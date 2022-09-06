СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский футбол - в финансовой блокаде?

Его возвращение в мир зависит не от ФИФА.
Российский футбол - в финансовой блокаде?
06 сентября 2022 09:08
автор: Кирилл Шулика
автор фото: ФК "Динамо"

Одна из самых печальных футбольных новостей последних дней – сорванный переход из «Динамо» в «Челси» Арсена Захаряна. И клуб, и сам игрок говорят, что переход может состояться зимой. Однако футбольные агенты в частных разговорах подвергают такой поворот событий сомнению. По их словам, окно возможностей для проведения платежей между Россией и Европой закрывается с каждым днем. И единственный реальный вариант с Захаряном им видится в том, что он уйдет свободным агентом, и «Динамо» тогда на переходе ничего не заработает.

Косвенно невозможность обхода финансовых санкций, введенных против России, подтверждает то, что ЦСКА уже многие месяцы не может получить выплаты от «Вест Хэма» за Николу Влашича. Уже сам футболист стал одноклубником Алексея Миранчука в «Торино», а деньги в Москву из Лондона так и не поступили.

По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, ФИФА вынуждена была приостановить платежи, чтобы не нарушать санкции, поэтому деньги резервируются на национальных счетах федераций. Однако важно понимать, что ФИФА не обязывает клубы так действовать - это лишь рекомендация, но они ей пользуются, потому что особо выбора им не оставляют ограничения, введенные политическим руководством Британии. Таким образом, ЦСКА стал беднее на 9 миллионов евро, которые «Вест Хэм» не успел перевести до 24 февраля.

Чуть проще оказалось иметь дело с Францией. «Ницца» заплатила «Локомотиву» первые 6 миллионов евро за трансфер Алексиса Бека-Бека. Правда, как говорят в клубе, платеж осуществлялся «левой ногой через правое ухо» и совершенно не факт, что эта схема будет работать в дальнейшем. Как я написал выше, футбольные агенты считают, что лазейки, которые сейчас существуют, будут не расширяться, а наоборот закрываться.

Сейчас тот же ЦСКА еще может рискнуть и купить у португальского «Портимоненсе» Виллиана Рошу. Но тут надо понимать, что игрок, которого не отпустили в «Зенит» за 20 миллионов евро, теперь, за год до истечения контракта с португальцами, был продан за всего за 2 миллиона евро. Португальский клуб много уже все равно не заработал бы и решил пойти по скользкой схеме. Тем более, после смены владельца и ухода из клуба подсанкционного ВЭБ РФ, какие-то трансферы клуб проводить все-таки умудряется.

В целом же клубы стараются не рисковать и брать пополнение либо в неприсоединившийся к санкциям Латинской Америке, как «Динамо» купило уругвайца Николоса Маричая, либо на рынке свободных агентов, как «Спартак» подписал сенегальца Кейта Бальде. Возможна еще одна схема: покупка легионеров, которые принадлежат российским клубам, тогда вся оплата пойдет в рублях и внутри страны. Именно поэтому «Динамо», у которого не прошел платеж в Израиль за Эдена Карцева, переключилось на принадлежащего «Ростову» Матиаса Норманна. Есть еще схема, когда игрок сам выкупает свой контракт, а затем при переезде в Россию ему эти расходы компенсирует новый работодатель.

При этом, как ни странно, у решения ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранными футболистами российских и украинских клубов есть и позитивные последствия. Молодые футболисты могли бы не подписывать с российскими клубами долгосрочные контракты, понимая, что продать их в Европу до их окончания будет чрезвычайно сложно, а то и вообще невозможно. Клубам же в свою очередь надо усиливать составы, россиян на 18 команд РПЛ не хватает, поэтому они вынуждены идти на риск остаться и без денег, и без игрока. В итоге они уже очень скоро могут оказаться в ситуации, когда подавляющее большинство трансферов будут внутренними. Дело не только в платежах: чем дольше Россия будет оторвана от мирового футбола, тем меньше футболистов поедет в РПЛ даже из Латинской Америки и Африки.

