Отвратительная четверка. Кто в «Спартаке» провалился?

Даниил Хлусевич

Перед матчем с «Зенитом» у Гильермо Абаскаля была дилемма: выпустить на левый фланг Хлусевича или попробовать Мацея Рыбуся, который неплохо себя проявлял в последних матчах. Увы, испанский тренер выбрал первый вариант, о котором наверняка пожалел.

Малком и другие игроки «Зенита» регулярно «возили» левого защитника «Спартака», раз за разом создавая опасные ситуации именно из его зоны. Самым пугающим показателем Хлусевича в этом матче является его борьба в единоборствах, из которых он вышел победителем всего дважды при общих 12 попытках. Хлусевич - не чистый защитник, что было заметно и в предыдущих встречах, но в матче с действующим чемпионом страны этот недостаток вскрылся в полной мере. К сожалению для Даниила, в атаке он тоже ничем не помог.

Даниил Денисов

Не лучше сыграл и представитель другого фланга - Даниил Денисов. 19-летний защитник резко ворвался в основу «Спартака» при Абаскале, но «Зенит» показал, что от него еще рано ожидать стабильной игры. Андрей Мостовой растерзал Денисова, из под которого только он мог забивать несколько голов. Победный мяч пришёл именно из зоны Даниила.

Тем удивительнее, что главный тренер заменил парня только на 63-й минуте, когда всё окончательно стало ясно. Справедливости ради стоит отметить, что опорная зона никак не помогала с подключениями Вендела и Дугласа Косты, из-за чего Денисову приходилось еще труднее.

Квинси Промес

Главный лидер «Спартака» подходил к этому матчу в ранге лучшего игрока лиги по системе «гол+пас», но против «Зенита» он не показал и половины того, что от него ждали. Промеса зажали, не давали ничего делать в атаке, но и в защите Квинси помогал не лучше: при восьми попытках - всего одна успешная выигранная борьба.

Промес нанёс всего один удар по воротам, но самым запоминающимся моментом стал даже не он, а борьба на кромке поля, обернувшаяся массовой потасовкой и жёлтой карточкой. В который раз подтверждается неумение играть Промеса против сильных команд, где он растворяется и не напоминает о себе.

Михаил Игнатов

Очередной молодой игрок «Спартака», оказавшийся не готовым к битве с чемпионом. Михаил Игнатов за 51 сыгранную минуту коснулся мяча всего 21 раз и отдал только 45% точных передач (5 из 11). Как и Промес, Игнатов ничего не смог сделать в атаке, да и в защите ничем не помогал. Ранняя замена Михаила на Бальде была ожидаема.