Лига чемпионов: главные интриги среды

«НАПОЛИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ». ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА ИЛИ ПАДЕНИЕ ПОД НАТИСКОМ ХВИЧИ?

«Ливерпуль» трудно начал сезон. Из-за этого он борется пока что не с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и другими топ-клубами Англии, а скорее с самим собой. Обилие травм, нестабильная игра и другие проблемы и так сильно усложняют жизнь Юргену Клоппу, а «лишние» матчи в ЛЧ окончательно могут усложнить ситуацию.

Впрочем, добавляют интереса этому матчу предыдущие встречи данных клубов, последние из которых прошли в 2019 году в рамках группового этапа ЛЧ. Тогда неаполитанцы оказались дома сильнее (2:0), а на «Энфилде» «Ливерпуль» вновь не смог забрать победу, еле отыгравшись благодаря году Деяна Ловрена (1:1).

Отдельного внимания стоит Хвича Кварацхелия, который своим приходом заставил забыть болельщиков об уходе двух легенд «Наполи» - Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье. За 5 матчей грузинский инсайд забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Но как он покажет себя в матче с грандом?

«ИНТЕР» - «БАВАРИЯ». ОЧЕВИДНОЕ ОБИЛИЕ ГОЛОВ ИЛИ ТАКТИЧЕСКАЯ СКУКОТА?

От «Интера» и «Баварии» традиционно можно ожидать большого количества голов, ведь команды забивают много во внутренних чемпионатах, но подобные серии частенько заканчиваются в очных матчах атакующих команд.

К тому же было бы не совсем правильно уверять, что у обеих команд великолепные атаки. Да, «Бавария» наколотила 17 голов за 5 матчей Бундеслиги, но большинство из них были забиты в отдельно взятых матчах, а против «Униона» и менхенгладбахской «Боруссии» мюнхенцы потерялись и забили всего по одному голу. Как бы ни хотелось верить болельщикам «Баварии», но у них до сих пор не нашлось четко выраженного лидера атак, коим был Роберт Левандовски. «Интер» тоже потерял своего лидера Ромелу Лукаку, но из-за травмы, в результате которой Симоне Индзаги придется довольствоваться парой Лаутаро Мартинез - Эден Джеко.

Не исключено, что оба главных тренера пойдут по более расчетливому пути, не рвясь в атаку изо всех сил. Обеим командам важно удачно стартовать в Лиге чемпионов, так что скромная ничья вполне может устроить соперников. Хотя, конечно, хочется верить в голевое безумие.

«ТОТТЕНХЭМ» - «МАРСЕЛЬ». ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ: НЕУДАЧНИК КОНТЕ ИЛИ ОКРЕПШИЙ «МАРСЕЛЬ»?

Антонио Конте - признанный гений тренерского цеха, но у него есть ахиллесова пята под названием «Лига чемпионов». Всего итальянец пять раз участвовал в групповом этапе ЛЧ, но прошел в плей-офф только дважды, хотя руководил он отнюдь не слабыми клубами: «Ювентус», «Челси», «Интер». Теперь настала пора проверить «Тоттенхэм» на профпригодность, а первым сделать это выпало «Марселю», который не так прост, как кажется.

«Марсель» давненько не «шумел» в еврокубках, но в летнее межсезонье руководство сделало всё, чтобы это случилось. Клуб усилился рядом топ-игроков, идеально подходящих под борьбу за плей-офф ЛЧ: Маттео Гендузи, Дженгиз Ундер, Эрик Байи, Нуно Тавареш и, конечно же, Алексис Санчес, способный перевернуть исход встречи в одиночку. Мощная компания.

Для российских зрителей есть отдельный бонус. Летом в «Марсель» перебрался экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго, который стал основным защитником французского клуба. Так что есть все шансы увидеть противостояния Жиго и Кейна.