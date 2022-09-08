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Три главных события сегодняшней Лиги Европы

Лига Европы – второстепенный турнир на фоне Лиги чемпионов, из-за чего все матчи проводятся в один день. В богатом расписании легко растеряться и не найти по-настоящему интересные матчи, поэтому мы решили упростить задачу для вас. Мы выбрали три встречи ЛЕ, на которые больше остальных стоит обратить внимание.
Три главных события сегодняшней Лиги Европы
08 сентября 2022 10:51
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Фенербахче» – «Динамо» Киев

«Фенербахче» в который год собирает «дрим-тим» под еврокубки, но каждый раз турецкий клуб не может достичь больших высот. В этом сезоне «канарейки» начинали с квалификационного раунда ЛЧ, в котором для прохождения дальше им нужно было преодолеть киевское «Динамо», но оно оказалось сильнее, да еще и в Турции, да еще и в дополнительное время (1:2). Однако позже киевляне все равно вылетели из ЛЧ, а жеребьевка группового этапа Лиги Европы подарила второй шанс «Фенербахче», чтобы хоть немного отомстить за предыдущее обидное поражение.

Это тот самый матч, который не может обещать классный футбол, интересные тактические задумки и другие факторы, влияющие при выборе матча для просмотра, но он точно не откажет в другом – в сумасшедшем накале, за которым иногда следить даже интереснее.

«Лацио» – «Фейеноорд»

Зато голевое обилие может гарантировать другая пара, состоящая из «Лацио» и «Фейеноорда». Для обеих команд Лига Европы является важным, а не второстепенным турниром, поэтому и ставки будут соответствующие.

Оба соперники не стесняются идти в голевые зарубы, особенно нидерландский коллектив. В прошлом сезоне «Фейеноорд» в групповом этапе забил 11 голов и пропустил 6, то есть в среднем забивалось по 2,8 мяча за игру. А в стартовавшем Эредивизи гости «Лацио» поучаствовали в 19 голах за 5 матчей.

«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»

Данный матч для просмотра кажется очевидным, но его нельзя не упомянуть. Для внезапно ожившего «МЮ» приоритетом является АПЛ, но учитывая глубину состава, нельзя сказать, что «манкунианцы» будут играть против испанцев в пол силы.

В 2021 году соперники уже встречались, но тогда в рамках плей-офф Лиги Европы, а теперь судьба свела их вновь, но уже на групповом этапе. Особенно внимательно стоит следить за матчем хотя бы просто потому, что мы можем стать свидетелями первого гола Криштиану Роналду в Лиге Европы, что станет по-настоящему историческим моментом.

Самый статусный матч первого тура пропускать нельзя.

источник: «Советский спорт»
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