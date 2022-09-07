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Донецкий «Шахтер» сотворил сенсацию в Лиге чемпионов! На своем поле разгромлен «РБ Лейпциг» Тедеско

Во вторник прошел первый день начавшегося группового этапа Лиги чемпионов-2022/23, в котором было много ярких вывесок, включая ПСЖ - «Интер», «Севилья» - «Манчестер Сити». Но, как оказалось, не меньшего внимания заслуживала встреча «РБ Лейпцига» и «Шахтера».
Донецкий «Шахтер» сотворил сенсацию в Лиге чемпионов! На своем поле разгромлен «РБ Лейпциг» Тедеско
07 сентября 2022 09:03
автор: Никита Шмытов
автор фото: УЕФА

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ РАСКЛАДЫ

Считать фаворитом матча укрепившийся «РБ Лейпциг» с одним из самых перспективных тренеров Европы или разобранный «Шахтер», у которого была максимально скомканная предсезонная подготовка? Ответ для многих был очевиден, в результате почти никто не верил в украинский клуб.

ХОД МАТЧА

Немцы с первых минут начали оправдывать статус фаворита, полностью прибрав мяч к ногам. «Шахтер» вжался в свою штрафную, а «РБ Лейпциг» мог забивать, но случилось страшное: в совершенно безобидной ситуации голкипер хозяев Петер Гулачи зачем-то замешкался вдали от собственной штрафной, упустил далеко мяч, а подхвативший его Мариан Швед спокойно и точно в угол забил первый гол в этом матче. Такая ошибка, да еще и от 32-летнего опытного капитана надолго повергла команду в шок, от которого, кажется, игроки отошли только ко второму тайму.

На 57-й минуте «РБ Лейпциг» провел нехитрую, но четко выверенную комбинацию, которую завершил защитник Мохамед Симакан, точно пробивший мимо голкипера - 1:1. Казалось бы, что фаворит почувствовал свою игру, но ощущение было ошибочным. «Быки» вновь обрели излишнюю самоуверенность, за что были наказаны ровно через минуту. Не без доли везения донецкий коллектив вновь вышел вперед усилиями того же Шведа, который рикошетом от соперника развел мяч и голкипера по разным углам - 1:2.

«РБ Лейпциг» вновь оказался в роли отстающего, из-за чего ему пришлось бросать еще больше сил в атаку, а «Шахтеру» ничего не оставалось делать, кроме как ловить соперника на контратаках. На 76-й минуте гости вышли практически 2 в 1 на чужой половине поля, после чего им оставалось только реализовать ситуацию. Сделал это Мудрик, отправив мяч в дальний угол - 1:3. Еще через девять минут «Шахтёр» в позиционной атаке, в очередной раз, оставил защитников соперника не у дел, а голевую передачу Лассина Траоре на практически пустые ворота вновь отдал Михаил Мудрик - 1:4.

ПОДЫТОЖИМ

«Шахтер» сделал классный задел на старте ЛЧ, но даже о промежуточном успехе говорить еще рано, ведь впереди им предстоит встретиться с «Селтиком» и мадридским «Реалом».

«Лейпциг» сильно усложнил задачу по выходу в плей-офф, но выполнять ее, вероятнее всего, будет уже не Тедеско. Доменико еще до этого матча прогнозировали отставку, а теперь шансы на нее увеличились в разы. Если не учитывать победу «быков» над любительским клубом «Тевтония Оттензен», у «РБ» всего одна победа в семи матчах.

источник: «Советский спорт»
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