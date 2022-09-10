Нырки и симуляции, или Честные пенальти. Разбираем работу Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар»

25-я минута. Падение Чалова

В середине первого тайма Фёдор Чалов устремился на границе вратарской площади к мячу, где, как показалось, форвард ЦСКА специально начал заваливаться раньше времени, чтобы выпросить 11-метровый. Из-за этого Сергей Иванов мгновенно наказал нападающего жёлтой карточкой за симуляцию, но при более детальном рассмотрении заметно, что Фёдор делал это от безысходности, так как иначе бы он просто не «подковырнул» мяч перед Сафоновым. Нападающему удалось прокинуть мяч мимо голкипера, и впоследствии он должен был выходить к пустым воротам, но голкипер южан всё-таки зацепил коленом Чалова.

Вердикт: пенальти назначен верно.

45+4 минута. Удар в ногу Карраскалю

Чуть более спорный эпизод произошел на финише первого тайма, когда, казалось бы, уже все готовились к перерыву. Карраскаль и Олусегун одновременно пошли на высоко отлетевший мяч, но как видно из повтора, автор первого забитого пенальти чуть быстрее коснулся мяча, а после этого ещё и получил практической прямой ногой удар в корпус.

Вердикт: пенальти назначен верно.

59-я минута. Попадание в руку

И, наконец, самый очевидный из всех моментов, который нельзя трактовать иначе как пенальти. После подачи мяч попадает в руку Кайо, который неаккуратно выпрыгивал с широко расставленными конечностями. Никаких сомнений и споров в пенальти, но недоумение у болельщиков «Краснодара» вызвал инцидент, случившийся минутой позже.

Медина пробил в Сафонова, однако мяч отскочил к Милану Гайичу, который со второй попытки увеличил счёт в матче. После просмотра VAR арбитры заметили, что сербский защитник ещё до удара Медины вбежал в штрафную, что запрещено правилами, из-за чего гол должен был быть отменен, но есть важный нюанс: правила нарушили не только Гайч, но и игроки «Краснодара», которые забежали в запрещенную зону раньше времени. Согласно правилам, в таком случае назначается ещё один пенальти.

Вердикт: первый пенальти назначен верно.

Назначение повторного пенальти: верно.