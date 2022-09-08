Зачем играть сборной? Ищем минусы

ПОЧТИ КАРЛИК

РФС было не просто найти соперника, ведь абсолютно любая команда планеты не хочет рисковать и проводить товарищескую встречу со сборной России, ведь есть риск получить критику, а то и какое-нибудь наказание от футбольного сообщества. Список из бесстрашных соперников минимальный, а первыми из таких договоренность о встрече оказалась способной пордтвердить Киргизия.

Многие эксперты восторженно отметили, что сборная Киргизия является участником ⅛ финала Кубка Азии 2019 года, но при этом они специально умалчивают о других фактах. Например, эта команда не прошла на ЧМ-22, уступив в азиатской квалификации не только Японии, но и Таджикистану! На данный момент Киргизия располагается на 95-м месте рейтинга ФИФА, пропуская вперёд Гаити, Таджикистан, Уганду и другие «футбольные» державы планеты.

ВТРОЕ ДЕШЕВЛЕ ЗАХАРЯНА

Трансферная стоимость - не совсем объективный показатель, но всё же его стоит упомянуть. Согласно порталу transfermarkt.de, весь состав сборной Киргизии оценивается в 5,5 млн евро, то есть один Арсен Захарян стоит почти в три раза больше (15 млн евро), чем вся обойма соперников.

Надеть футболку сборной России - гордость для каждого футболиста из нашей страны, но в этом есть и обратная сторона. Посреди сезона лучшие игроки РПЛ будут выдернуты на непонятный сбор, а затем и на матч в Бишкеке, где они рискуют получить ненужную травму, которая полностью изменит их карьеры. Условный Арсен Захарян может случайно получить неудачный удар по ногам, который лишит его даже теоретических шансов на переход в «Челси» этой зимой. Что выбрать: сыграть товарищескую встречу со сборной Киргизией или перейти в АПЛ? Ответ очевиден.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Главный тренер Валерий Карпин объясняет эту встречу тем, что российскому футболу нужно доказать, что «он жив», но будем честны: формулировка максимально расплывчатая и неконкретная. Обычно подобные матчи являются подготовительным этапом к квалификациям или большим международным турнирам, но это явно не тот случай.

Грядущий матч - это пир во время чумы, который организован лишь для «галочки». Он не нужен никому кроме РФС, который делает иллюзию проделанной работы. Возможно, даже Валерий Карпин и все вызванные игроки не понимают, зачем им нужно. Лучше было бы дождаться договорённости с более крепким оппонентом, который бы хоть как-то мотивировал тренерский штаб и футболистов, а встреча со сборной Киргизии или с Ираном будет напоминать скорее тренировочную двухсторонку. Это явно не то, чего все ждали почти целый год.