Возьмет ли сегодня «Динамо» реванш за унизительные 1:5?

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЕ В ТАБЛИЦЕ

После исторического второго места сезона-2021/22 «Сочи» вряд ли приблизится к нему в этом году. Новый главный тренер Вадим Гаранин встретился с рядом проблем, из-за которых южный клуб к девятому туру располагается лишь на седьмой строчке, имея в активе 13 очков. За победами над «Торпедо» (3:1), Ахматом (2:1), «Пари НН» (2:1) и «Химками» (4:1) стоят три поражения от ЦСКА (0:3), «Спартака» (0:3) и «Краснодара» (1:2). Также была одна ничья против «Ростова». Как мы видим, сочинцы спокойно разбираются с заведомо более слабыми соперниками, но против топ-клубов РПЛ обнажаются все недостатки, вытекающие порой в разгромы.

«Динамо» тоже не может адаптироваться после летних потерь и замены главного тренера, их-за чего бронзовый призер прошлого сезона оступается даже там, где этого от него не ждут - матчи против «Факела» (3:3) и «Пари НН» (2:2) и еле выдавленная победа против «Урала» (2:1) тому доказательство. Зато бело-голубые ни разу не проиграли, что оставляет коллектив впритык к первой тройке таблицы, от которой их разделяет всего одно очко.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Участие Ибрагима Цаллагова и Кирилла Заики находится под вопросом, зато точно не сможет помочь ключевой полузащитник Викторьен Ангбан, получивший травму в матче с «Ростовом». Ивуарийца ждет операция и долгое восстановление, поэтому Гаранину в ближайшие месяцы придется научиться жить без него. Однако теперь у главного тренера появилась подмога на другой позиции в лице воспитанника «ПСЖ» Мусса Сиссако, который перебрался в летнее трансферное окно к берегу черного моря.

Славише Йокановичу повезло куда больше, ведь в его составе нет ни дисквалифицированных, ни травмированных игроков за исключением давно выбывшего Диего Лаксальта. Также в число плюсов к подготовке к ближайшему матчу можно назвать возвращение в РПЛ Матиаса Норманна, который со временем должен будет стать полноценной заменой Николе Моро в опорной зоне. Но в этом матче, вероятнее всего, норвежец начнет матч не с первых минут, так как его функциональное состояние еще не готово к 90 минутам.

Роберто Фернандес, отбывший дисквалификацию в прошлом матче, тоже сможет помочь команде.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Сочи» выиграл три из трех домашних матча с общей разницей голов 8:3.

«Динамо» - одна из трех команд РПЛ, которая ещё не проигрывала.

Всего в истории «Динамо» и «Сочи» соперники встречались шесть раз: трижды победу праздновал «Сочи», дважды - «Динамо», и один раз они разошлись миром. В последнем матче москвичи были биты сочинцами со счётом 1:5, но автор хет-трика Матео Кассьерра теперь больше не сможет повторить подобное, так как летом перешел в «Зенит».

Встречу обслужит Кирилл Левников, при судействе которого «Динамо» выиграло восемь раз в 17 встречах.