Два дня – трое уволенных. В Европе тренерам тоже не позавидуешь

Синиша Михайлович

Первым был уволен 53-летний специалист Синиша Михайлович, возглавлявший «Болонью» с января 2019 года. За эти годы итальянская команда регулярно и стабильно занимала 10-13 места в Серии А, но в текущем сезоне была угроза конца серии. За пять матчей «Болонья» трижды сыграла вничью и дважды проиграла, хотя календарь был не самым сложным.

Из-за этого Михайлович был отправлен в отставку, хотя не исключено, что серб от этого расстроился не так сильно, как мог. Дело в состоянии здоровья, ведь в 2019 году ему диагностировали лейкемию, из-за которой он пережил три курса химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Болезнь отступила, но она, как и раньше, мешает карьере Синише, так как он вынужден уделять время на больничные процедуры во избежание рецидива. Теперь Михайлович сможет полноценно сосредоточиться на здоровье.

Доменико Тедеско

В декабре 2021 года, после неплохого этапа в РПЛ, Доменико Тедеско пригласили в «РБ Лейпциг», который погряз к тому времени в середине Бундеслиги. Экс-тренер «Спартака» провел великолепную работу, показав идеальный пример, как выводить топ-команду из кризиса, и даже доводить её до зоны Лиги чемпионов. Более того, Тедеско принёс первый титул в истории «Ред Булла» (Кубок Германии), а в этом сезоне имел шанс удвоить количество трофеев, но в матче Суперкубка Германии его команда проиграла «Баварии» (3:5).

Неплохая игра в прошлом сезоне, возвращение Тимо Вернера и полноценная предсезонная подготовка вселяли доверие в «Лейпциг», но ожидания и реальность сили разнились. Под руководством Тедеско команда выиграла лишь одну встречу за семь матчей, а финальной точкой стало разгромное поражение от «Шахтера» (1:4). Теперь 36-летний тренер – вновь без клуба.

Томас Тухель

Но не только Тедеско познал, что такое быть уволенным на следующей день после игры в Лиге чемпионов. Немцу оставалось провести всего один тур в АПЛ, чтобы отметить стоматчевый юбилей в роли главного тренера «Челси», но новое руководство не выдержало поражения от загребского «Динамо» (0:1).

«Синие» и правда ужасно начали сезон, но справедливости ради нужно признать, что виноват не только Тухель. Руководство «Челси» подписало немало игроков, многие из которых перешли в лондонский клуб только на финише трансферного окна, из-за чего они полностью пропустили предсезонную подготовку. Несмотря на увольнение, вояж Тухеля в Англию можно считать успешным, ведь он принес три трофея в клубный музей, в том числе один Лиги чемпионов.