Перспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих

Для начала рассмотрим весьма ожидаемое и очевидное появление в списке игроков 2003 года рождения Арсена Захаряна, лучше которого оценили только Харви Эллиота («Ливерпуль»), Джамала Мусиала («Бавария») и Джуда Беллингема («Боруссия» Д). Зато позади остались другие звезды европейского футбола, включая Флориана Вирца («Байер»), которому пророчат большое будущее в сборной Германии и скорый переход в мюнхенскую «Баварию».

Но не одним Захаряном единым! 21-ю строчку занял ещё один представитель РПЛ - Даниил Одоевский, который наверняка в будущем может занять место еще выше, ведь только с этого сезона голкипер «Зенита» стал получать стабильную игровую практику.

И наконец, 33-е место занял новый для российского футбола игрок Марк Мампасси, который перебрался в «Локомотив» только в летнее межсезонье. Защитник железнодорожников обогнал в списке даже Райана Черки, у которого более 60 матчей и более 20 голевых действий за основной состав «Лиона».

В группу из игроков 2004 года рождения тоже попал голкипер одной из команд РПЛ. Им стал Даниил Худяков, занявший аж третье место - он уступил только коллеге по вратарскому делу Габриэлю Слонине («Челси») и полузащитнику Гави («Барселона»), который давно представляет не только каталонский клуб, но и сборную Испании. Немного ниже, но тоже почётное 35-е занял Сергей Пиняев, немного забуксовавший на старте сезоне из-за проблем со здоровьем.

В списки из игроков 2001 и 2002 года рождения попали Букайо Сака, Габриэль Мартинелли (оба - «Арсенал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ») и другие, которые уже давно оправдывают звания одних из самых перспективных футболистов мира. Именно поэтому само по себе попадание в компанию к ним - это уже гордость. Тем приятнее, что среди игроков 2001 года рождения оказался Даниил Хлусевич («Спартак»), замкнувший пятый десяток, а к парням 2002 года рождения присоединился Константин Тюкавин («Динамо»), расположившийся на 48-м месте.