Норманн - главный лицемер среди легионеров РПЛ?

Несколько лет назад селекционная служба «Ростова» выбрала модный в то время путь, ориентированный на покупку скандинавских футболистов с целью развития и последующей перепродажи. Одним из главных и самых любопытных новичков стал Матиас Норманн, купленный у английского «Брайтона» за 1,7 млн евро. За несколько лет он стал лидером южной команды, одним из сильнейших в РПЛ на своей позиции и просто любимчиком фанатов брутального футбола. Но Матиасу хватило всего одного неправильного решения в его карьере, которое полностью поменяло представление о норвежском полузащитнике. Мы расскажем, что случилось.

ИЗ «РОСТОВА» – В «НОРВИЧ»

В летнее межсезонье 2021 года «Ростов» пошёл на потенциальный переуступок прав на Матиаса Норманна, согласившись его отдать в платную (2 млн) аренду «Норвичу» с возможным правом выкупа за 15 млн евро. В итоге норвежец отыграл нормальный, ничем непримечательный, но и не провальный сезон за команду АПЛ, но к сожалению для российской команды и принадлежащему ей футболисту, «канарейки» вылетели из высшего дивизиона, отказавшись выкупать права на Матиаса.

«В РОССИЮ НЕ ХОЧУ»

Норманн должен был вернуться в «Ростов» этим летом, но ожидаемо не сделал этого. В марте Норманн в английской прессе заявил:

– Без понятия, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета я могу лишь делать то, что должен, а потом посмотрим.

Очевидно, что после игр в АПЛ не хочется возвращаться в российский футбол, но как позже выяснилось, дело было не в амбициях (об этом чуть позже). Агент норвежца пытался пристроить игрока в разные клубы Европы, а в один день итальянский «Лечче» даже объявил о переходе футболиста, но почти сразу сделка была отменена в связи с проблемами при регистрации Норманна в заявку на сезон Серии А.

«ЕДУ В РОССИЮ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ»

Сразу после этого в борьбу за Норманна вступили «Локомотив» и «Динамо», чьи шансы изначально оценивались не очень высоко, если опираться на слова игрока в марте. Однако теперь появились фотографии Матиаса в форме «Динамо». Но поражают даже не они, а слова Матиаса к приближающемуся подписанию и возвращению в Россию:

– Все довольно просто. На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я еду туда играть в футбол и очень рад.

Я отвечаю за свои слова (Матиас говорит о словах, которые говорил в марте – Прим. ред.). В то время я не хотел возвращаться. Теперь есть множество факторов, которые я не в силах контролировать. Интерес был отовсюду, но это лучшая спортивная возможность из всех.

– Почему решили не оставаться в Ростове?

– Я бы предпочел не возвращаться в Ростов, который ближе к границе с Украиной. В Москве безопаснее и намного больше клуб, – сказал Норманн в интервью TV2.

НАДОЛГО ЛИ В «ДИНАМО»?

Выглядит лицемерно, по-другому не сказать. Как оказалось, Норманн не хотел возвращаться в РПЛ не из-за уровня, а всё же из-за ситуации, особенно вблизи Ростова. Полузащитник «Ростова» просто не нашёл клуб в Европе, а параллельно с этим пришло привлекательное предложение от бело-голубых, из-за которого пришлось перешагнуть через свои принципы. Очевидно, что жить в Москве куда привлекательнее, чем вернуться в «Ростов» к Валерию Карпину и ездить на каждый гостевой матч на поезде.

Самое странное в этой истории, что победителя в переходе вообще может не быть. Норманн ещё в АПЛ получил серьезную травму, после которой состояние норвежца непонятно, но самое пугающее в подписании - мотивация, которой попросту может не быть. Матиасу нечего доказывать в РПЛ, а «Динамо» может послужить для него просто перевалочным пунктом, из которого уже зимой он захочет уйти вновь.