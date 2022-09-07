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«Спартак» проиграл «Зениту», но выглядел гораздо лучше, чем в Суперкубке

Возвращаемся к очередной победе Семака над «Спартаком» - подводим без эмоций итоги воскресного матча на «Открытие Арене».
«Спартак» проиграл «Зениту», но выглядел гораздо лучше, чем в Суперкубке
07 сентября 2022 08:23
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК "Спартак"

В ПЕРВЫЕ 15 МИНУТ ПЛАН АБАСКАЛЯ РАБОТАЛ, НО ДАЛЬШЕ ИНИЦИАТИВА ПЕРЕШЛА К «ЗЕНИТУ»

Первые минуты первого тайма «Спартак» полностью контролировал игру и даже довел одну из атак до удара. «Зенит» ошибочно разбирал соперников, в связи с чем давал красно-белым возможность раздергивать свою структуру на скорости, и, казалось, на какое-то время подсел в первой трети. Однако потом игра постепенно начала выравниваться - питерцы большое количество времени проводили в позиционной атаке, переводя мяч с одного полуфланга на другой и пытаясь освободить игрока на фланге под рывок в штрафную. Москвичам же не оставалось ничего, кроме как контратаковать и рассчитывать на ошибку команды Семака.

И она случилась. На 21-й минуте. Великолепная диагональ Михаила Игнатова, идеальный прием на грудь в исполнении Александра Соболева и дальнейшая «стенка» с Мартинсом — блеск! Только на этом все хорошее для «Спартака» до перерыва закончилось - «Зенит» только чудом за это время не затолкал ответный мяч. Питерцы за первые 45 минут нанесли 13 ударов по воротам, причем 10 из них — из штрафной. Вторая половина встречи показала: проблемы сине-бело-голубых с реализацией имели временный характер.

ВТОРОЙ ТАЙМ — УЖАС ДЛЯ «СПАРТАКА». МОСКВИЧЕЙ ТЕРЗАЛИ ШКВАЛОМ АТАК И ЗАСТАВИЛИ ПРИЖАТЬСЯ К СВОИМ ВОРОТАМ, НО ЕСТЬ И ПОЗИТИВНЫЙ МОМЕНТ

В первом тайме было хорошо видно, что многие из футболистов «Зенита» сильно нервничают: вроде много создаем, а забить не можем. Из-за этого, как мне кажется, и происходили стычки между соперниками. «Зенит», несмотря на статус фаворита матча, до определенного времени уступал в счете, с чем никак не мог смириться: завершись встреча пусть и минимальной победой «Спартака», на питерцев и конкретно на Семака свалилось бы колоссальное давление (которое, конечно, не факт, что сильно помешало бы им на дистанции, но все же) не сколько за качество игры и промежуточное положение в таблице, сколько за сам факт (впервые за пять лет) проигрыша красно-белым. В перерыве Семаку удалось взбодрить и перенастроить команду и на второй тайм питерцы с совершенно другим настроением — сине-бело-голубые стали вести себя куда хладнокровнее и просто продолжили играть так, как и раньше, но без лишней суеты. Гол Ловрена, пришедший после отскока на розыгрыше углового, не стал ни для кого неожиданностью. Да, хорват забил гол несколько курьезно, только в последний момент увидев подскочивший перед ним мяч, но он точно вытекал из логики игры.

Едва «Спартак» пришел в себя, как питерцы закинули еще один гол. На этот раз отличился Андрей Мостовой. Россиянин шикарно положил мяч в дальний нижний угол обводящим ударом — без шансов для Максименко, который даже не успел на него среагировать. Вообще Мостовой в этом матче довольно часто выходил на ударную позицию, смещаясь с левого фланга в центр. В других таких эпизодах удары Андрея либо блокировались, либо сам хавбек закапывался и забывал ударить.

Оставшиеся 30 минут прошли в очень экономном для обеих команд режиме. «Зенит» играл на удержание счета, а у красно-белых не слишком удачно получалось заводить мяч в штрафную и в принципе создавать моменты. За вторые 45 минут «Спартак» набрал всего 0,27 xG — ужасно мало для команды, которой нужно отыгрываться. Тем более — при своих болельщиках.

В целом невзрачный футбол москвичей можно объяснить двумя причинами. Во-первых, красно-белые жутко «косячили» при выходе из обороны низом — соперник очень часто получал мяч в полупустой опорной зоне после обрезов защитников и вратаря и только чудом не забил 3-4 мяча после подобного рода контрвыпадов. Соответственно, атаки команды Абаскаля зачастую душились еще в зародыше — и, что самое обидное для москвичей, по своей же вине. Во-вторых, «Спартак» почти не смог качественно усилить состав со скамейки. На месте левого латераля пожарил Даниил Хлусевич, но из-за отсутствия Виктора Мозеса он в итоге так и отыграл весь матч.

Не впечатлил и заменивший Соболева Шамар Николсон — за 20 минут не набрал ни одного удара и выиграл всего одно из пяти верховых единоборств. Замечу: если форвард хочет претендовать в «Спартаке» на место в старте, то было бы гораздо продуктивнее доказывать это на поле, чем через острые заявления агента в СМИ.

Кейта Бальде, как мы уже сейчас понимаем, дебютировал за красно-белых вынужденно. Форвард пока явно не в форме и ему только предстоит набирать кондиции.

Однако «Спартаку» точно не стоит долго держать это поражение в голове. По сравнению с матчем за Суперкубок он выглядел гораздо солиднее. Видно, что Абаскаль старается, чтобы команда как можно быстрее сыгралась и выглядела цельно, но травмы лидеров и поздний приход новичков пока это процесс тормозят. Неудивительно, что «Зенит», который Семак собирает уже пятый год и у которого почти все футболисты старта выше на голову любого другого игрока из РПЛ на их позиции (выходящие с замены (!) «усилить игру» Клаудиньо и Бакаев этот тезис только подтверждают), одолел только-только формирующийся коллектив.

Хейт в отношении «Спартака» несправедлив — к москвичам не может быть вопросов по ни по самоотдаче, ни по старанию. Но, учитывая то, что красно-белые являются самой популярной командой страны, Абаскалю надо привыкать к претензиям любого характера.

источник: «Советский спорт»
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