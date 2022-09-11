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Константин Лепёхин: «Зенит» спокойно возьмёт три очка у «Оренбурга»

Накануне матча с «Оренбургом» на вопросы «Советского спорта» ответил бывший защитник «Зенита». А начался разговор с обсуждения недавней встречи питерских со «Спартаком».
Константин Лепёхин: «Зенит» спокойно возьмёт три очка у «Оренбурга»
11 сентября 2022 08:22
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК "Зенит"

– Игре на стадионе «Открытие банк Арена» предшествовал матч ветеранов, и по именам составы куда внушительнее, чем нынение?

– Имена – оптимальные. Единственно, «Спартак» блистал в 90-е, и раскрученные звездные футболисты больше относятся к тому поколению. «Зенит» же стал блистать в нулевые. И представлен игроками, которые в это время себя проявили. Ну и за исключением 2-3 футболистов не все в состоянии играть, потому что возраст берет своё. У многих не только проблемы со здоровьем, но и ходят с трудом, приходится суставы менять. Вся наша футбольная жизнь бесследно не проходит.

– Как вам Олег Романцев на тренерской скамейке? Как вы считаете, смог бы он пригодиться в современном футболе?

– Я думаю, что пригодился бы. Всё-таки это знаковый человек для всего российского футбола и для «Спартака». Команда под его руководством много побеждала и была бесспорным лидером нашего футбола. Бывало, что и в Европе доминировала. В той же Лиге чемпионов. Причем, не имея в составе иностранцев. Я считаю, что человек с таким опытом должен приносить пользу. Тем более, свежо, и молодо, и активно выглядит на скамейке. Как и во времена, когда он был еще действующим тренером.

– Чем запомнилась игра «Спартак» – «Зенит»? Уже не ветеранская…

– Для меня победа была прогнозируемой. Несмотря на то, что напряжение было по счету и по самой игре, но она проходила при явном преимуществе «Зенита». Да, когда наши проигрывали, было видно, что гол – нелепая случайность. Комбинация была великолепная. Но в то же время думаю, что здесь присутствовало определенное стечение обстоятельств. Допустили грубые ошибки в обороне. А футболисты «Спартака», которые участвовали в той атаке, сыграли на редкость плодотворно. Это можно сказать про пас, приём мяча и завершение. Думаю, дай этим исполнителям разыграть раз 20 эту комбинацию, то наверняка где-нибудь будет неточная передача, прием мяча, и гола бы не получилось. Такое в футболе бывает. Но у меня сомнений не возникало. «Спартак» мог перезагрузить игру, поскольку понимал, что он имеет не преимущество, а большие проблемы. Только лишь стечение обстоятельств не позволяло «Зениту» забить.

– Чего ждете от матча с «Оренбургом»?

– Обычной рядовой победы, без лишних нервотрепок и эксцессов, как было во встрече со «Спартаком». В этом матче будет всё намного проще. «Зенит» возьмет три очка и возможно забьет много голов. Этому тоже не удивлюсь.

– Какого мнения Вы о нынешнем «Оренбурге»?

– Не видел в этом сезоне команду в действии, но как бы там ни было – «Оренбург» – не конкурент «Зениту». Мне тяжело представить, что должно случиться, чтобы питерская команда не взяла три очка. Наверное, какое-то ЧП.

источник: «Советский спорт»
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Константин Лепёхин: «Зенит» спокойно возьмёт три очка у «Оренбурга»
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