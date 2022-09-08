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Хвича разрывает команду Клоппа, Как «Наполи» разгромил «Ливерпуль»

Главным событием второго дня группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 стало противостояние «Наполи» и «Ливерпуля». Футбольные эксперты и болельщики могли ожидать всякого, но явно не того, что вышло на самом деле.
Хвича разрывает команду Клоппа, Как «Наполи» разгромил «Ливерпуль»
08 сентября 2022 15:55
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Наполи»

Расклады перед матчем

С точки зрения имен и былых заслуг - фаворит был очевиден, но как обычно, важно учитывать контекст. «Наполи» с самого старта сезоне преобразилась в лучшую сторону после ухода стареющих лидеров и прихода ярких новичков, что вылилось в пятиматчевую беспроигрышную серию и промежуточное второе место в Серии А. Зато «Ливерпуль», ограничившийся парой изменений в межсезонье, забуксовал в АПЛ, имея в своем активе всего девять очков после шести игр.

Первый тайм

Все ждали от «Наполи» традиционного атакующего футбола, но только не «Ливерпуль». «Красные» с первых секунд оказались зажаты под жесточайшим натиском хозяев поля, и уже после первой атаки они могли проигрывать в счете, но Виктор Осимхен пощадил соперника, пробив в каркас ворот с острого угла.

На четвертой минуте Хвича Кварацхелия, проводивший первый матч в ЛЧ в своей жизни, разорвал правый фланг защиты «Ливерпуля», после чего элегантно катнул мяч Петру Зелиньски, который пробил по воротам, но попал в руку Милнеру. Судья был неумолим - пенальти. Сам автор удара пошел исполнять 11-метровый, с чем он успешно справился - 1:0.

На 15-й минуте скоростной Осимхен вновь уходил практически 1 в 1, но пробить помешал ван Дейк, наступивший форварду на ногу. И вновь пенальти, но пробивать его пошёл не поляк, а заработавший его Виктор, но Аллисон спас команду, дав шанс на позитивной исход встречи.

Незабитый пенальти «Наполи» и сейв Аллисона мог бы полностью перевернуть психологическое состояние соперников, но этого не произошло, и хозяева лишь нарастили темп.

В который раз защита «Ливерпуля» привезла себе момент на 28-й минуте: Джо Гомес заигрался около штрафной, Осимхен перехватил мяч, которым не пожадничал и идеально выкатил на ногу Хвиче, которому оставалось только не попасть в набегающего к линии ворот ван Дейку, но грузинский вингер попал ровно в него.

На 31-й минуте после очередного сольного прохода Хвичи идеально разыграли комбинацию его партнеры по команде. Андре Ангисса и Зелиньски разыграли стандартную и несложную «стеночку», но ее хватило, чтобы оставить не у дел четверых защитников «Ливерпуля» - 2:0.

Под конец тайма с поля ушел терзающий защиту «Ливерпуля» Осимхен, но легче от этого совсем не стало. На 44-й минуте Кварацхелия как ребенка обыграл Трента, в который раз обвел Гомеса в штрафной площади, а затем не пожадничал и прострелил мяч на вышедшего Джованни Симеоне, который в пустые ворота проткнул мяч - 3:0.

Второй тайм

«Ливерпуль» - король камбэков, поэтому можно было предположить совершенно другую игру во второй половине после, наверняка, жестких наставлений Юргена Клоппа в перерыве. Но даже если проигрывающие были настроены перевернуть исход встречи, то мгновенно их попытки убил Зелиньски, со второго раза пробивший бразильского голкипера - 4:0. И это через две минуты после начало тайма!

Еще через две минуты «Ливерпуль» нашел силы отквитать один мяч усилиями Диаса, но на большее в этот вечер он оказался не способен.

После матча Клопп признался, что воспринял это поражение очень тяжело, хотя и принимает то, что «Наполи» выглядел куда сильнее.

источник: «Советский спорт»
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