Российский футбол - в финансовой блокаде?

Одна из самых печальных футбольных новостей последних дней – сорванный переход из «Динамо» в «Челси» Арсена Захаряна. И клуб, и сам игрок говорят, что переход может состояться зимой. Однако футбольные агенты в частных разговорах подвергают такой поворот событий сомнению. По их словам, окно возможностей для проведения платежей между Россией и Европой закрывается с каждым днем. И единственный реальный вариант с Захаряном им видится в том, что он уйдет свободным агентом, и «Динамо» тогда на переходе ничего не заработает.

Косвенно невозможность обхода финансовых санкций, введенных против России, подтверждает то, что ЦСКА уже многие месяцы не может получить выплаты от «Вест Хэма» за Николу Влашича. Уже сам футболист стал одноклубником Алексея Миранчука в «Торино», а деньги в Москву из Лондона так и не поступили.

По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, ФИФА вынуждена была приостановить платежи, чтобы не нарушать санкции, поэтому деньги резервируются на национальных счетах федераций. Однако важно понимать, что ФИФА не обязывает клубы так действовать - это лишь рекомендация, но они ей пользуются, потому что особо выбора им не оставляют ограничения, введенные политическим руководством Британии. Таким образом, ЦСКА стал беднее на 9 миллионов евро, которые «Вест Хэм» не успел перевести до 24 февраля.

Чуть проще оказалось иметь дело с Францией. «Ницца» заплатила «Локомотиву» первые 6 миллионов евро за трансфер Алексиса Бека-Бека. Правда, как говорят в клубе, платеж осуществлялся «левой ногой через правое ухо» и совершенно не факт, что эта схема будет работать в дальнейшем. Как я написал выше, футбольные агенты считают, что лазейки, которые сейчас существуют, будут не расширяться, а наоборот закрываться.

Сейчас тот же ЦСКА еще может рискнуть и купить у португальского «Портимоненсе» Виллиана Рошу. Но тут надо понимать, что игрок, которого не отпустили в «Зенит» за 20 миллионов евро, теперь, за год до истечения контракта с португальцами, был продан за всего за 2 миллиона евро. Португальский клуб много уже все равно не заработал бы и решил пойти по скользкой схеме. Тем более, после смены владельца и ухода из клуба подсанкционного ВЭБ РФ, какие-то трансферы клуб проводить все-таки умудряется.

В целом же клубы стараются не рисковать и брать пополнение либо в неприсоединившийся к санкциям Латинской Америке, как «Динамо» купило уругвайца Николоса Маричая, либо на рынке свободных агентов, как «Спартак» подписал сенегальца Кейта Бальде. Возможна еще одна схема: покупка легионеров, которые принадлежат российским клубам, тогда вся оплата пойдет в рублях и внутри страны. Именно поэтому «Динамо», у которого не прошел платеж в Израиль за Эдена Карцева, переключилось на принадлежащего «Ростову» Матиаса Норманна. Есть еще схема, когда игрок сам выкупает свой контракт, а затем при переезде в Россию ему эти расходы компенсирует новый работодатель.

При этом, как ни странно, у решения ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранными футболистами российских и украинских клубов есть и позитивные последствия. Молодые футболисты могли бы не подписывать с российскими клубами долгосрочные контракты, понимая, что продать их в Европу до их окончания будет чрезвычайно сложно, а то и вообще невозможно. Клубам же в свою очередь надо усиливать составы, россиян на 18 команд РПЛ не хватает, поэтому они вынуждены идти на риск остаться и без денег, и без игрока. В итоге они уже очень скоро могут оказаться в ситуации, когда подавляющее большинство трансферов будут внутренними. Дело не только в платежах: чем дольше Россия будет оторвана от мирового футбола, тем меньше футболистов поедет в РПЛ даже из Латинской Америки и Африки.

А изоляция российского футбола в меньшей степени организована ФИФА. В большей степени решение футбольных чиновников обусловлено финансово-экономическими санкциями.

Вот как сейчас российские клубы играли бы в еврокубках, если им невозможно было бы оплатить гостиницу при поездке на выездной матч? Попробуйте забронировать сами с российской картой с внесением предоплаты. Вот с тем же столкнуться и футбольные клубы. Я уж не говорю про то, что Европа просто не принимает самолеты из России. Причем, проблемы могут возникнуть даже с Сербией. Помните, не так давно ряд европейских стран не пустил через свое воздушное пространство самолет главы МИД Сергея Лаврова и, таким образом, его визит в Белград был сорван?

Ни ФИФА, ни УЕФА не решают вопросы бронирования гостиниц или пропуска гражданских самолетов через воздушное пространство европейских стран.

Сборная не играла уже год, последний матч был у нее с хорватами осенью прошлого года. Закончилось все поражением, а далее национальная команда, по сути, уже приостановила свое существование. Единственное оставленное ей окно возможностей – игры с такими командами, как Киргизия, Таджикистан, Иран. В эти страны пустят российские самолеты и дадут забронировать гостиницы.

Кстати, ровно по этой причине совершенно бессмысленным для обхода санкций был бы и переход в России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Во-первых, не примут, во-вторых, как летать на игры в Японию и входящую именно в азиатский футбол Австралию, которые ввели против России санкции не менее строгие, чем страны ЕС?

Поэтому для допуска российского футбола на международную арену нужно ждать не решения ФИФА, а снятия санкций в финансово-экономической сфере и авиации. Без них даже лояльное России решение международных футбольных чиновников будет неисполнимо.