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Дмитрий Селюк: Рано петь дифирамбы «Спартаку» – «Зенит» сильнее на голову, «Динамо» проиграли

«Спартак» не выдержал испытание серьезным соперником, уступив «Зениту» в матче 8-го тура на своем поле 1:2.
Дмитрий Селюк: Рано петь дифирамбы «Спартаку» – «Зенит» сильнее на голову, «Динамо» проиграли
05 сентября 2022 17:15
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк опять сделал совершенно точный прогноз на эту игру.

- Я хотел начать с того, что мой прогноз на матч полностью оправдался: я прогнозировал, что «Зенит» выиграет и будет забито большое двух с половиной мячей, - напоминает Селюк. – Если кто-то взял комбинированную ставку – победа «Зенита» и тотал больше 2,5, мог получить очень приличный коэффициент. Те, кто прислушался к моему прогнозу, выиграли хорошие деньги.

- Да, вы опять угадали почти все результаты матчей 8-го тура. Это я обязан отметить. А теперь поделитесь впечатлениями от главного матча месяца.

- «Зенит» гораздо выше классом, это очевидно. Игра показала, что рано петь дифирамбы «Спартаку». Одно дело обыгрывать «Оренбург» или «Урал» в красивом стиле. Хотя, конечно, это уже хорошо, что «Спартак» стал выигрывать в красивом стиле.

Но что мы видим – с «Динамо» оступились, «Зениту» проиграли. Теперь впереди ЦСКА, посмотрим, если «Спартак» еще и ЦСКА проиграет…

А то ведь после удачного старта пошли разговоры о возможном чемпионстве, что «Спартак» даст бой «Зениту». Все эти разговоры пока неуместны.

- Что скажете по матчу?

- Перед игрой бывшие футболисты команд задавали вопросы тренерам. Владимир Быстров спросил у Абаскаля, будет ли «Спартак» играть в свой привычный атакующий футбол с таким соперником? Испанец ответил, что, да, будет. Мол, своему стилю команда не изменит.

И начал «Спартак» действительно по-хозяйски, в атакующем стиле, но, правда, не очень получилось создать проблемы «Зениту».

Кажется, по статистике «Спартак» нанес всего два удара в створ, один из них удар Соболева. Он забил красивый гол, надо сказать, Александр прибавляет. Однако «Зенит» мог уже в первом тайме два-три забивать, где-то повезло «Спартаку». И итоговый счет матча мог быть крупнее.

- Чего не хватает «Спартаку»?

- В опорной зоне были проблемы, оттуда позволяли бить соперникам. И явно не хватает Мозеса, а Промес вообще потерялся. Он и в матче с «Динамо» не был заметен. С «Оренбургом» он забивает, кричит, машет руками. А как соперник посерьезнее – его и не видно.

Если итожить игру «Спартака», пока из заметных соперников только «Краснодар» обыгран. Поэтому ждем матч с ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Рано петь дифирамбы «Спартаку» – «Зенит» сильнее на голову, «Динамо» проиграли
Дмитрий Селюк: Рано петь дифирамбы «Спартаку» – «Зенит» сильнее на голову, «Динамо» проиграли
«Спартак» не выдержал испытание серьезным соперником, уступив «Зениту» в матче 8-го тура на своем поле 1:2.
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