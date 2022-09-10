СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Участие в ЧМ, звездный нападающий и защитник «Ростова». Что надо знать о сборной Боснии?

Стало известно о договоренности сборной России со сборной Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча, который пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге. Что нужно знать об этом сопернике уже сейчас?
Участие в ЧМ, звездный нападающий и защитник «Ростова». Что надо знать о сборной Боснии?
10 сентября 2022 12:56
автор: Николай Яременко

Рейтинг ФИФА и успехи

Босния и Герцеговина – молодая команда, которая была собрана только в 1995 году, но за 27 лет сборная достигла немалых успехов, которым можно позавидовать. Босния и Герцеговина ни разу не пробивалась в групповой этап чемпионата Европы, но зато она преодолела квалификацию чемпионата мира, благодаря чему попала на мундиаль в Бразилию. На нем выходцы из Югославии обыграли Иран (3:1) и минимально проиграли Нигерии (0:1) и Бразилии (1:2). Эта поездка на самый значимый международный турнир позволила тогда «драконам» (прозвище сборной), взлететь аж на 13-ю строчку рейтинга ФИФА.

После 2014 года команда несколько раз была близка к проходу квалификации ЧМ и ЧЕ, но ей постоянно чего-то не хватало. Теперь Босния и Герцеговина располагается лишь на 57-м месте, но даже это куда выше, чем 95-е место сборной Киргизии, с которой Россия тоже проведёт товарищеский матч.

Тренер

Возглавляет национальную команда Боснии и Герцеговины Ивайло Петев. Болгарский полузащитник на протяжении всей игровой карьеры играл исключительно в родной стране, лишь раз выехав на небольшое время в чемпионат Греции.

Уже в 34 года Петев завершил карьеру футболиста из-за травмы колена, после чего мгновенно стал тренером. С 2009 года Ивайло возглавлял множество клубов Европы: «Лудогорец», «Левски», «Любимец 2007», АЕЛ (Лимассол), «Динамо» (Загреб), «Омония», «Аль-Кадисия», «Ягеллония». Но просто так возглавить сборную не приглашают. Петев же полностью заслужил это, ведь в вышеперечисленных клубах он завоевал четыре трофея, а также трижды становился серебряным призером, оставаясь в шаге от победы.

В 2021 году Ивайло Петев принял сборную Боснии и Герцеговины, и за это время он сделал фантастическую работу. В число его успехов можно внести историческую ничью с Францией (1:1), гостевое заработанное очко против Украины (1:1), а также регулярные победы над вроде бы средними, но крепкими сборными вроде Финляндии, Черногории и другими.

Игроки

Боснийский чемпионат слабо развит, но это не мешает местным талантам вырываться в большой европейский футбол. Конечно, местным героем единолично считается Эдин Джеко из «Интера», забивший 63 гола в 124 матчах за сборную, что является лучшим результатом в истории страны. Но он не единственный, кем могут гордиться болельщики небольшого балканского государства. В число звезд и главных игроков для анализа Валерия Карпина можно назвать следующих игроков:

Раде Крунич. Он играет за «Милан» с 2019 года. Опытный центральный хавбек, игравший немалую роль в скудетто прошлого сезона.

Миралем Пьянич. Экс-полузащитник «Барселоны» уже высказался в негативном ключе о матче со сборной России, из-за чего есть шанс, что он не приедет в Санкт-Петербург, но не упомянуть его нельзя. 32-летний полузащитник провел ярчайшую карьеру в лучших европейских клубах, а на днях подписал контракт с эмиратским клубом «Шарджа».

Сеад Колашинац. Левый защитник не смог построить хорошую карьеру в АПЛ за «Арсенал», но это не умаляет его заслуг. Его кроссы в штрафную могут стать реальной проблемой для российских игроков.

