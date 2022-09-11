«Спартаку» нужна перезагрузка, но «Ростов» набрал ход

Итоги трансферного окна

Сегодняшний матч — первый для обеих команд после закрытия летнего трансферного окна. Восьмое сентября — последний день, когда клубы РПЛ могли включать в свои заявки новых игроков. В следующий раз такая возможность появится у них только зимой.

Для «Спартака» прошедшая трансферная кампания носит довольно противоречивый характер. С одной стороны, красно-белые избавились от балласта типа Максимилиано Кофрие или Йоррита Хендрикса — за это менеджмент столичного клуба однозначно стоит похвалить. С другой стороны, москвичи толком не усилились. Антона Зиньковского взяли на перспективу, Абаскаль пока явно не видит его в старте. Подписания Мацея Рыбуса и Михи Мевли — для глубины состава, на новый уровень команду они точно не выведут. Лично у меня больше всего вопросов вызывает приглашение словенца. Неужели вы не видели, как Мевля «зажигал» в «Зените» — да так, что на его фоне Луиш Нету выглядел богом оборонительной игры? Кажется, что Миха оказался в «Спартаке» только из-за стечения обстоятельств — видимо, красно-белые не смогли договориться с другими потенциальными новичками, поэтому были просто вынуждены обратиться к услугам Мевли.

Ну и как не сказать про Кейту Бальде — безусловно талантливого нападающего, но в данный момент находящегося в кризисе? Форвард невнятно смотрелся в дебютной игре против «Зенита» и получил порцию заслуженной критики. Жестче всех по сенегальцу проехался комментатор «Матч-ТВ» Константин Генич:

— Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой... Можно было бы и меня выпустить, я бы там побегал, поругался. Бальде совсем не готов!

Понятно, что за счет постоянных тренировок и матчей Бальде форму рано или поздно наберет, однако трудно предположить, когда это произойдет. Ведь почти треть чемпионата позади, а до паузы на чемпионат мира осталось в районе двух месяцев — времени на раскачку у форварда нет! В любом случае красно-белые рискуют — травмируйся Александр Соболев, равноценной замены в составе «Спартака» ему нет и близко.

Что касается «Ростова», то важных сделок этим летом у него было всего две. Первая — покупка Даниила Уткина (о его феномене мы поговорим чуть ниже). Вторая — аренда Матиаса Норманна в «Динамо». На норвежце остановимся чуть подробнее. В прошлосезонных версиях «Ростова» хавбек играл важнейшую роль в центре поля — опускался к центральным защитникам для создания оборонительной тройки, а на мяче определял вектор развития атаки и отвечал за перегруз центральной зоны. Благодаря нему у Карпина классно работала гибридная схема 4-2-3-1, за счет которой команде удавалось налаживать контроль и разыгрывать мяч низом. Для РПЛ Норманн — настоящая находка. В Матиасе сочетается хорошая физическая подготовка и быстрая реакция и техника — передачи между линий и дальний удар, что позволяет ему комфортно себя чувствовать под давлением. Если норвежец так и не захочет возвращаться в «Ростов», то южанам ни в коем случае нельзя продешевить и отдать свой главный актив «Динамо» по цене ниже рыночной (а она, по версии Transfermarkt, составляет аж десять миллионов евро).

Главные фишки «Ростова»

В этом сезоне «Ростов» — вторая команда в лиге после «Локомотива» по интенсивности прессинга. Карпин использует давление не столько как способ остановить атаку соперника, сколько как возможность сразу после отбора найти в линиях противника разрывы и через них быстро доставить мяч в финальную четверть. Против «Зенита», который со «Спартаком» прессинг практически не использовал, красно-белые допускали моменты у своих ворот во многом из-за индивидуальных ошибок. Если в матче с «Ростовом» к этому добавится и неспособность хотя бы через выносы выходить из-под давления, москвичей ждут большие неприятности.

Но, конечно, самое опасное оружие команды Карпина — стандарты. После стандартов южане забили уже девять мячей (с учетом пенальти). Четыре гола — результат работы связки Уткин – Комличенко. Даниил обладает шикарной техникой, за счет которой он может закручивать подачи в штрафную с любой точки на чужой половине поля — и с полуфлангов, и с флангов, и из центрального «канала». Комличенко остается только подставить голову под пас и переправить мяч в ворота, зачастую — даже не отталкиваясь от газона.

Проблемы «Спартака»

Сложности красно-белых с атакой уже очевидны для всех. Травма Мозеса заставила Абаскаля отойти от «ромба» и вернуться к расстановке 4-3-3. При такой формации у москвичей становится куда меньше возможностей для маневра, но иначе поступить было нельзя — в 4-4-2 некомфортно себя чувствуют Игнатов (не хватает видения поля и скорости принятия решений на позиции «десятки») и Хлусевич (забывает возвращаться в оборону после спринтов к чужой штрафной и проваливается при подстраховке партнеров), которые, когда москвичи все-таки начинали играть с четверкой хавбеков, ожидаемо смотрелись довольно слабо.

Плюс к этому в команде много травмированных. С «Ростовом» мы точно не увидим Руслана Литвинова (при Абаскале стал важнейшим игроком в обороне и в начальной фазе атаки), Кристофера Мартинса (лучше всех в команде действует вторым темпом и вовремя расстается с мячом в штрафной) и Антона Зиньковского (несмотря на, что он до сих пор и на 10 процентов не показал то, на что способен, в качестве игрока замены красно-белые вполне бы могли на него рассчитывать).

Команда Карпина набрала ход перед «Спартаком» — южане не проигрывают в РПЛ уже восемь матчей подряд. Красно-белым же необходима перезагрузка после проигрыша «Зениту» — победа москвичей будет означать, что они пришли в себя после поражения от принципиального соперника и готовы к дальнейшей борьбе.