Елизавета и футбол

Известный юрист Александр Добровинский поделился с «Советским спортом» своей оценкой личности монарха:

- Для меня Елизавета II останется королевой удивительно современной и вот почему: именно она настояла на том, чтобы еще в далеком 1965 году подыграть народу и пожаловать любимцу английского футбола Стенли Мэтьюзу рыцарский титул. Первый раз простой футболист был удостоен такого титула под гневные взгляды и разговоры аристократии и под одобрение с аплодисментами толпы футбольных фанатов. Надо было осмелиться в чопорной тогда еще Англии. Смогла, - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Алексей Дурново в своем телеграм-канале «Вечерний Дурново» пишет:

«В 1966 году Елизавета вручала Кубок Мира капитану сборной Англии Бобби Муру (легендарная история, воспетая в многочисленных песнях). Тридцать лет спустя, под ураган сомнительных острот про Вторую мировую, она вручала Кубок Европы Юргену Клинсманну.

Но вот две истории про Елизавету и футбол, которые несколько менее известны.

Одна из них грянула как раз в 1966-м, в матче, с которого, как считается, началась англо-аргентинская футбольная вражда. Это был четвертьфинал и чемпионата мира, в котором судья, мягко говоря, благоволил англичанам. И вот этот самый судья, по имени Рудольф Крайтляйн, взял да и выгнал с поля капитана сборной Аргентины Антонио Раттина. Раттин был живой легендой «Боки» и, пожалуй, главной звездой той сборной Аргентины. За что его выгнали? Это примерно такая же загадка как гол Джеффа Херста в финале. Официально Раттина изгнали за нецензурную брань. Пикантности удалению предает тот факт, что Раттин говорил исключительно на испанском, а Крайтляйн испанского не знал. Но красных карточек тогда не существовало, об удалении сообщалось устно. Раттин сначала не понял, что его удалили и остался на поле, потом, когда до него дошло, он стал буянить и, в знак возмущения судейским произволом, уселся на ковровую дорожку, спускавшуюся с трибун «Уэмбли» к полю. И тут прибежали «бобби» - доблестные лондонские полисмены. Дело в том, что дорожка была предназначена исключительно для Елизаветы. Если бы она пожелала после игры спуститься к полю, то за ней могли бы пойти сопровождающие лица, но до нее никто, даже капитан сборной Аргентины, не имел права прикасаться какой-либо частью тела (и уж тем более задом) к красной ткани ковра.

Раттина выводили со стадиона с полицией. Англию он с тех пор люто ненавидел, о чем много раз публично говорил. Историю его удаления в Аргентине помнили долго. Ее точно знал Марадона, который несколько раз вспоминал о ней, когда речь заходила о Руке Бога.

Первый матч, который Елизавета посетила в качестве правящего монарха, имел место 2 мая 1953 года. И это был финал Кубка Англии. Вообще в какой-то момент присутствие на финале королевских особ был обязательной частью программы, но с годами эта традиция сошла на нет. Финал вышел действительно легендарным. Играли «Блэкпул» и «Болтон». «Блэкпул» проигрывал 1:3, но, в итоге, выиграл 4:3. Это единственный трофей в вековой истории этого клуба. Главной звездой в этой истории был Стэнли Мэттьюз – первый обладатель Золотого мяча. Тот финал считается величайшим матчем в его карьере. Его так и называют «Финал Мэттьюза». Интересно, что сэр Стэнли не забивал, да и голевой пас отдал всего один. Хет-трик сделал центральный нападающий «Блекпула» Стэн Мортенсен, но лучшим игроком матча был признан Мэттьюз. Более того, капитан «Блэкпула» Гарри Джонстон пропустил Мэттьюза вперед на награждении. Таким образом, именно он принял Кубок из рук Елизаветы и поднял его над головой.

То есть Мэттьюз был первым человеком, который был награжден Елизаветой. Вообще самым первым. Она даже в рыцари еще никого не успела произвести. На тот момент Елизавета даже не была коронована. Коронация состоялась только месяц спустя».

Фанаты Вест Хэма вчера очень красиво простились с королевой Елизаветой. Во время минуты молчания, объявленной после ее кончины (кстати удивительно, как УЕФА быстро сориентировалась, буквально в течение пары часов) «молотобойцы» затянули всем хорошо известную «God save the Queen».



Теперь эта строчка в гимне Великобритании будет заменена на «God save the King» – наследником престола стал принц Чарльз, старший сын Елизаветы. В соответствии с русской традицией, принцев мы называем Чарльз, а когда они становятся королями – Карл. Так что запоминаем: Карл III.