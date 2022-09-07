Тренер «Амкала»: «Хочу доказать, что наши клубы физически могут соответствовать уровню топ-лиг»

Специалист по физической подготовке спортсменов Максим Нагибин объяснил «Советскому спорту», почему отечественные футболисты уступают европейским коллегам, а также рассказал о работе с нападающим ЦСКА Федором Чаловым, прогрессе «Амкала» в Кубке страны и поделился достижениями подопечных из мини-футбольного клуба КПРФ и сборной России.

«ТРЕНИРУЮ 35 СПОРТСМЕНОВ ОТ ГИМНАСТОВ ДО ФУТБОЛИСТОВ РПЛ»

– В детстве вы профессионально занимались большим футболом. Какие достижения были самыми значимыми в карьере?

– Футболом я занимался с семи лет, но огромных успехов не добился.

Закончил СДЮШОР «Локомотив-2». Моим тренером был отличный специалист и человек Павел Викторович Юрцев, очень ему благодарен за все. Один сезон провел в команде «Автомобилист» под руководством Михаила Юрьевича Кобякова, с которым до сих пор поддерживаем теплые дружеские отношения. Уже после меня занесло в мини-футбол.

– У вас в активе есть золото чемпионата мира 2019 года по футзалу, который проходил под эгидой Международной федерации футбола в залах (FIFUSA). Как вы попали в национальную команду?

– Получил приглашение усилить состав нашей сборной на чемпионате в Китае и с удовольствием согласился. Мы выиграли турнир, по ходу которого я даже пять мячей умудрился забить (улыбается). В то время костяк национальной команды составляли ребята из мини-футбольного клуба «Мосполитех» во главе с Александром Федоровым. После турнира в Китае он предложил мне работать тренером команды по физподготовке, совмещая с игровой деятельностью.

– В каком возрасте поняли, что хотите связать жизнь с тренерской профессией?

– Стал тренером по фитнесу еще в 18 лет. В 2015 году, работая в одном из престижных московских фитнес-клубов, осознал, что тренировка перестала ассоциироваться со здоровьем и результатом, а превратилась в развлечение за деньги. В тот момент понял, что было бы круто создать для людей место, куда они бы могли спокойно приходить, зная, что каждый из специалистов будет высоко квалифицирован и сможет дать результат без вреда для здоровья. Так родился проект Smart Fitness, который развивается и по сей день.

Архив Максима Нагибина

– В этой студии занимаются как обычные люди, так и профессиональные спортсмены. Какое количество профессиональных атлетов сейчас в числе ваших клиентов?

– В настоящее время у меня 35 профессиональных спортсменов, среди которых есть игроки РПЛ, мини-футбольных Суперлиги и Высшей лиги, юные футболисты из «Динамо» и «Смены». Также работаю с гимнастами и танцорами.

«РАДИ ТРЕНИРОВОК ЧАЛОВА В “БАЗЕЛЕ” ПОДТЯНУЛ АНГЛИЙСКИЙ»

– Два года назад вы начали сотрудничество с форвардом ЦСКА Федором Чаловым. Как улучшились его показатели за это время?

– Во-первых, мы избавили его от проблем с коленом: укрепили мышцы-стабилизаторы, увеличили мобильность суставов и снизили количество травм. Также у него выросли силовые показатели, в два раза увеличился вертикальный прыжок, количество спринтов за матч возросло со 150 до 210. Все это положительно сказывается на игре Федора, сейчас его максимальная скорость, по данным с нагрудного датчика в одной из последних игр в Базеле, составляет 32.0 км/ч.

– Как продолжалось ваше взаимодействие в это время, когда Чалов находился в аренде в «Базеле»?

– Когда Федя был в Швейцарии, мы продолжали работу удаленно. Я писал программы. Тренеры в «Базеле» просили, чтобы они были на английском, пришлось подтянуть язык и пользоваться переводчиком. Федя их выполнял и отчитывался мне.

Однажды Федор выполнял нашу программу, и в это время к нему подошел швейцарский специалист и сказал, что упражнения очень хорошие. Потом спросил, кто его тренер, и похвалил меня (улыбается ) . Я еще тогда ответил: «Скажи ему, что в моем резюме написано: «Готов к переезду»» (смеется).

«В РОССИИ НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ»

– В Европе у каждого футболиста высокого уровня есть персональный тренер по физподготовке, с которым он работает индивидуально. Почему такой практики не существует в России?

