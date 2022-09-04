СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Перспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих

Международный центр спортивных исследований CIES совместно с другой компанией по анализу спортивных данных Instat представили рейтинги из лучших игроков мира, которые были отфильтрованы по годам рождения. Несмотря на всеобщую нелюбовь западного мира к российскому спорту, в списке нашлись несколько наших футболистов.
Перспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих
04 сентября 2022 23:33
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Для начала рассмотрим весьма ожидаемое и очевидное появление в списке игроков 2003 года рождения Арсена Захаряна, лучше которого оценили только Харви Эллиота («Ливерпуль»), Джамала Мусиала («Бавария») и Джуда Беллингема («Боруссия» Д). Зато позади остались другие звезды европейского футбола, включая Флориана Вирца («Байер»), которому пророчат большое будущее в сборной Германии и скорый переход в мюнхенскую «Баварию».

Но не одним Захаряном единым! 21-ю строчку занял ещё один представитель РПЛ - Даниил Одоевский, который наверняка в будущем может занять место еще выше, ведь только с этого сезона голкипер «Зенита» стал получать стабильную игровую практику.

И наконец, 33-е место занял новый для российского футбола игрок Марк Мампасси, который перебрался в «Локомотив» только в летнее межсезонье. Защитник железнодорожников обогнал в списке даже Райана Черки, у которого более 60 матчей и более 20 голевых действий за основной состав «Лиона».

В группу из игроков 2004 года рождения тоже попал голкипер одной из команд РПЛ. Им стал Даниил Худяков, занявший аж третье место - он уступил только коллеге по вратарскому делу Габриэлю Слонине («Челси») и полузащитнику Гави («Барселона»), который давно представляет не только каталонский клуб, но и сборную Испании. Немного ниже, но тоже почётное 35-е занял Сергей Пиняев, немного забуксовавший на старте сезоне из-за проблем со здоровьем.