А изоляция российского футбола в меньшей степени организована ФИФА. В большей степени решение футбольных чиновников обусловлено финансово-экономическими санкциями.

Вот как сейчас российские клубы играли бы в еврокубках, если им невозможно было бы оплатить гостиницу при поездке на выездной матч? Попробуйте забронировать сами с российской картой с внесением предоплаты. Вот с тем же столкнуться и футбольные клубы. Я уж не говорю про то, что Европа просто не принимает самолеты из России. Причем, проблемы могут возникнуть даже с Сербией. Помните, не так давно ряд европейских стран не пустил через свое воздушное пространство самолет главы МИД Сергея Лаврова и, таким образом, его визит в Белград был сорван?

Ни ФИФА, ни УЕФА не решают вопросы бронирования гостиниц или пропуска гражданских самолетов через воздушное пространство европейских стран.

Сборная не играла уже год, последний матч был у нее с хорватами осенью прошлого года. Закончилось все поражением, а далее национальная команда, по сути, уже приостановила свое существование. Единственное оставленное ей окно возможностей – игры с такими командами, как Киргизия, Таджикистан, Иран. В эти страны пустят российские самолеты и дадут забронировать гостиницы.

Кстати, ровно по этой причине совершенно бессмысленным для обхода санкций был бы и переход в России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Во-первых, не примут, во-вторых, как летать на игры в Японию и входящую именно в азиатский футбол Австралию, которые ввели против России санкции не менее строгие, чем страны ЕС?

