Провели трансферы лучше всех. Определяем европейский топ-3

«Барселона»

Жозеп Бартомеу был президентом «Барселоны» всего шесть лет, за которые легендарный клуб не только не сумел добиться больших высот, но и попасть в сложнейшую ситуацию, которая грозила даже банкротством. Спасать каталонцев пришёл Жоан Лапорта, с чьим именем связаны самые громкие успехи «Барселоны» в 21-м веке. В своей предвыборной кампании он утверждал, что найдёт деньги даже на громкие трансферы, во что слабо верилось, но он и вправду смог сделать это.

Лапорта ценой будущих прав на трансляции, продаж атрибутики и других коммерческих доходов сумел найти столь нужные деньги на перестройку команды. «Барселона» за лето потратила 153 млн евро, но что более важно - все деньги были использованы максимально разумно.

Роберт Левандовски (45 млн евро), Жюль Кунде (55 млн евро) и Рафинья (60 млн евро) обошлись дорого, но каждый из них игрок топ-класса, способный гарантировать борьбу за любой титул, включая Лигу чемпионов. Помимо них, клуб сумел убедить свободных агентов, не потратив на их трансфер ни копейки. Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Бельерин и Маркос Алонсо - отличные подписания, пускай и не в стартовый состав, но на длинной дистанции глубина обоймы едва ли не важнее.

Но всех этих игроков Хави бы не получил, если бы не избавление от тех, кто не нужен. Клуб попрощался с 18 игроками, многие из которых были подписаны бывшим президентом, который дал им излишне завышенные зарплаты, несопоставимые с уровнем игры.

«Манчестер Сити»

Многие осуждают «Манчестер Сити» в слишком больших тратах, которые ломают мировую экономику трансферов, но нужно признаться, что в последнее время пыл шейхов утих и теперь горожане куда аккуратнее распоряжаются средствами.

Этим летом «Сити» уже одержал важную победу, забрав Эрлинга Холланда у многих конкурентов. Не без учёта заканчивающегося контракта и солидного предложенного контракта, один из лучших форвардов современного футбола обошелся в копейки - 60 млн евро. Компанию ему составил основной опорный полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс (50 млн евро), опытный и универсальный Мануэль Аканджи (18 млн евро) и 21-летний перспективный воспитанник «Барселоны» Серхио Гомес (13 млн евро). Помимо них, на замену Эдерсону был бесплатно подписан Штефан Ортега, который чуть ли не лучше всех голкипером мира играет ногами.

А самое удивительное, что в это трансферное окно горожанам даже удалось заработать. Рахим Стерлинг, Александр Зинченко, Габриэл Жезус, Педро Порро, Ко Итакура и Ариянет Мурич обошлись покупателям в 160 млн евро. Это на 20 млн евро больше, чем «Сити» потратил на новичков.

«Арсенал»

Как и «Барселона», руководство «Арсенала» тоже полностью доверилось молодому главному тренеру, ранее игравшего за клуб, согласившись потратить на желаемых им игроков чуть более 130 млн евро. За них клуб договорился с вышеупомянутыми Жезусом (53 млн евро), Зинченко (35 млн евро), а так же Фабиу Виейра (35 млн евро), Мэттом Тёрнером (6,4 млн евро) и Маркиньосом (3,5 млн евро). Экс-игроки «Манчестер Сити» с первых матчей стали отбивать затраченные на них деньги. Например, Жезус в первых шести матчах АПЛ забил три гола и отдал три голевые передачи.

Про стабилизацию состава тоже не забыли. Команду покинули сдавший Александр Лаказетт, не заигравший в Англии Николя Пепе и потерявший место в основе Бернд Лено.