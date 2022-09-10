Участие в ЧМ, звездный нападающий и защитник «Ростова». Что надо знать о сборной Боснии?

Рейтинг ФИФА и успехи

Босния и Герцеговина – молодая команда, которая была собрана только в 1995 году, но за 27 лет сборная достигла немалых успехов, которым можно позавидовать. Босния и Герцеговина ни разу не пробивалась в групповой этап чемпионата Европы, но зато она преодолела квалификацию чемпионата мира, благодаря чему попала на мундиаль в Бразилию. На нем выходцы из Югославии обыграли Иран (3:1) и минимально проиграли Нигерии (0:1) и Бразилии (1:2). Эта поездка на самый значимый международный турнир позволила тогда «драконам» (прозвище сборной), взлететь аж на 13-ю строчку рейтинга ФИФА.

После 2014 года команда несколько раз была близка к проходу квалификации ЧМ и ЧЕ, но ей постоянно чего-то не хватало. Теперь Босния и Герцеговина располагается лишь на 57-м месте, но даже это куда выше, чем 95-е место сборной Киргизии, с которой Россия тоже проведёт товарищеский матч.

Тренер

Возглавляет национальную команда Боснии и Герцеговины Ивайло Петев. Болгарский полузащитник на протяжении всей игровой карьеры играл исключительно в родной стране, лишь раз выехав на небольшое время в чемпионат Греции.

Уже в 34 года Петев завершил карьеру футболиста из-за травмы колена, после чего мгновенно стал тренером. С 2009 года Ивайло возглавлял множество клубов Европы: «Лудогорец», «Левски», «Любимец 2007», АЕЛ (Лимассол), «Динамо» (Загреб), «Омония», «Аль-Кадисия», «Ягеллония». Но просто так возглавить сборную не приглашают. Петев же полностью заслужил это, ведь в вышеперечисленных клубах он завоевал четыре трофея, а также трижды становился серебряным призером, оставаясь в шаге от победы.

В 2021 году Ивайло Петев принял сборную Боснии и Герцеговины, и за это время он сделал фантастическую работу. В число его успехов можно внести историческую ничью с Францией (1:1), гостевое заработанное очко против Украины (1:1), а также регулярные победы над вроде бы средними, но крепкими сборными вроде Финляндии, Черногории и другими.

Игроки

Боснийский чемпионат слабо развит, но это не мешает местным талантам вырываться в большой европейский футбол. Конечно, местным героем единолично считается Эдин Джеко из «Интера», забивший 63 гола в 124 матчах за сборную, что является лучшим результатом в истории страны. Но он не единственный, кем могут гордиться болельщики небольшого балканского государства. В число звезд и главных игроков для анализа Валерия Карпина можно назвать следующих игроков:

Раде Крунич. Он играет за «Милан» с 2019 года. Опытный центральный хавбек, игравший немалую роль в скудетто прошлого сезона.

Миралем Пьянич. Экс-полузащитник «Барселоны» уже высказался в негативном ключе о матче со сборной России, из-за чего есть шанс, что он не приедет в Санкт-Петербург, но не упомянуть его нельзя. 32-летний полузащитник провел ярчайшую карьеру в лучших европейских клубах, а на днях подписал контракт с эмиратским клубом «Шарджа».

Сеад Колашинац. Левый защитник не смог построить хорошую карьеру в АПЛ за «Арсенал», но это не умаляет его заслуг. Его кроссы в штрафную могут стать реальной проблемой для российских игроков.

Деннис Хаджикадунич. 22-летнему защитнику ещё далеко до вышеуказанных звезд, но Хаджикадунич является одним из самых перспективных футболистов боснийского футбола. На данный момент он играет за «Мальме», но до сих пор принадлежит «Ростову», а пару лет назад даже сообщалось об интересе к нему из Италии, Германии и «Вест Хэма».