Деннис Хаджикадунич. 22-летнему защитнику ещё далеко до вышеуказанных звезд, но Хаджикадунич является одним из самых перспективных футболистов боснийского футбола. На данный момент он играет за «Мальме», но до сих пор принадлежит «Ростову», а пару лет назад даже сообщалось об интересе к нему из Италии, Германии и «Вест Хэма».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Участие в ЧМ, звездный нападающий и защитник «Ростова». Что надо знать о сборной Боснии?
Участие в ЧМ, звездный нападающий и защитник «Ростова». Что надо знать о сборной Боснии?
Стало известно о договоренности сборной России со сборной Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча, который пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге. Что нужно знать об этом сопернике уже сейчас?
10.09.2022 12:56
Футбол
автор: Николай Яременко
Из-за трансфера в «Динамо» Норманна больше не вызовут в сборную. Что это значит для РПЛ?
Из-за трансфера в «Динамо» Норманна больше не вызовут в сборную. Что это значит для РПЛ?
«Советский спорт» — о новой тенденции в футболе.
10.09.2022 11:46
Футбол
автор: Матвей Морозов
Возьмет ли сегодня «Динамо» реванш за унизительные 1:5?
Возьмет ли сегодня «Динамо» реванш за унизительные 1:5?
В пятницу пройдет единственный матч чемпионата России-2022/23, который откроет девятый тур. Произойдет это на стадионе «Фишт» в Сочи, где местная команда примет московское «Динамо».
09.09.2022 08:46
Футбол
автор: Никита Шмытов
Как там наши? Обсуждаем итоги выступлений Головина, Хайкина, Магомеда-Шапи, а также работу Черчесова
Как там наши? Обсуждаем итоги выступлений Головина, Хайкина, Магомеда-Шапи, а также работу Черчесова
Стартовавший групповой этап еврокубков сезона-2022/23 - уникальный и неповторимый, ведь в ни в одном из них нет российских клубов, даже в третьей по значимости Лиге конференций. Из-за этого мы вынуждены радоваться или грустить по локальным поводам, а если быть конкретнее, то больше внимания приковывается к тем российским единицам, которые представляют европейские клубы.
09.09.2022 08:33
Футбол
автор: Никита Шмытов
Елизавета и футбол
Елизавета и футбол
Как правящий монарх Елизавета имела прямое отношение к футболу. Например, футбольные финалы – официальные мероприятия, в которых она обязана была принимать участие. Но вспоминают ее болельщики вчера и сегодня – и будут вспоминать! – вовсе не поэтому.
09.09.2022 08:12
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Зачем играть сборной? Ищем минусы
Зачем играть сборной? Ищем минусы
Трудно поверить, но в последний раз игру сборной России по футболу мы видели почти год назад, да и та не слишком порадовала - 0:1 против сборной Хорватии. С тех пор почти весь российский футбол получил глобальный бан, после которого Валерий Карпин ни разу не объявлял национальный сбор. Однако РФС нашёл способ как организовать матч для россиян, но лучше бы он этого не делал.
08.09.2022 18:35
Футбол
автор: Никита Шмытов
Зачем играть сборной? Ищем плюсы
Зачем играть сборной? Ищем плюсы
Матчи России с Ираном и Киргизией — хороший знак. РФС грамотно действует в сложившейся обстановке.
08.09.2022 18:03
Футбол
автор: Матвей Морозов
«ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. Не верите? Вот вам шесть доказательств!
«ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. Не верите? Вот вам шесть доказательств!
Мы собрали шесть аргументов, почему Месси, Мбаппе, Неймар и другие звезды способны выполнить поставленную задачу и взять Лигу чемпионов для «ПСЖ».
08.09.2022 16:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Два дня – трое уволенных. В Европе тренерам тоже не позавидуешь
Два дня – трое уволенных. В Европе тренерам тоже не позавидуешь
За два дня в европейском футболе случились три громкие отставки, детали которых мы коротко разберем и расскажем, почему именитые главные тренеры временно остались без работы.
08.09.2022 16:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
Хвича разрывает команду Клоппа, Как «Наполи» разгромил «Ливерпуль»
Хвича разрывает команду Клоппа, Как «Наполи» разгромил «Ливерпуль»
Главным событием второго дня группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 стало противостояние «Наполи» и «Ливерпуля». Футбольные эксперты и болельщики могли ожидать всякого, но явно не того, что вышло на самом деле.
08.09.2022 15:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Армейцы забьют на мяч или два больше». Прогноз Ловчева на матч ЦСКА — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в одном из центральных матчей 9-го тура РПЛ (10 сентября, 17:30).
В теннисе Большуновых у нас, увы, нет. Как Хачанов проиграл полуфинал жизни на US Open
На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке Карен Хачанов в четырех партиях потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда. Российских игроков на US Open-2022 больше не осталось.
Попан послушал каппера и оформил виннинг-стрик. Букмекерский словарь для чайников
«Плеймейкер» разбирает сленг, на котором общаются клиенты букмекерских компаний.
Джанаев «спас» москвичей от разгрома? Как «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне
В стартовом матче 9-го тура РПЛ «Сочи» обыграл бело-голубых 2:1.
Чимаев нокаутирует Диаса после массовой драки «из-за бороды Хамзата». Расклады и лучшие ставки на UFC 279
11 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся звезды полусреднего веса Нейт Диас и Хамзат Чимаев. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях бойцовского вечера.
Новый поворот в «деле Федотова». Похоже, вратарь-срочник проследует по маршруту спортрота — Москва — Питер
Иван Федотов, которого летом забрили в российскую армию при подписанном контракте с «Филадельфией Флайерз», судя по всему, возобновит карьеру в КХЛ.
«Верю в результативную ничью, возможно, даже 2:2». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 9-го тура РПЛ (9 сентября, 20:00).
День «красного быка» в Храме Скорости? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Италии
9 - 11 сентября пройдет шестнадцатый этап «Формулы-1» - на легендарной трассе в Монце. «Плеймейкер» оценил шансы пилотов и команд.
9-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Спартака»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 - 11 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о девятом туре.
Черчесов не заметил потери бойца, Головин заработал победный пенальти, Роналду проиграл дома. Как стартовала Лига Европы
1-й тур группового этапа Лиги Европы получился богатым на события, в том числе с участием представителей России.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика