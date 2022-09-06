Лига чемпионов: три интриги первого тура

Возвращение Холанда в Севилью

Эрлинг Холанд с этого сезона покоряет Англию, играя за «Манчестер Сити», в матчах которого забивает почти в каждом матче. Но норвежцу этого мало, и уже в среду он может увеличить голевой счет в самом престижном турнире Европы. В составе «Зальцбурга» и «Боруссии» Эрлинг сумел забить 23 гола в 19 встречах, а два из них приходятся как раз на «Севилью», которая не смогла сдержать форварда в прошлом году.

Главная интрига: сумеет ли Холанд дальше продолжить личную серию и сколько голов «Сити» забьет испанской команде. «Севилья» первые четыре тура в Ла Лиге выглядит жалко и беспомощно: одна ничья, три поражения и восемь пропущенных мячей. Пока что оппонент Холанда не смог перестроить оборону после ухода многих игроков, чем он непременно должен пользоваться.

ПСЖ – «Ювентус». Встреча бывших

Вывеска ПСЖ – «Ювентус» априори выглядит интересно, но интерес к матчу еще больше повышается, учитывая недавние трансферы. Леандро Паредес и Анхель Ди Мария перебрались из Парижа в Турин, хотя каждый из них ничем не хуже тех игроков, которых вместо них приобрели шейхи. Помимо них, такой же путь ранее проделали Адриен Рабьо и Мойзе Кин, которым тоже есть что доказывать бывшей команде. Несмотря на амбиции Массимилиано Аллегри вернуть «Ювентусу» былую славу, успехов у команды пока нет. В прошлом сезоне туринцы бесславно вылетели в первом раунде плей-офф от «Вильярреала», а в текущем сезоне недавний гегемон Серии А не выходит даже в первую пятерку турнирной таблицы.

Зато все прекрасно у ПСЖ, в котором новый главный тренер Кристоф Галтье нашел нужный подход к звездной атаке, укрепив ее хорошей поддержкой со стороны других игроков. Раззабивался Месси, внезапно ожил Неймар, а Мбаппе продолжает колотить кучу мячей от матча к матчу. Против такого ПСЖ трудно сыграть даже вничью, но может Аллегри сможет преподнести сюрприз?

Тяжелый выезд «Реала»

«Реал» в прошлом сезоне завоевал очередной трофей Лиги чемпионов, но в этом году им придется забыть о былых заслугах и с первого же матча включиться в борьбу. Но сделать это будет не так-то просто, поскольку в первом туре «сливочные» поедут в Глазго, где их ждет не самый теплый прием от «Селтика». Чемпионат Шотландии не входит в число лучших по всей Европе, но успехи соперника «Реала» в начавшемся сезоне нельзя не отметить: шесть побед в шести матчей и головокружительные 25:1 в графе «забитые и пропущенные» голы. И нельзя сказать, что «Селтику» просто повезло с календарем, в котором попались слабые соперники. Например, в последнем матче действующий чемпион Шотландии разгромил самого принципиального соперника со счетом 4:0, а ведь «Рейнджерс» является финалистом последней Лиги Европы.

Особенно интересно за матчем будет интересно следить поклонникам «Рубина» в связи с тем, что состав кельтов недавно пополнили Оливер Абильдгор и Сеад Хакшабанович.