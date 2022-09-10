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Карпин против бывшей. Сможет ли «Спартак» хоть что-то противопоставить ростовчанам?

Противостояние «Ростова» и «Спартака» стало настоящей классикой за последние годы в российском футболе, поэтому каждый их матч воспринимается с особенным трепетом и ощущениями. 11 сентября, в 19:45, на «Ростов-Арене» они встретятся вновь, и это будет вне всяких сомнений центральная встреча девятого тура чемпионата России-2022/23.
Карпин против бывшей. Сможет ли «Спартак» хоть что-то противопоставить ростовчанам?
10 сентября 2022 21:55
автор: Александр Поволоцкий

Последние результаты и положение в таблице

Оба соперника подходят к очному противостоянию с противоположно разными результатами в последних турах, но важны детали, которые меняют абсолютно всё представление.

«Спартак» питал иллюзии наконец что-то противопоставить «Зениту», но красно-белые вновь получили пощечину в виде 1:2, хотя по игре «Спартак» должен был проигрывать с куда более крупным счётом. А «Ростов» выиграл, но сделал это лишь на 99-й минуте с третьей попытки реализовать 11-метровый удар. Жёлто-синие еле-еле одолели предпоследнюю команду лиги, да ещё и с последующим скандалом, что явно отразилось на их психологическом состоянии.

Несмотря на разные результаты, к девятому туру «Ростов» и «Спартак» подошли в ранге соседей таблицы, на счету которых по 16 очков (столько же у «Динамо», которое теперь опустится ниже, так как проиграло 1:2 «Сочи» в пятничном матче).

Ориентировочные составы

У Валерия Карпина нет никаких проблем с выбором состава. Под вопросом только Хорен Байрамян (пропускал прошлый матч) и Денис Терентьев, получивший повреждение против «Торпедо». Благо, что на эти позиции у «Ростова» есть полноценные замены. Наверняка с первых минут на поле появятся Николай Комличенко и Даниил Уткин, связка которых здорово работала на старте сезона, но затем пара притихла и никто из них на протяжении трех матчей кряду не отметился голевыми действиями.

У «Спартака» куда больше проблем. К травмированным Виктору Мозесу и Антону Зиньковскому присоединились Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс. Оба получили повреждения в матче против «Зенита», из-за чего не смогут принять участие в выезде в Ростов-на-Дону. Их места с большой вероятностью займут Наиль Умяров и Данил Пруцев. В остальном состав, можем предположить, будет идентичен тому, что был в прошлом туре.

Статистика и факты

В последних десяти матчах пять раз «Ростов» оказывался сильнее, три раза «Спартак» и еще дважды была зафиксирована ничья.

В последних десяти матчах команды ни разу не играли со счётом 0:0. В среднем оппоненты забивали 3,1 мячей за игру.

Судить встречу назначен Сергей Карасёв, который в четырёх из последних десяти матчей назначал пенальти.

«Ростов» не проигрывает восемь матчей РПЛ подряд. Это лучший результат за всю историю клуба.

Валерий Карпин в последних четырёх матчах трижды переигрывал «Спартак». Лишь Доменико Тедеско однажды сумел выйти победителем.

источник: «Советский спорт»
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Карпин против бывшей. Сможет ли «Спартак» хоть что-то противопоставить ростовчанам?
Карпин против бывшей. Сможет ли «Спартак» хоть что-то противопоставить ростовчанам?
Противостояние «Ростова» и «Спартака» стало настоящей классикой за последние годы в российском футболе, поэтому каждый их матч воспринимается с особенным трепетом и ощущениями. 11 сентября, в 19:45, на «Ростов-Арене» они встретятся вновь, и это будет вне всяких сомнений центральная встреча девятого тура чемпионата России-2022/23.
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