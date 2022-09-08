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«ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. Не верите? Вот вам шесть доказательств!

Мы собрали шесть аргументов, почему Месси, Мбаппе, Неймар и другие звезды способны выполнить поставленную задачу и взять Лигу чемпионов для «ПСЖ».
«ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. Не верите? Вот вам шесть доказательств!
08 сентября 2022 16:10
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "ПСЖ"

«ПСЖ» каждый год пополняет клубный музей большим количеством трофеев, но главная цель богатых владельцев клуба до сих пор не выполнена. Французский гегемон редко добирается до поздних стадий Лиги чемпионов, а финал был лишь однажды (в 2020 году против «Баварии» - 0:1). Однако недавний матч против «Ювентуса» (2:1) показал, что парижане как никогда готовы к завоеванию долгожданного трофея.

Воспрявший Неймар

Неймар - необыкновенно умный и классный футболист, которому постоянно что-то мешает реализовать весь свой потенциал. Отчасти его самовлюбленность и недисциплинированность довела «ПСЖ» до того, что клуб был готов расстаться с бразильцем прошлом летом за копейки, хотя пять лет назад парижане покупали его за рекордные 222 млн евро.

Неймар мог стать центром раздора «ПСЖ» в этом сезоне, но вместо этого собрался и стал показывать свой лучший футбол, про который все уже подзабыли. За 8 матчей вингер забил 9 голов и отдал 7 голевых передач, одна из которых пришлась на недавний матч против «Юве».

Адаптировавшийся Месси

В прошлом сезоне Лионель Месси пошел на радикальные изменения в своей жизни, покинув родную «Барселону» ради грандиозного проекта в «ПСЖ». Ожидаемо, что аргентинец не смог показать свой лучший уровень, поэтому второй сезон должен стать куда более успешным. На данный момент на счету Месси 4 гола и 6 голевых передач в 8 матчах, но что более важно - он перестал выпадать из общей картинки, всё больше полагаясь не только на свои отточенные навыки, но и на партнеров.

Перестройка полузащиты

Летом «ПСЖ» пошёл на смелые изменения в линии полузащиты, попрощавшись почти со всеми центральными полузащитниками. А на их места пришли Ренату Саншеш, Витинья, Карлос Солер и Фабиан Руис, которые должны стать идеальными подносчиками снарядом для атакующей тройки.

Но если бы играли только они, то был бы явный дисбаланс в сторону атаки. Благо, что в опорной зоне играет нестареющий и вечно заведенный Марко Вератти, лихо уничтожающий попытки пройти соперников через центр поля. Кажется, теперь «ПСЖ» обрёл баланс, которого так не хватало в предыдущих сезонах.

Стабильный Мбаппе

Очевидный, но очень важный фактор, при которой нельзя не упомянуть. Киллиан Мбаппе - один из сильнейших игроков современности, который был в шаге от перехода в «Реал» в последнее трансферное окно, но он остался в Париже, подписав долгосрочный контракт. Теперь ему не остаётся ничего делать, кроме как направить все свои силы и мысли для достижения трофея Лиги чемпионов, который он ни разу еще не поднимал над своей головой к 23-м годам. Мбаппе - идеальный наконечник быстрых атак «ПСЖ», который за 6 матчей сезоне забил 9 голов, в том числе на его счету дубль в ворота «Ювентуса».

Вернувшийся Серхио Рамос

Серхио Рамос - идеальный лидер с ментальностью победителя, который четыре раза выигрывал самый престижный еврокубок. Это больше, чем у кого-либо в команде, кроме Месси. В прошлом сезоне испанец сыграл всего в 12 матчах Лиги 1, ни разу не поучаствовав в ЛЧ из-за тяжелой травмы.

Сейчас Рамос полностью восстановился, забетонировал защиту, а позже наверняка напомнит, как умеет творить чудеса в концовках матчей. Рамос - уникальная опция, которой нет у других команд.

Главный тренер

Но всего бы этого могло не быть, если бы не великолепная работа нового главного тренера Кристофа Галтье. Он поставил интересную схему с тремя защитниками, благодаря чему крайние защитники имею много свободы для врываний в свободные зоны соперников. Пока соперники сконцентрированы на главных звездах парижского коллектива, Нуно Мендеш и Ашраф Хакими получают дополнительную возможность для поражения ворот, что они уже несколько раз демонстрировали по ходу сезона.

Но что ещё более важно, Галтье сумел создать идеальную атмосферу в раздевалке, что сделать не так-то просто, когда в ней столько нарциссов, желающих перетянуть одеяло на себя. Более того, Кристоф сумел сделать невозможное и заставить Неймара, Месси и Мбаппе прессинговать, чего ранее другим тренерам не удавалось. Наконец, команда выглядит более целостной.

источник: «Советский спорт»
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