Поэтому для допуска российского футбола на международную арену нужно ждать не решения ФИФА, а снятия санкций в финансово-экономической сфере и авиации. Без них даже лояльное России решение международных футбольных чиновников будет неисполнимо.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Российский футбол - в финансовой блокаде?
Российский футбол - в финансовой блокаде?
Его возвращение в мир зависит не от ФИФА.
06.09.2022 09:08
Футбол
автор: Кирилл Шулика
«Рубин» не тянет, или Новые оправдания от Слуцкого
«Рубин» не тянет, или Новые оправдания от Слуцкого
В первой лиге вчера была очередная красивая афиша тура. На «Ак Барс Арене» впервые в истории турнира встретились два чемпиона страны: «Рубин» принимал «Аланию».
05.09.2022 18:14
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Дмитрий Селюк: Рано петь дифирамбы «Спартаку» – «Зенит» сильнее на голову, «Динамо» проиграли
Дмитрий Селюк: Рано петь дифирамбы «Спартаку» – «Зенит» сильнее на голову, «Динамо» проиграли
«Спартак» не выдержал испытание серьезным соперником, уступив «Зениту» в матче 8-го тура на своем поле 1:2.
05.09.2022 17:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Отвратительная четверка. Кто в «Спартаке» провалился?
Отвратительная четверка. Кто в «Спартаке» провалился?
Четвёртого сентября встречались два лидера чемпионата России-2022/23. Неожиданно воспрявший «Спартак» в очередной раз желал отомстить «Зениту» за накопленные неудачи, но получилось как всегда. Красно-белые вновь проиграли (1:2), и несмотря на неразгромныйв это раз счёт, несколько подопечных Гильермо Абаскаля полностью провалили встречу. Кто те четыре игрока, чья отвратительная игра не позволила отобрать очки у сине-бело-голубых.
05.09.2022 11:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Лестер» - главный претендент на вылет из АПЛ. И это справедливо
«Лестер» - главный претендент на вылет из АПЛ. И это справедливо
В сезоне-2015/16 в футбольном мире свершилось настоящее чудо: скромный «Лестер», занявший годом ранее 14-е место в турнирной таблице, сумел совершить невозможное и стать чемпионом, обогнав всех фаворитов. Очевидно, что повторить результат не удалось и в последующих сезонах «лисы» занимали места в середине лиги.
04.09.2022 23:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Норманн - главный лицемер среди легионеров РПЛ?
Норманн - главный лицемер среди легионеров РПЛ?
Он предал Карпина и согласится перейти в «Динамо».
04.09.2022 23:53
Футбол
автор: Никита Шмытов
Трансфер Кокорина в «Фиорентину» — полный провал. Но в этом виноват только сам клуб
Трансфер Кокорина в «Фиорентину» — полный провал. Но в этом виноват только сам клуб
Подводим итоги полутора лет россиянина в Италии
04.09.2022 23:45
Футбол
автор: Матвей Морозов
Перспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих
Перспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих
Международный центр спортивных исследований CIES совместно с другой компанией по анализу спортивных данных Instat представили рейтинги из лучших игроков мира, которые были отфильтрованы по годам рождения. Несмотря на всеобщую нелюбовь западного мира к российскому спорту, в списке нашлись несколько наших футболистов.
04.09.2022 23:33
Футбол
автор: Никита Шмытов
Перчатка снова не долетела. Бутса тоже
Перчатка снова не долетела. Бутса тоже
«Зенит» одерживает волевую победу и отрывается от конкурентов. Короткая реплика обозревателя.
04.09.2022 23:00
Футбол
автор: Сергей Терехов
Палочки-выручалочки Дивеев и Зайнутдинов. ЦСКА победил «Крылья Советов» благодаря своим защитникам
Палочки-выручалочки Дивеев и Зайнутдинов. ЦСКА победил «Крылья Советов» благодаря своим защитникам
В Самаре на мокром и вязком от дождя поле армейцы забили гол с углового и одержали первую для себя победу в гостях.
04.09.2022 17:18
Футбол
автор: Владислав Домрачев
11-метровая аномалия! В нашем футболе в двух матчах из трех можно смело ставить на пенальти
По итогам 8 туров РПЛ можно констатировать взрывной рост числа назначаемых арбитрами пенальти: цифры поражают воображение.
«Проверка игры рукой? Получили команду сверху». Главный тренер «Динамо» Кудашов — о разгроме «Нефтехимика»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против Нефтехимика» (6:1).
В РПЛ возможно всё! Как в ворота «Торпедо» поставили спорный 11-метровый на 93-й минуте и дали дважды его перебить
Скучнейший матч 8-го тура РПЛ между аутсайдером чемпионата и «Ростовом» Валерия Карпина катился к нулевой ничьей, когда на поле началось форменное безумие.
«Какие вопросы к судье Бобровскому? Он все сделал правильно». Хусаинов — о трех пенальти в ворота «Торпедо» на последней минуте
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал для «Плеймейкера» резонансную концовку матча 8-го тура РПЛ «Торпедо» - «Ростов» (0:1). Арбитр Ян Бобровский дважды принял решение перебить пенальти, назначенный в ворота хозяев на третьей компенсированной минуте.
Знарок поиграл мускулами! Как «Ак Барс» закатал в лед действующего обладателя Кубка Гагарина
Звездный «Ак Барс» Олега Знарка одержал свою первую победу в новом сезоне КХЛ, переиграв в гостях ЦСКА (5:1).
«Ман Сити» за 3,70? А может, и Месси с коэффициентом 15! Расклады перед стартом Лиги чемпионов
6 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Сразу в нескольких квартетах очевидных претендентов на плей-офф больше двух, а значит, кто-то обязательно станет лишним.
«Только фарт мог спасти красно-белых». Булыкин — о матче «Спартак» — «Зенит»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от гостевой победы «Зенита» над «Спартаком» (2:1).
«Спартак», «Зенит» и «золотая бутса». Обзор футбольных мемов
Последние новости из мира футбола в картинках.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 05.09.2022: на кону 14 299 414 рублей!
5 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Вот и сказочке конец… Как Медведев потерял на US Open титул и первую ракетку мира
На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке минувшей ночью из четырех россиян в четвертьфинал пробился один Карен Хачанов. Даниил Медведев в четырех партиях проиграл австралийцу Нику Кирьосу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика