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Зачем играть сборной? Ищем плюсы

Матчи России с Ираном и Киргизией — хороший знак. РФС грамотно действует в сложившейся обстановке.
Зачем играть сборной? Ищем плюсы
08 сентября 2022 18:03
автор: Матвей Морозов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

СПАРРИНГ ВСЕГДА НА ПОЛЬЗУ

Уже больше полугода большинство новостей о сборной России носят негативную окраску. В марте нас «прокинули» с чемпионатом мира, а в мае ФИФА продлил запрет на участие российских команд в международных матчах. Однако на этой неделе произошло радостное для многих событие: национальная команда опубликовала календарь осенних матчей. Мы проведем два товарищеских матча — против сборных Ирана и Киргизии. Да, с одной стороны, уровень соперников, конечно, не самый высокий. Иран в рейтинге ФИФА занимает 22-е место, Киргизия — всего 95-е. Однако мне кажется, что в нынешней ситуации спарринги даже не с самыми сильными соперниками пойдут нам на пользу.

СЫГРЫВАЕМСЯ В ОЖИДАНИИ «РАЗБАНА»

Во-первых, они позволят футболистам команды Карпина наладить старые связи и заново «сыграться», чтобы, на случай если Россию в ближайшее время все-таки «разбанят», нам было бы не так сложно вернуться на мировую арену. Ведь не за горами квалификация к чемпионату Европы 2024 года, на которую, надеюсь, нас допустят. Плюс необходимо продемонстрировать тому же ФИФА желание снова играть в официальных матчах. Лишним в сегодняшней обстановке напомнить о себе точно не будет. Примерно в этом же ключе, кстати, мыслит и Карпин:

— На 300 процентов необходимо собраться. Важно показать, что мы есть, мы живы. В нынешних условиях сыграть с Киргизией — это успех. Давайте будем честны. Все понимают, какая сейчас обстановка. Что есть, то есть. То, что мы можем сыграть с Киргизией и Ираном, — уже успех. Сейчас не до выбора. Иран — участник чемпионата мира.

НОВИЧКИ

Во-вторых, в товарищеских матчах наверняка получат шанс проявить себя те, кому в обычной жизни игрового времени бы не досталось. В этот раз в расширенный список попало достаточно много новичков. Среди них Юрий Журавлев, Сергей Бородин, Артем Карпукас, Артем Макарчук и Никита Кривцов. Не исключено, что тренерский штаб решится на эксперименты и уже на первом сборе даст кому-то из них дебютировать.

За организацию этих встреч отдельное спасибо надо сказать РФС. Ведь эта история не столько про футбол, сколько про имидж и престиж страны — важно показать, что Россия не находится в изоляции и что с ней не отказываются работать. Хотябы в сфере спорта.

источник: «Советский спорт»
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