В списки из игроков 2001 и 2002 года рождения попали Букайо Сака, Габриэль Мартинелли (оба - «Арсенал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ») и другие, которые уже давно оправдывают звания одних из самых перспективных футболистов мира. Именно поэтому само по себе попадание в компанию к ним - это уже гордость. Тем приятнее, что среди игроков 2001 года рождения оказался Даниил Хлусевич («Спартак»), замкнувший пятый десяток, а к парням 2002 года рождения присоединился Константин Тюкавин («Динамо»), расположившийся на 48-м месте.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Лестер» - главный претендент на вылет из АПЛ. И это справедливо
«Лестер» - главный претендент на вылет из АПЛ. И это справедливо
В сезоне-2015/16 в футбольном мире свершилось настоящее чудо: скромный «Лестер», занявший годом ранее 14-е место в турнирной таблице, сумел совершить невозможное и стать чемпионом, обогнав всех фаворитов. Очевидно, что повторить результат не удалось и в последующих сезонах «лисы» занимали места в середине лиги.
04.09.2022 23:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Норманн - главный лицемер среди легионеров РПЛ?
Норманн - главный лицемер среди легионеров РПЛ?
Он предал Карпина и согласится перейти в «Динамо».
04.09.2022 23:53
Футбол
автор: Никита Шмытов
Трансфер Кокорина в «Фиорентину» — полный провал. Но в этом виноват только сам клуб
Трансфер Кокорина в «Фиорентину» — полный провал. Но в этом виноват только сам клуб
Подводим итоги полутора лет россиянина в Италии
04.09.2022 23:45
Футбол
автор: Матвей Морозов
Перспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих
Перспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих
Международный центр спортивных исследований CIES совместно с другой компанией по анализу спортивных данных Instat представили рейтинги из лучших игроков мира, которые были отфильтрованы по годам рождения. Несмотря на всеобщую нелюбовь западного мира к российскому спорту, в списке нашлись несколько наших футболистов.
04.09.2022 23:33
Футбол
автор: Никита Шмытов
Перчатка снова не долетела. Бутса тоже
Перчатка снова не долетела. Бутса тоже
«Зенит» одерживает волевую победу и отрывается от конкурентов. Короткая реплика обозревателя.
04.09.2022 23:00
Футбол
автор: Сергей Терехов
Палочки-выручалочки Дивеев и Зайнутдинов. ЦСКА победил «Крылья Советов» благодаря своим защитникам
Палочки-выручалочки Дивеев и Зайнутдинов. ЦСКА победил «Крылья Советов» благодаря своим защитникам
В Самаре на мокром и вязком от дождя поле армейцы забили гол с углового и одержали первую для себя победу в гостях.
04.09.2022 17:18
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Спартак», будет забито больше двух голов
Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Спартак», будет забито больше двух голов
Сегодня пройдут три матча 8-го тура Российской премьер-лиги. А завтра тур завершится встречей «Торпедо» - «Ростов». Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
04.09.2022 12:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью - 2:2, ЦСКА выиграет в Самаре
Алексей Сафонов: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью - 2:2, ЦСКА выиграет в Самаре
Сегодня пройдут три матча 8-го тура Российской премьер-лиги. А завтра тур завершится встречей «Торпедо» - «Ростов». Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на эти игры.
04.09.2022 12:06
Футбол
автор: Юрий Волохов
В Москве у «Зенита» всегда проблемы со «Спартаком». Расклады на воскресный матч лидеров
В Москве у «Зенита» всегда проблемы со «Спартаком». Расклады на воскресный матч лидеров
В воскресенье чемпион страны приезжает в гости к красно-белым (20:00), опережая москвичей всего на очко в турнирной таблице.
04.09.2022 09:23
Футбол
автор: Сергей Иванов
Матч, от которого зависит судьба чемпионской гонки. «Спартак» или «Зенит»?
Матч, от которого зависит судьба чемпионской гонки. «Спартак» или «Зенит»?
Сегодня состоится центральный матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», который напрямую может повлиять на чемпионскую гонку.
04.09.2022 09:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Спартак» к чемпионству не готов — доказано Мостовым! Как красно-белые проиграли дома «Зениту» матч за первое место
В центральном матче 8-го тура РПЛ чемпион страны одержал волевую победу в Тушине (2:1) и по-прежнему возглавляет таблицу.
«МЮ» выздоравливает! Как «красные дьяволы» прихлопнули лидера АПЛ дебютным голом Антони и дублем Рэшфорда
В 6-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага выиграла у «Арсенала» (3:1), одержав четвертую победу подряд.
Двойной юбилей Ферстаппена на домашней трассе! Итоги Гран-при Нидерландов
Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл 30-ю в карьере гонку, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.
Удав по прозвищу Орел. Как Хабиб Нурмагомедов доказал миру, что борец сильнее боксера и каратиста
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о непобедимом мастере смешанных единоборств, первым из наших бойцов завоевавшем титул чемпиона UFC – самый престижный в мире ММА.
Пиняев вернулся, а героем стал Дивеев! Как ЦСКА прервал черную гостевую серию победой над «Крыльями»
В матче 8-го тура РПЛ армейцы взяли три очка в Самаре благодаря голу Игоря Дивеева.
«Безнадега из Суперкубка точно не повторится, ставлю на 1:1!» Ловчев — о матче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, давая «Плеймейкеру» прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ (4 сентября, 20:00), высказал уверенность, что эта игра не будет иметь ничего общего с разгромом красно-белых питерцами в Суперкубке два месяца назад.
Ган превратил лицо Туивасы в кровавую маску! Итоги UFC Paris
В Париже прошел первый в истории Франции турнир UFC, в главном бою которого Сирил Ган нокаутировал Тая Туивасу и стал претендентом в супертяжелом весе.
«Быки» разбушевались! Как «Краснодар» победил «Сочи» и догнал «Зенит»
Команда Александра Сторожука приятно удивляет на старте сезона, одержав пятую победу в последних шести матчах.
«Сам побаиваюсь нашего первого звена». Олег Знарок — после поражения от «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» подвел неутешительные для его команды итоги матча КХЛ против «Динамо» (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика