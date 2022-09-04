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Перчатка снова не долетела. Бутса тоже

«Зенит» одерживает волевую победу и отрывается от конкурентов. Короткая реплика обозревателя.
Перчатка снова не долетела. Бутса тоже
04 сентября 2022 23:00
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Спартак»

90 минут в Тушине дали вчера ответ не на такой уж широкий список вопросов. Очевидно, что никто в России пока что не способен составить конкуренцию «Зениту». И точно так же очевидно, что чемпион играет по-раздолбайски: питерские вполне могли потерять победу в конце матча.

Про перчатку, конечно, сказано было совсем другим человеком – тем, что уже года два как судится с красно-белыми. Но ведь – чего греха таить – все рассчитывали, что в этом году общественности предстал совсем иной «Спартак», что нащупаны некие важные нюансы, настроены ключевые струны командного механизма… Много на что надеялись болельщики. Но факт остается фактом: после четверти чемпионата «Зенит» находится уже в существенном отрыве от всех конкурентов.

На поле мы увидели раздолбайство – тренерское, игроцкое… Ну, пересмотрите эпизод с голом Мостового. Человек всем своим видом показывает, что готовится нанести удар. Проходит секунда, другая, третья (!), он перекладывает мяч с ноги на ногу, он поправляет его себе еще чуть удобнее. Все это происходит практически на линии штрафной – что делает вся защита «Спартака»? Да вообще все игроки! Все внимательно смотрят, как Мостовой готовится приложиться и крутануть в дальнюю «шестерку». Что он беспрепятственно и делает, в итоге.

Да, красно-белые не отнеслись к этому матчу, как к матчу жизни. Важный маркер: команда проигрывает 1:2, но не создает ничего. Наверное, можно вспомнить, как Квинси ударил, но Кержаков вытащил – летело-то прямо над вратарем.

«Спартак» в этот вечер не смог ничего. И винить кого-то – судей, например – бессмысленно. Тот случай, когда поражение, абсолютно по делу. Надо думать и что-то решать Абаскалю. Слишком много ошибок в передачах. Да и выход Бальде, который оказался абсолютно не готов к матчу – камушек именно в огород рыжего симпатяги.

Слова про перчатку тонут уже в истории. Зато теперь можно будет ждать мемчиков про бутсу. Никита Чернов больше минуты оборонялся без бутсы – но ему это не помешало. Так с бутсой в руке и играл.

Мемы уже есть. Спасибо коллегам из Metaraitings

источник: «Советский спорт»
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