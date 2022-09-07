Экс-звезды АПЛ во Франции. Бизнес-модель «Ниццы»

«Ницца» - обычный середняк Лиги 1, но с очень большими амбициями, которые навязал миллиардер Джим Рэтклифф, купив в 2019 году клуб за 100 млн евро. Британский богач мгновенно изменил трансферную политику, нацелившись на игроков из АПЛ, которые стали не нужны в ней. В итоге на Лазурный берег прибыло уже восемь экс-звезд из Англии.

ААРОН РЭМЗИ

Пожалуй, главная звезда клуба - это Аарон Рэмзи. На его счету 371 матч за «Арсенал», где он считался едва ли не самым талантливым игроком клуба. Но после этого валлиец перебрался в «Ювентус», где не заиграл, а в прошлом сезоне он даже ушел в «Рейнджерс». Однако Рэмзи нашел вариант вернуться в одну из лучших лиг Европы, подписав годичный контракт с «Ниццей».

ДЖО БРАЙАН

У Брайна нет такого же впечатляющего бэкграунда, но в опыте ему не откажешь. Левый защитник провел большую часть карьеры в чемпионшипе, а теперь не пригодился «Фулхэму», который согласился отдать 28-летнего англичанина в годичную аренду. Впрочем, Джо пока и в «Ницце» не получает много игрового времени.

МАДС БЕК СОРЕНСЕН

Еще один игрок из АПЛ, который несмотря на 73 матча за «Брентфорд» к 23 годам, не пригодился клубу в высшем дивизионе. Он перспективный, но ему нужна перезагрузка, за которой он поехал во Францию.

НИКОЛЯ ПЕПЕ

Николя Пепе - неудачная история трансферной политики «Арсенала», которую лондонцы хотели бы как можно быстрее перевернуть. Купленный в 2019 года за 80 млн евро у «Лилля» вингер совершенно не адаптировался к английскому футболу и теперь вернулся обратно во Францию, где уже забил дебютный гол за «Ниццу». Николя играет за новый клуб на правах аренды и летом 2023 будет вынужден вернуться в «Арсенал», так как сделка не предусматривает право выкупа.

МАРИО ЛЕМИНА

Габонский полузащитник тоже начинал свой футбольный путь во Франции, после которой поиграл в «Ювентусе», «Саутгемптоне», «Галатасарае» и «Фулхэме», а 2021 году Джим Рэтклифф вернул его, выкупив за 5,5 млн евро. Теперь он ключевой игрок, без которого тяжело представить опорную зону «орлят».

МОРГАН ШНАЙДЕРЛИН

Но если Лемина провел за «Саутгемптон» всего 52 матча, то Морган Шнайдерлин надолго запомнился болельщикам «святых», ведь на его счету 261 встреча. В 2015 году «Манчестер Юнайтед» покупал француза за 35 млн евро, через два года «Эвертон» не пожалел 23 млн евро, а «Ницце» опытный полузащитник обошелся всего в 2,2 млн евро.

КАСПЕР ШМЕЙХЕЛЬ

А теперь о главном подписании последнего трансферного окна, которое почти никем не предвиделось. Легенда «Лестера» и чемпион Англии-2016/17 неожиданно перебрался в «Ниццу», которая заплатила за 35-летнего датчанина всего один млн евро. С этого сезона Шмейхель - основной вратарь команды, конкуренцию которому никто составить не может.

РОСС БАРКЛИ

Последним в поезд «Англия - Франция» запрыгнул Росс Баркли, который уже после закрытия трансферного окна сумел договориться о расторжении контракта с «Челси» и подписать долгосрочный договор с «Ниццей». Экс-звезда «Эвертона» и бывший игрок сборной Англии должен стать настоящим украшением французского чемпионата.