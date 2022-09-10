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Из-за трансфера в «Динамо» Норманна больше не вызовут в сборную. Что это значит для РПЛ?

«Советский спорт» — о новой тенденции в футболе.
Из-за трансфера в «Динамо» Норманна больше не вызовут в сборную. Что это значит для РПЛ?
10 сентября 2022 11:46
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК «Динамо»

Едва-едва Матиас Норманн успел перейти в «Динамо», как его уже ждала неприятная новость. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что из-за трансфера хавбека в московский клуб дорога в национальную команду ему фактически закрыта:

— Я считаю, что это абсолютно ошибочный выбор. За ним последовали последствия. Посмотрим, настанет ли день, когда Матиас вернется в сборную. Это произойдет, если он поймет нашу позицию. В таком случае возможность существует. Но в данный момент этот вопрос даже не обсуждается. Решение основано на ситуации в мире. Так что Норманн может на долгое время потерять место в сборной.

Кстати, Норманн — не первый игрок, которого после подписания контракта с российским клубом банят в сборной. Такая же ситуация произошла и с Мацеем Рыбусом, этим летом перешедшим в «Спартак», — защитника не вызвали на осенний этап подготовки Польши к чемпионату мира в Катаре из-за решения остаться в России.

Вообще, это довольно странная логика. Зачем наказывать своих же соотечественников за тот или иной профессиональный выбор? Если игрок привык к стране и лиге и будет здесь показывать свои лучшие качества, то для национальной команды это ведь только плюс. А так, получается, исходя из логики европейских национальных федераций, футболистам теперь надо без всяких причин срываться с места и срочно подыскивать себе новый клуб не из России только ради того, чтобы соответствовать трендам общей политической повестки? Ну это совсем несерьезно — вдруг игрок не сможет адаптироваться к другой среде и быстро растеряет форму из-за отсутствия практики? А если подходящих для трансфера вариантов не будет, то он должен будет уйти хоть куда-то? Вряд ли профессиональный спортсмен на такое пойдет, если не будет уверен, что место в сборной ему гарантировано на сто процентов. А такое, конечно, бывает очень редко.

Вот и выходит, что в нынешней ситуации в РПЛ из числа европейских футболистов поедут либо те, кому предложат сумасшедшие деньги (а сделать это в современных реалиях могут далеко не все), либо те, кто считает наш чемпионат своим потолком и не стремится никуда выше. И в этом смысле тоньше всех прочувствовал ситуацию «Зенит», который в нужный момент отказался от приоритетных кандидатов на усиление в Европе (помните, одно время Семак хотел топовую «десятку», и питерцы всерьез рассматривали варианты с Дракслером, Мхитаряном и так далее) и переориентировался на латиноамериканский рынок. Бразильцы и колумбийцы составили костяк коллектива и стали одними из главных звезд не только в «Зените», но и во всей РПЛ. То есть для большинства европейских футболистов наш чемпионат наверняка перестанет быть «трамплином» в клубы из топ-лиг — понятное дело, мало кто захочет ради этого рисковать карьерой в сборной, поэтому в качестве «промежуточного звена» будет выбирать другие страны — Турцию, Бельгию и так далее. Насколько долго это продлится? Покажет только время.

источник: «Советский спорт»
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