» - уже произошла одна осечка. Напомню, что в Суперкубке «Спартак» проиграл «Зениту» 0:5.

Для «Зенита» тоже играть со «Спартаком» гораздо интереснее, чем с условными «Химками».

Здесь будет интересный матч для болельщиков. Сам с удовольствием буду его смотреть. А мой прогноз такой: будет забито несколько мячей, точно больше, чем 2,5, и «Зенит» выиграет.

Поэтому можно сделать такую ставку: победа «Зенита» плюс тотал больше 2 голов. Это если с подстраховкой.

«ТОРПЕДО» - «РОСТОВ». ПОНЕДЕЛЬНИК. НАЧАЛО В 20.00

«Торпедо» во главе с Геркусом проиграет «Ростову». Можно брать победу «Ростова» с коэффициентом минус один.

«Торпедо» подписало очередного пенсионера, француза Ле Таллека. Он играл еще у Семина в «Мордовии». Представляете, сколько лет уже после «Мордовии» Семин тренировал «Локомотив». И уже два года никого не тренирует. Сколько лет прошло, а Ле Таллек все еще интересен российским клубам.

У него российский паспорт, русская жена. И как-то он в интервью сказал, что готов играть за сборную России. Но Ле Таллек – уровень «Мордовии».

источник: «Советский спорт»
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