– Для меня непонятна ситуация, когда в некоторых клубах уровня РПЛ тренеры по физподготовке яростно сопротивляются, чтобы ребята работали со специалистом «на стороне», вплоть до штрафов и разговоров с руководством клуба. Возможно, понимают, что их квалификация зачастую не дотягивает, и, боясь, что это всплывет и они лишатся теплого местечка, запрещают игрокам дополнительные занятия, прикрываясь тем, что футболист, якобы, перегрузится и получит травму. Хотя все мои ребята перед началом рабочей недели скидывают мне клубное расписание, и мы составляем программу, отталкиваясь от командных тренировок. Для меня их работа в клубе всегда в приоритете.

Архив Максима Нагибина

– В чем принципиальные отличия в физической подготовке футболистов в России и за рубежом?

– Возьмем тройку самых быстрых игроков чемпионата Европы 2020: Леонардо Спинаццола (Италия) – 33,8 км/ч, Даниэль Джеймс (Уэльс) – 33,5 км/ч, Рахим Стерлинг (Англия) – 33,1 км/ч. Вы знаете российских игроков, которые развивают такую скорость?

Повторюсь, в России недостаточное внимание уделяется силовой подготовке (не путать с качалкой и бодибилдингом), ведь скорость – это одна из составляющих такого физического качества, как сила. Посмотрите на футболистов в Европе и на тела подавляющего большинства наших футболистов: в «Баварии», например, все атлеты как на подбор, а у нас это просто худые ребята с развитыми мышцами ног, без намека на мускулатуру плечевого пояса. Как же организму генерировать энергию? Например, чтобы быстро стартануть с места, надо приложить усилия всего тела. А если плечевой пояс не развит, как можно быстро ускориться? Никак! Подобных примеров можно привести массу, все вроде бы лежит на поверхности.

– То есть в целом уровень специалистов по физподготовке в нашей стране оставляет желать лучшего?

– Уверен, что среди них есть очень квалифицированные ребята, некоторых лично знаю. С ними всегда интересно общаться, обмениваться знаниями, опытом!

Однако в России в целом уровень таких специалистов развит недостаточно. Мне иногда кажется, что у нас не совсем понимают важность этой должности. Порой создается впечатление, что тренер по физподготовке – чисто административная должность, и туда ставят кого-то своего. Посмотрите, у некоторых из этих наставников явно превышен процент жира и живот навыкат! Я убежден, что такие люди попросту не имеют права называть себя тренером по физподготовке: они и близко не понимают, что такое запрыгнуть на плиобокс, не могут грамотно продемонстрировать упражнение.

– Назовите три главных качества, которыми должен обладать специалист по физподготовке.

– Желание учиться, дотошность, самокритичность.

Архив Максима Нагибина

– Насколько важно, чтобы тренер сам имел игровой опыт?

– Вовсе не обязательно, конечно, быть футболистом уровня сборной страны. Однако иметь хоть маломальский игровой опыт необходимо, чтобы по себе знать, что чувствует спортсмен, когда стартует с места, тормозит, меняет направление, как реагирует сердце на нагрузку, например, когда идет 80-я минута матча.

«ЕСЛИ ПОЛУЧУ ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ ЦСКА, СОГЛАШУСЬ, НЕ РАЗДУМЫВАЯ»

– Вы бы хотели получить приглашение от клуба РПЛ или ФНЛ? С какой командой интереснее всего посотрудничать?

– Буду рад приглашению любому из них. Интереснее были бы варианты, где работа тренерского штаба сейчас мне импонирует. Затрудняюсь назвать конкретные команды, но, как любому специалисту, конечно хотелось бы попробовать свои силы в коллективах первой пятерки.

Если вдруг получу приглашение от ЦСКА, соглашусь, не раздумывая (улыбается). Там много ребят, с которыми мы играем в футбол в отпуске: Чалов, Константин Кучаев, Игорь Дивеев, Владислав Тороп. Кроме того, мой отец болеет за ЦСКА с 1970 года. Он будет самым счастливым человеком на земле, если его сын будет работать в стане армейцев.

– Если получите такое предложение от какого-либо из клубов, что хотели бы улучшить в первую очередь?

– Приведу пример: один из способов оценки продуктивности футболистов – поддержание высокого темпа игры, что измеряется в количестве спринтов за матч. По моей информации, оно составляет 1300 на команду (за исключением встреч между лидерами чемпионата, где доходит до 1700-1800). По данным Международного центра спортивных исследований, (CIES) наш чемпионат находится на 19-м месте по уровню интенсивности. Выше нас находятся даже чемпионаты, где нет множества громких имен: Дания, Польша, испанская Сегунда, Хорватия. Хочу доказать, что команды РПЛ физически могут соответствовать уровню топ-чемпионатов, ведь там играют такие же люди, у которых по две руки и ноги.

В наших клубах огромное внимание уделяется командному взаимодействию. На мой взгляд, это правильно и важно. Только зачастую у тренера просто нет возможности уделить каждому много внимания в отношении физической подготовки, ведь каждый футболист индивидуален.

