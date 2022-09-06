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Нерадзурри ни разу не побеждали мюнхенцев в родных стенах. Превью к матчу «Интер» - «Бавария»

Центральным матчем среды в Лиге чемпионов станет противостояние на «Сан-Сиро», где вице-чемпион Италии примет флагмана немецкого футбола.
Нерадзурри ни разу не побеждали мюнхенцев в родных стенах. Превью к матчу «Интер» - «Бавария»
06 сентября 2022 23:33
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Интер"

Нерадзурри в этот раз откровенно не повезло с жеребьевкой. В прошлом сезоне они с четвертой попытки выбрались-таки из группы, но на сей раз это будет сделать сложнее – «Бавария» выглядит очевидным фаворитом квартета, а «Барселона» как будто бы вновь набирает обороты. Так что для успеха в турнире надо постараться взять очки у мюнхенцев хотя бы дома.

Задача эта непроста сама по себе, а тут еще и «Интер» смазал старт сезона. Команды ниже классом он все так же стабильно разбирает на составные части, а вот с соперниками своего уровня у него возникают проблемы. В пяти турах Симоне Индзаги уже потерпел поражения от «Лацио» (1:2) и в миланском дерби (2:3).

ФК "Интер"

Если с результативностью у его подопечных все в порядке (11 голов в 5 турах – второй показатель в серии A), то игра в обороне стала куда менее надежной: 8 пропущенных мячей в 5 матчах, или 1,6 гола. Это особенно настораживает болельщиков хозяев, ведь «Бавария» и после ухода Роберта Левандовского остается голевой машиной – 17 (!) мячей в пяти турах бундеслиги, из которых 13 пришлись на матчи с «Айнтрахтом» и «Бохумом».

Впрочем, при удачном стечении обстоятельств выстоять в течение 90 минут против такого соперника можно. Точнее, можно поймать его на контратаках, нивелируя его тотальный перевес в середине поля. Так, в двух последних матчах чемпионата подопечные Юлиана Нагельсманна ограничились лишь ничьими по 1:1, хотя суммарная статистика по ударам была 54-12.

Главная ударная сила команды после отъезда ЛевандовскогоСадио Мане и Лерой Сане. На их долю в двух последних турах пришлись 23 удара, то есть 43% от всех попыток команды пробить. А вот их эффективность пока не так высока – один гол на двоих на данном отрезке. Справедливости ради, стоит отметить, что вратарь «Боруссии» Менхенгладбах Ян Зоммер совершил невозможное, установив новый рекорд топ-5 европейских лиг по количеству сейвов – 19.

Так что «Интер» может рассчитывать лишь на кураж Самира Хандановича и контратаки, в которых решающую роль будет играть Лаутаро Мартинес. Быстроногий аргентинский нападающий очень хорош на пространстве, однако у него было бы куда больше шансов, если бы в партнерах оставались Иван Перишич (ушел в «Тоттенхэм») и Ромелу Лукаку (не играл в выходные из-за повреждения).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

3 победы «Интера», 1 ничья и 3 победы «Баварии» при разнице мячей 9-9

У команд абсолютно равные показатели в официальных встречах, но последняя из них случилась аж 11 лет назад, что наглядно демонстрирует, какие непростые времена переживал миланский клуб в последнее десятилетие. Те игры состоялись в 1/8 финала Лиги чемпионов и завершилась проходом итальянцев в следующий раунд – 0:1 дома и 3:2 в гостях (тогда еще учитывали гостевые голы).

Примечательный факт: команды ни разу не побеждали друг друга в родных стенах. «Бавария» брала верх на «Сан-Сиро» (3:1 в 1988-м, 2:0 в 2006-м и 1:0 в 2011-м), а «Интер» - на «Олимпиаштадионе» (2:0 в 1988-м), «Сантьяго Бернабеу» (2:0 в 2010-м) и «Альянц-Арене» (3:2 в 2011-м). Удивительно, но даже в Международном кубке чемпионов номинальные хозяева (турнир проводился в США и Сингапуре) неизменно проигрывали.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Интер»: ХандановичШкриньяр, де Врей, БастониДюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, ДимаркоЛаутаро Мартинес, Джеко.

«Бавария»: НойерПавар, де Лигт, Юпамекано, Дэвис – Киммих, ЗабитцерКоман, Мусиала – Мюллер, Мане.

ПРОГНОЗ

Очевидным фаворитом встречи выглядит «Бавария», на победу которой БК Тенниси предлагает достойный коэффициент 1,85. В пользу такого исхода и соотношение сил команд, и поражения «Интера» в топ-матчах, и история встреч – на своих полях командам лишь раз удалось унести ноги – 1:1 в Мюнхене в 2006-м.

Столь же просто читаются Тотал больше 2,5 (заходил у «Интера» во всех матчах сезона) и Обе забьют, однако понимают это и аналитики букмекера, поэтому коэффициенты на такие пари даже ниже, чем на исход в пользу «Баварии». Поэтому мы рекомендуем поставить на сочетание этих пари: выигрыш гостей с тоталом больше 2,5 (коэффициент 2,46) или их победу при том, что обе забьют (3,04).

Прогноз «Советского спорта»: победа «Баварии» + обе забьют с коэффициентом 3,04 в БК Тенниси.

источник: «Советский спорт»
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Нерадзурри ни разу не побеждали мюнхенцев в родных стенах. Превью к матчу «Интер» - «Бавария»
Нерадзурри ни разу не побеждали мюнхенцев в родных стенах. Превью к матчу «Интер» - «Бавария»
Центральным матчем среды в Лиге чемпионов станет противостояние на «Сан-Сиро», где вице-чемпион Италии примет флагмана немецкого футбола.
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