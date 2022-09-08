«ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. Не верите? Вот вам шесть доказательств!

«ПСЖ» каждый год пополняет клубный музей большим количеством трофеев, но главная цель богатых владельцев клуба до сих пор не выполнена. Французский гегемон редко добирается до поздних стадий Лиги чемпионов, а финал был лишь однажды (в 2020 году против «Баварии» - 0:1). Однако недавний матч против «Ювентуса» (2:1) показал, что парижане как никогда готовы к завоеванию долгожданного трофея.

Воспрявший Неймар

Неймар - необыкновенно умный и классный футболист, которому постоянно что-то мешает реализовать весь свой потенциал. Отчасти его самовлюбленность и недисциплинированность довела «ПСЖ» до того, что клуб был готов расстаться с бразильцем прошлом летом за копейки, хотя пять лет назад парижане покупали его за рекордные 222 млн евро.

Неймар мог стать центром раздора «ПСЖ» в этом сезоне, но вместо этого собрался и стал показывать свой лучший футбол, про который все уже подзабыли. За 8 матчей вингер забил 9 голов и отдал 7 голевых передач, одна из которых пришлась на недавний матч против «Юве».

Адаптировавшийся Месси

В прошлом сезоне Лионель Месси пошел на радикальные изменения в своей жизни, покинув родную «Барселону» ради грандиозного проекта в «ПСЖ». Ожидаемо, что аргентинец не смог показать свой лучший уровень, поэтому второй сезон должен стать куда более успешным. На данный момент на счету Месси 4 гола и 6 голевых передач в 8 матчах, но что более важно - он перестал выпадать из общей картинки, всё больше полагаясь не только на свои отточенные навыки, но и на партнеров.

Перестройка полузащиты

Летом «ПСЖ» пошёл на смелые изменения в линии полузащиты, попрощавшись почти со всеми центральными полузащитниками. А на их места пришли Ренату Саншеш, Витинья, Карлос Солер и Фабиан Руис, которые должны стать идеальными подносчиками снарядом для атакующей тройки.

Но если бы играли только они, то был бы явный дисбаланс в сторону атаки. Благо, что в опорной зоне играет нестареющий и вечно заведенный Марко Вератти, лихо уничтожающий попытки пройти соперников через центр поля. Кажется, теперь «ПСЖ» обрёл баланс, которого так не хватало в предыдущих сезонах.

Стабильный Мбаппе

Очевидный, но очень важный фактор, при которой нельзя не упомянуть. Киллиан Мбаппе - один из сильнейших игроков современности, который был в шаге от перехода в «Реал» в последнее трансферное окно, но он остался в Париже, подписав долгосрочный контракт. Теперь ему не остаётся ничего делать, кроме как направить все свои силы и мысли для достижения трофея Лиги чемпионов, который он ни разу еще не поднимал над своей головой к 23-м годам. Мбаппе - идеальный наконечник быстрых атак «ПСЖ», который за 6 матчей сезоне забил 9 голов, в том числе на его счету дубль в ворота «Ювентуса».

Вернувшийся Серхио Рамос

Серхио Рамос - идеальный лидер с ментальностью победителя, который четыре раза выигрывал самый престижный еврокубок. Это больше, чем у кого-либо в команде, кроме Месси. В прошлом сезоне испанец сыграл всего в 12 матчах Лиги 1, ни разу не поучаствовав в ЛЧ из-за тяжелой травмы.

Сейчас Рамос полностью восстановился, забетонировал защиту, а позже наверняка напомнит, как умеет творить чудеса в концовках матчей. Рамос - уникальная опция, которой нет у других команд.

Главный тренер

Но всего бы этого могло не быть, если бы не великолепная работа нового главного тренера Кристофа Галтье. Он поставил интересную схему с тремя защитниками, благодаря чему крайние защитники имею много свободы для врываний в свободные зоны соперников. Пока соперники сконцентрированы на главных звездах парижского коллектива, Нуно Мендеш и Ашраф Хакими получают дополнительную возможность для поражения ворот, что они уже несколько раз демонстрировали по ходу сезона.

Но что ещё более важно, Галтье сумел создать идеальную атмосферу в раздевалке, что сделать не так-то просто, когда в ней столько нарциссов, желающих перетянуть одеяло на себя. Более того, Кристоф сумел сделать невозможное и заставить Неймара, Месси и Мбаппе прессинговать, чего ранее другим тренерам не удавалось. Наконец, команда выглядит более целостной.