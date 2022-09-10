Незаменимые у нас есть. Кому топ-клубы не нашли замену?

Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд)

Очевидно, что заменить одного из лучших нападающих планеты почти невозможно. «Боруссия», конечно, сделала несколько крутых трансферов, но ей не повезло. Например, у Себастьяна Аллера, купленного у «Аякса», диагностировали рак яичка, а ведь на него делалась большая ставка на данный сезон. Помимо него клуб приобрел Карима Адейеми и экстренно подписал 34-летнего Антони Модеста, который несмотря на огромный опыт в Бундеслиге и 83 гола за несколько лет, не сумел прижиться в Дортмунде.

«Боруссия», которая обычно легко и мастерски заменяет ушедших сильных игроков, не смогла быстро адаптироваться к отсутствию Холланда. На данный момент черно-желтые имеют в активе всего 8 забитых голов за 5 матчей, а это меньше, чем у шести команд Бундеслиги. У «Баварии» за такое же количество встреч забито 17 голов. Видимо, Холанд – явление, и в Дортмунде еще не скоро появится форвард, которого можно будет сравнивать с ним.

Садио Мане («Ливерпуль»)

Как бы ни хотелось болельщикам «Ливерпуля» убеждать себя в почти незаметном отъезде Садио Мане, его отсутствие ощущается очень сильно, особенно в важных матчах. Приобретенный за 47 млн евро Луис Диас неплох, но очень далек от того, чтобы полноценно заменить звездного сенегальца.

Садио Мане на протяжении шести сезонов был максимально стабилен и надежен, что проявлялось в матчах не только с аутсайдерами, но и против фаворитов. В нынешнем сезоне Юргену Клоппу часто не хватает на поле игрока с таким же характером, который был у Мане.

Антонио Рюдигер («Челси»)

Антонио Рюдигер, который многими недооценен, за последние сезоны вырос в одного из сильнейших защитников планеты. «Челси» пытался подписать новый контракт с немецким центрдефом, но стороны не сошлись по условиям контракта, из-за чего Рюдигер бесплатно перешел в «Реал».

Вместо него аристократы подписали Калиду Кулибали за 38 млн евро, который по статистике был ничем не хуже бывшего лидера обороны, но на деле они выглядят футболистами разного уровня. Кулибали часто «пожарит» и «привозит», а аналогов в составе ему просто нет. Вполне вероятно, что боссы клуба уже жалеют, что не дали Рюдигеру требуемый контракт.

Пауло Дибала («Ювентус»)

Не может отойти от потерь и «Ювентус», который, как и «Челси», не сумел договориться о контракте с лидером команды. Да, Дибала часто травмировался и играл не все матчи, но он на протяжении восьми лет приносил в копилку от 7 до 30 голов и голевых передач за сезон, а как раз этого «Ювентусу» сейчас очень не хватает.

Дибала – уникальный игрок, которому тяжело найти замену, и «Ювентусу» даже близко не удалось сделать это.