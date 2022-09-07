Плохой Бобровский, хороший Бабурин, а накажут Мешкова

А фото, где безутешного голкипера «Торпедо» Егора Бабурина обнимает голкипер «Ростова» Сергей Песьяков - пожалуй, одно из самых сильных за последнее время. Фотограф - гений, поймал момент, в котором вся квинтэссенция матча. Посмотришь на снимок - и сразу становится понятно, почему главному судье встречи Яну Бобровскому на последних минутах матча трибуны дружно выдавали характеристику - нелестную и нецензурную.

Егор Бабурин - абсолютный супермэн матча. Да, сходил с линии, и говорят, с ним такое не в первый раз, но человек подряд взял два пенальти! Кроме того, шагом вперед, во время исполнения 11-метрового, вратари нет-нет да грешат. Но не всех наказывают перебитием. Так что с этим нарушением, как, впрочем, и со многими другими, все не так однозначно. В нашем чемпионате многое зависит от профессионализма, настроения и предпочтений главного судьи.

В общем, обращение к экспертному мнению уважаемых специалистов из ЭСК по мотивам судейских решений в этой игре было неизбежно. Оценка креативных действий Бобровского пришла довольно быстро. Комиссия признала ошибочным сам факт назначения пенальти арбитром Бобровским в эпизоде с падением нападающего «Ростова» в штрафной площади «Торпедо». Судья должен был указать на штрафной удар в пользу хозяев. То есть всего этого цирка с назначением двойного перебития 11-метрового можно было избежать. Если бы Бобровский чуть лучше разбирался в правилах. И не любил бы так в любой непонятной ситуации назначать пенальти и раздавать «желтые» направо и налево.

Статистика говорит сама за себя: «Торпедо» - «Ростов» - 9 «горчичников», три «пенки». «Пари НН» - «Динамо» - 12 «желтых», одна из которых превратилась в «красную», два пенальти. Это уже похоже на фирменный стиль.

Да, Яна Александровича назвали открытием прошлого сезона РПЛ. Бобровский - молодой судья, но он уверенно и быстро перескочил из ФНЛ в премьер-лигу в статусе перспективного. Но если уж у нас регулярно ошибаются такие мастодонты, как Карасев, Безбородов и Мешков, за плечами у которых уже не одна сотня игр и еврокубки, то Бобровскому еще подтверждать и подтверждать свой уровень. Главное, чтобы все было объективно и согласно букве судейского закона. А то странные новости идут вдогонку к решению ЭСК официально вынести Бобровскому неудовлетворительную оценку за работу в матче «Торпедо» - «Ростов». Согласно последним данным, по-серьезному «отдуваться» за ошибочный пенальти в этой игре будет арбитр на var - Виталий Мешков, который видел ошибку главного судьи, но не указал на нее. Теперь Мешкову грозит дисквалификация аж на три матча. И вот это уже выглядит как-то не очень. В первую очередь, для Бобровского. Ведь согласно протоколу арбитр var не может навязывать свое мнение и вмешиваться в решение главного судьи.