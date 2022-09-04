«Лестер» - главный претендент на вылет из АПЛ. И это справедливо

В 2019 году Брендан Роджерс встал у руля «Лестера», и клуб вновь показал сумасшедший прогресс, дважды взлетев на пятое место, обгоняя «Арсенал», «Тоттенхэм» и другие более богатые клубы. Однако после этого команда вновь упала, а начавшийся сезон показал, что всё куда хуже, чем могло показаться.

Английский футбол за свою историю видел всякое, но «Лестер» может преподнести сюрприз и вылететь из АПЛ уже через шесть семь лет после чемпионства и постоянного участия в еврокубках. В начавшемся сезоне-2022/23 «Лестер» выглядит худшей командой сильнейшей лиги планеты, которая напоминает неподготовленного новичка, а не опытного борца с классными лидерами (Варди, Тилеманс и др.) и качественным главным тренером. Прямо сейчас после пяти матчей «Лестер» занимает последнее место с одной ничьей и пятью поражениями.

Главной причиной провала можно считать ужаснейшую трансферную кампанию, по ходу которой из команды ушли два лидера: Каспер Шмейхель («Ницца», 1 млн евро) и Уэсли Фофана («Челси», 80 млн евро). И пока другие клубы АПЛ тратили сотни миллионов евро на новичков, «лисы» ограничились лишь подписанием 32-летнего голкипера Алекса Смитиса на место запасного вратаря и Ваута Фаса из «Реймса» за 17 млн евро, который не сыграл ни минуты за пять стартовых матчей.

О недовольстве действиями руководства в открытую говорит главный тренер Брендан Роджерс:

— При всем моем уважении, у нас не было помощи на трансферном рынке, в которой нуждалась эта команда. Было сложно наблюдать, как клубы из пяти лучших лиг подписывают игроков, а мы не смогли этого сделать. Когда ты хочешь конкурировать, то должен добавлять качество. Но в последние два трансферных окна мы не смогли этого сделать.

Я бы с удовольствием добавил пять или шесть игроков, но если вы не можете этого сделать, я должен уважать это и работать с тем, что у нас есть. Но это уже не тот клуб, которым он был два года назад. Такова реальность.

При этом британский тренер понимает, что в текущем тяжелом финансовом состоянии боссам клуба тяжело выделять большие деньги на новичков и часть ответственности за результат он берёт на себя.

Подобные неудачи и провалы больших клубов часто можно связать с невезением или плохой реализацией моментов, но продвинутая статистика из xG, xPTS и других показателей только лишний раз доказывает: «Лестер» находится и правда в плачевном состоянии. Хуже по игре выглядит только «Борнмут», получивший 0:9 от «Ливерпуля» и уже решившийся на увольнение тренера. Возможно, совсем скоро это ждет и Роджерса.