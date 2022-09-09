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Как там наши? Обсуждаем итоги выступлений Головина, Хайкина, Магомеда-Шапи, а также работу Черчесова

Стартовавший групповой этап еврокубков сезона-2022/23 - уникальный и неповторимый, ведь в ни в одном из них нет российских клубов, даже в третьей по значимости Лиге конференций. Из-за этого мы вынуждены радоваться или грустить по локальным поводам, а если быть конкретнее, то больше внимания приковывается к тем российским единицам, которые представляют европейские клубы.
Как там наши? Обсуждаем итоги выступлений Головина, Хайкина, Магомеда-Шапи, а также работу Черчесова
09 сентября 2022 08:33
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Монако"

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН - «МОНАКО»

«Монако» угодил в тяжелую группу с очень неудобными соперниками, и первым выпала честь проверить французского фаворита «Црвене Звезде». Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте. Экс-игрок ЦСКА не был слишком активен, но если получал мяч, то пользовался им максимально разумно. Главный тренер часто меняет Головина во втором тайме, но в этот раз он не стал этого делать, за что был отблагодарен.

На 72-й минуте Александр в штрафной площади двигался к летящему мячу, но его жестко сбил защитник «Црвены Звезды», и судья мгновенно указал на точку. Пенальти успешно реализовал Эмболо, а этот гол стал единственным в игре - 0:1, победа за монегасками.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ - «ФЕРЕНЦВАРОШ»

В это же время, в параллельном матче этой же группы, Станислав Черчесов терял нервы от происходящего на поле. Начало матча с «Трабзонспором» получилось сверхудачным, ведь венгерская команда уже к пятой минуте вела в счете, но всё испортил защитник Элдар Цивич, который въехал сопернику почти прямой ногой в голеностоп. Результат очевиден - красная карточка на 16-й минуте и игра в меньшинстве для подопечных Черчесова почти весь матч.

«Трабзонспор» взял мяч под контроль, стал создавать много моментов, но подзабыл про возможность контратак, одна из которых увенчалась вторым голом для «Ференцвароша». И всё же турки не остановились, и продолжили нагнетать обстановку у ворот Денеша Дибуса, в результате чего им удалось отквитать один мяч. Матч должен был спокойно подходить к перерыву, но вновь неаккуратная игра в турецкого игрока привела к необязательной ошибке в штрафной площади, которая вылилась в назначение пенальти. Нгуен, до этого забивший первый гол в матче и отдавший голевую передачу чуть позже, подошел к 11-метровой отметке и успешно реализовал его.

Во второй половине «Трабзонспор» сократил отставание до минимума, но на большее его не хватило - 3:2 и первая победа для Черчесова, чья команда возглавила группу, так как «Монако» смог переиграть «Црвену звезду» лишь 1:0.

НИКИТА ХАЙКИН - «БУДЕ-ГЛИМТ»

Коллектив российского вратаря Никиты Хайкина был как никогда был близок к групповому этапу ЛЧ, но им не повезло, из-за чего команде пришлось довольствоваться Лигой Европы. В первом матче «Буде-Глимт» поехал в гости к ПСВ, который ранее во внутреннем чемпионате наколотил 23 гола за пять матчей. Работа для Хайкина была гарантирована, и он с ней справился.

Вратарь из России провел феноменальный матч, в котором совершил шесть сейвов, но всё же ему не удалось отыграть на ноль. Он пропустил единственный гол от Гакпо, которым летом интересовался «МЮ». Счет матча - 1:1.

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ - «ХАПОЭЛЬ» (БЕЭР-ШЕВА)

В еврокубке рангом ниже играл еще один россиянин. Магомед-Шапи после перехода из «Краснодара» сразу стал игроком основного состава, и пока ставка главного тренера на воспитанника Сергея Галицкого оправдывается. «Хапоэль» в гостях играл с «Аустрией», где несмотря на статус аутсайдера, израильской команде удалось сыграть вничью (0:0). Но нас больше интересует статистика Сулейманова, которая весьма хороша:

40 касаний;
16 точных передач (73%);
Три успешных попытки дриблинга из трех (100%);
Две передачи в финальную треть;
Два выноса;
Два перехвата;
Восемь из десяти выигранных единоборств (80%);
Четыре заработанных фола.

И это за 58 минут на поле!

источник: «Советский спорт»
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Как там наши? Обсуждаем итоги выступлений Головина, Хайкина, Магомеда-Шапи, а также работу Черчесова
Стартовавший групповой этап еврокубков сезона-2022/23 - уникальный и неповторимый, ведь в ни в одном из них нет российских клубов, даже в третьей по значимости Лиге конференций. Из-за этого мы вынуждены радоваться или грустить по локальным поводам, а если быть конкретнее, то больше внимания приковывается к тем российским единицам, которые представляют европейские клубы.
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