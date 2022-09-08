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Зачем играть сборной? Ищем минусы

Трудно поверить, но в последний раз игру сборной России по футболу мы видели почти год назад, да и та не слишком порадовала - 0:1 против сборной Хорватии. С тех пор почти весь российский футбол получил глобальный бан, после которого Валерий Карпин ни разу не объявлял национальный сбор. Однако РФС нашёл способ как организовать матч для россиян, но лучше бы он этого не делал.
Зачем играть сборной? Ищем минусы
08 сентября 2022 18:35
автор: Никита Шмытов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

ПОЧТИ КАРЛИК

РФС было не просто найти соперника, ведь абсолютно любая команда планеты не хочет рисковать и проводить товарищескую встречу со сборной России, ведь есть риск получить критику, а то и какое-нибудь наказание от футбольного сообщества. Список из бесстрашных соперников минимальный, а первыми из таких договоренность о встрече оказалась способной пордтвердить Киргизия.

Многие эксперты восторженно отметили, что сборная Киргизия является участником ⅛ финала Кубка Азии 2019 года, но при этом они специально умалчивают о других фактах. Например, эта команда не прошла на ЧМ-22, уступив в азиатской квалификации не только Японии, но и Таджикистану! На данный момент Киргизия располагается на 95-м месте рейтинга ФИФА, пропуская вперёд Гаити, Таджикистан, Уганду и другие «футбольные» державы планеты.

ВТРОЕ ДЕШЕВЛЕ ЗАХАРЯНА

Трансферная стоимость - не совсем объективный показатель, но всё же его стоит упомянуть. Согласно порталу transfermarkt.de, весь состав сборной Киргизии оценивается в 5,5 млн евро, то есть один Арсен Захарян стоит почти в три раза больше (15 млн евро), чем вся обойма соперников.

Надеть футболку сборной России - гордость для каждого футболиста из нашей страны, но в этом есть и обратная сторона. Посреди сезона лучшие игроки РПЛ будут выдернуты на непонятный сбор, а затем и на матч в Бишкеке, где они рискуют получить ненужную травму, которая полностью изменит их карьеры. Условный Арсен Захарян может случайно получить неудачный удар по ногам, который лишит его даже теоретических шансов на переход в «Челси» этой зимой. Что выбрать: сыграть товарищескую встречу со сборной Киргизией или перейти в АПЛ? Ответ очевиден.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Главный тренер Валерий Карпин объясняет эту встречу тем, что российскому футболу нужно доказать, что «он жив», но будем честны: формулировка максимально расплывчатая и неконкретная. Обычно подобные матчи являются подготовительным этапом к квалификациям или большим международным турнирам, но это явно не тот случай.

Грядущий матч - это пир во время чумы, который организован лишь для «галочки». Он не нужен никому кроме РФС, который делает иллюзию проделанной работы. Возможно, даже Валерий Карпин и все вызванные игроки не понимают, зачем им нужно. Лучше было бы дождаться договорённости с более крепким оппонентом, который бы хоть как-то мотивировал тренерский штаб и футболистов, а встреча со сборной Киргизии или с Ираном будет напоминать скорее тренировочную двухсторонку. Это явно не то, чего все ждали почти целый год.

источник: «Советский спорт»
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