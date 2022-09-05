«Рубин» не тянет, или Новые оправдания от Слуцкого

Команды разошлись со счетом 2:2. И если относительно владикавказцев итог этой игры можно действительно назвать результативной ничьей, то к «Рубину» снова появились вопросы. Команда Леонида Слуцкого провела мастер-класс по тому, как за десять минут до конца матча «слить» преимущество в два мяча на ровном месте, имея при этом в обойме самый дорогой состав среди клубов первой лиги.

Открыл счет на 51-й минуте белорусский нападающий казанцев Виталий Лисакович. На 65-й преимущество «Рубина» закрепил Илья Самошников, для которого это был первый матч, после несостоявшегося перехода в московское «Динамо». А за усиление в центре поля отвечали Руслан Безруков, которого «Рубин» недавно купил у «Нефтехимика» за немаленькие для первого дивизиона 20 миллионов, и легендарный Алан Дзагоев, дебютировавший за клуб в этом матче. Правда, на 64-й минуте трехкратного чемпиона России пришлось заменить, но это никак не объясняет дальнейшей потери концентрации и проседания по физике у казанцев. Как результат - на 82-й минуте форвард «Алании» Ислам Машуков реализовал пенальти, а на 88-й защитник владикавказцев Хетаг Кочиев забил второй мяч.

Конечно, на послематчевой конференции Леонид Слуцкий работал по классике: в упущенной победе был косвенно обвинен главный судья матча Алексей Сухой. Предводитель казанцев уверенно заявил:

- До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента.

Возможно, «Алания» и не отрабатывала на все 100 процентов в этой игре, тем не менее, отыграться на последних минутах матча - для этого нужен характер. И владикавказцы в очередной раз его продемонстрировали. А вот с демонстрацией характера у главного тренера «Рубина» с каждой последующей конференцией становится все сложнее.

Помнится, стартуя в первом дивизионе, Слуцкий пообещал «доминировать во всех матчах». Но что-то пошло не так. Уже после 5-го тура заслуженный тренер России немного отредактировал самого себя и попросил больше времени для реализации себя в первой лиге. «Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали»,- пытался оправдать отсутствие серьезного результата главный тренер «Рубина». И чем дальше, тем более странной выглядит позиция как владельцев казанского клуба, так и самого Слуцкого.

Ведь у казанцев сейчас высококлассных исполнителей хватит на две команды элитного дивизиона, которыми можно и нужно обыгрывать «Аланию». Слуцкий, играя в РПЛ, жаловался на недостаток хороших футболистов в своем распоряжении. Так вот, теперь у него они есть. Но, кажется, стало только хуже. Достаточно открыть Transfermarkt, чтобы осознать насколько эта ничья для «Рубина» обратилась в серьезный проигрыш. Текущий состав казанцев оценивается в 20 миллионов фунтов, в команде 5 действующих игроков сборной и 6 легионеров. Тогда как состав «Алании» стоит 10 миллионов фунтов и в клубе всего один легионер и один игрок сборной. Тем не менее, после 8-го тура владикавказцы занимают вторую строчку в турнирной таблице с 15-ю очками. А вот «Рубин» с 13-ю очками расположился на пятом месте. И это мы говорим о клубе, который просто разрывал трансферный рынок этим летом. Похоже, что дело все же исключительно в фигуре главного тренера, который вряд ли к 51-у году разучился тренировать, но точно выгорел психологически. И насколько безопасно оставлять его у штурвала команды, которая поставила перед собой задачу бороться за возвращение в премьер-лигу, решать, конечно, не нам. Главное помнить - из пике очень трудно выйти.