Готов взять под свой контроль все, что связано с физической работой, а также с постмедицинским восстановлением. В контакте с клубными врачами, разумеется. Это поможет снизить уровень перегрузочного травматизма, ведь нередко поражения в матчах происходят из-за повреждений ключевых игроков. Понятно, что от контактных травм мы игрока не убережем, но перегрузочные точно сможем минимизировать (улыбается).

– В сезоне-2020/21 вы занимались физподготовкой с игроками мини-футбольного клуба КПРФ и помогли команде завоевать серебро регулярного чемпионата. В этом сезоне вы вернетесь в команду?

– На данный момент я общался с главным тренером, он очень хочет снова видеть меня в тренерском штабе. Обсудили условия работы, зону ответственности. Сейчас, насколько знаю, процесс в стадии согласования с руководством клуба.

Архив Максима Нагибина

– На протяжении долгого времени вы сотрудничаете с игроками в мини-футбол. Чем удалось помочь этим спортсменам?

– С некоторыми звездами отечественной миньки работаю уже пять лет. Артем Ниязов (ныне игрок КПРФ) вообще говорит, что видит меня чаще всех людей на свете (смеется). Также сотрудничаем с его коллегами по команде: Янаром Асадовым, Андреем Понкратовым, Арсером Багировым и Дмитрием Лысковым. Это яркие футболисты, которые всегда доставляют множество проблем сопернику.

Самая первая задача с ними – снижение травматизма. Так как ребята проводят большой объем игрового времени на площадке, важно было успевать их восстанавливать. Мы разработали специальный комплекс упражнений, который игроки выполняют ежедневно. Это помогает подопечным не терять уровень мобильности суставов, эластичности мышц, что в свою очередь обеспечивает нормальный кровоток и восстановление.

«СКИНУЛ ГЕРМАНУ СКРИНШОТ И СКАЗАЛ, ЧТО К ЗАРПЛАТЕ ЕЩЕ НОЛИК НАДО ДОБАВИТЬ»

– Этим летом вы начали сотрудничество с «Амкалом». Кто пригласил вас в команду? На какое время рассчитано соглашение?

– С «Амкалом» вышла очень интересная история. Мне написал Витя Блатов, который хотел, чтобы я подготовил его к матчу с «Динамо». После двух занятий он сказал, что создатель команды Герман тоже хочет заниматься. Поработали пару раз с ним и договорились, что буду готовить всю команду. Это было за две недели до матча, я согласился.

На данный момент мой контракт рассчитан до конца года. Была смешная история на эту тему, когда мы договаривались с Германом по условиям контракта. Главный тренер МФК КПРФ позвал меня обратно в штаб. Я скинул скриншот Герману и сказал, что надо бы к зарплате еще нолик в конце добавить – уж больно серьезный конкурент у «Амкала» (смеется).

Архив Максима Нагибина

– Что ваша работа дает игрокам этой команды? Какого прогресса они достигли за это время?

– С «Амкалом» работаем с 14 июня 2022 года. К сожалению, в команде не используются автоматические системы контроля физического состояния футболистов (пульсометры), более прогрессивные системы (Wimu, Catapult), поэтому нагрузку прогрессировали вручную, ориентируясь на субъективное состояние спортсменов и количество проделанной работы в единицу времени. Например, на первых наших тренировках ребята за пять секунд успевали пробежать 30-35 метров, а к середине августа – уже 40-42 метра.

Получаю очень много отзывов о том, что мои новоявленные подопечные выдерживают высокий темп всю игру. В конце кубкового матча с «Зорким» подошел корреспондент «Матч ТВ» и спросил: «Гордитесь ли вы, что так подготовили команду физически, что она не только не уступила, но и где-то перебегала профессиональный клуб?»

– Вы гордитесь?

– Конечно. Мне приятно, что моя работа не остается незамеченной, особенно среди людей, которые давно варятся в футбольном мире и которых обычно сложно чем-то удивить.

«ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ – ТОТ, КОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ЗДОРОВЬЕ И РЕЗУЛЬТАТ»

– В чем заключается ваша тренерская философия?

– Давать только то, что доказано с точки зрения науки. Объяснять спортсменам, зачем они делают то, что я им предлагаю, и какой результат это им принесет. Не заниматься якобы эффективными тренировками, которые больше нужны для привлечения подписчиков в соцсетях.

– К какой цели вы стремитесь?

– Моя цель сделать так, чтобы максимальное количество людей (неважно фитнес это или спорт) поняли, что любого результата можно добиться, не калеча себя, что к нагрузкам надо подходить очень обдуманно и тщательно, что тренер по физподготовке – это не тот, кто считает за вами повторения, а специалист, которому вы доверяете свое здоровье и результат.