Пора ли мадридскому «Атлетико» искать сорок миллионов на Гризманна?

Аргентинский и португальский полузащитники пересеклись в итальянском «Лацио» всего на один сезон, но зато какой! У римского клуба шла чемпионская гонка с «Ювентусом». Туринцы лидировали в таблице перед заключительным туром. Но случилось непредвиденное: команда проиграла скромному «Перудже». И «Лацио» с Консейсау и Симеоне в составе не растерялся – клуб на кураже выиграл не только скудетто, но и взял Кубок Италии и Суперкубок УЕФА. Так что нынешним тренерам «Атлетико» и «Порту» есть что вспомнить и чем помериться. Консейсау отметил перед матчем:

– «Атлетико» с Симеоне всегда очень близок к победе в ЛЧ. Клуб тренирует мой бывший товарищ по команде и у нас есть много общих принципов работы.

Домашний стадион «матрасников» «Wanda Metropolitano», который теперь носит название «Cívitas Metropolitano», рассчитанный на 68 тысяч болельщиков, был забит под завязку. Лига чемпионов всегда была для Симеоне особенным турниром, «отличной возможностью испытать себя в условиях очень жесткой конкуренции»; Так отмечал наставник «АТМ». Но игра с «Порту» имела еще одно немаловажное значение: команда уже два года не побеждала на «Метрополитано» в матчах ЛЧ.

Тем ценнее стала эта победа, буквально выцарапанная на последней минуте компенсированного времени. 2:1 в пользу «кольчонес». То, как Симеоне умеет мотивировать своих игроков не сдаваться до последнего – стоит поучиться многим. И, кстати, не зря наставник «Порту» перед этой игрой указал на ментальную тренерскую близость с аргентинцем – свой единственный мяч в ворота соперника команда забила также в добавленное время.

В целом, до самой настоящей драмы в конце матча игра была не то чтобы совсем сонной, но близкой к этому состоянию. Марио Эрмосо забил первый гол на 91-ой минуте, а на 96-ой уже превратился в главного неудачника этого противостояния, спровоцировав своими действиям гол в ворота «рохибланкос». Но «Атлетико Мадрид» никогда так просто не сдаются.

Команды держались на равных. «Порту» с ветераном Пепе никогда не бывает легким соперником. Первый тайм и большая часть второго – это, конечно, не тот уровень игры, который ждут от «Атлетико Мадрид» в этом сезоне, а тем более с прицелом на чемпионство. Да, связка Рейнилду – Витсель – Хименес уже показала свою состоятельность и еще покажет весь свой потенциал. Просто хотелось бы насладиться этим взаимодействием уже с первых минут игры. Про Феликса и Гризманна даже говорить нечего, кроме слов восхищения работой, которую они проделывают в каждом матче. «АТМ» пора найти 40 миллионов евро и выкупить нападающего сборной Франции у «Барселоны». Особенно, после этой игры. Гризманн уже который матч выходит на 60 минуте и меняет его атмосферу кардинально. Именно за его авторством с подачи Акселя Витселя на 101-й минуте матча и был забит победный гол в ворота «Порту».

И забавное совпадение – на мачте присутствовала бывшая звезда «АТМ», а ныне – главный тренер юношеской команды «Атлетико» U-19 Фернандо Торрес. Его подопечные аккурат перед взрослым матчем разобрались с подрастающим поколением «Порту», обыграв их со счетом 1:0 в молодежной Лиги чемпионов. Похоже у Симеоне появляется серьезный конкурент.