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Эль газико, или Немного о корпоративном футболе

Болельщики вместо «Зенит» - «Оренбург» увидели позорнейшую Спартакиаду «Газпрома». Принудительное кормление «Зенита» очками закончилось счетом 8:0.
Эль газико, или Немного о корпоративном футболе
11 сентября 2022 21:53
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК "Зенит"

Наверное, теперь никто не назовет «Оренбург» «фарм-клубом» «Зенита». Фарм-клуб – это ж свои. Можно сказать, младшие братья. Кто ж своих вот так насилует? Так и хотелось крикнуть по ходу матча: ау, «Зенит», все уже всё поняли, не добивайте слабого!

И ладно бы, если б с противоположной стороны был и вправду откровенный слабак – так нет же: «Оренбург» - в тройке лидеров чемпионата по попыткам высоко прессинговать, команда, которая любит контратаки, чаще всех залезает в офсайды. Ну и где это всё?

При этом обсуждать, почему «Оренбург» удивительно плохо сыграл и почему не был готов к этому матчу в плане тактики – нелепость. «Зенит» просто издевался над соперником. Лишний раз убеждаешься, что две команды, принадлежащие одному и тому же бенефициару – это не комильфо.

Любители заговоров уже рассказывают, что не было «фармы» в РПЛ два сезона, потому не могли дать «Зениту» гарантированные два раза по шесть очков – вот должок накопился.

«Газпром добыча Оренбург» - спонсор «Оренбурга». Президент ФК Василий Еремякин еще не так давно был заместителем гендира этой самой «Добычи». И «Оренбург» проиграл «Зениту» все семь матчей, начиная с 2016 года.

Конечно, «Зенит» на голову сильнее одноклассников. Это объективно. НО мы все уверенны, что имидж РПЛ вот от таких позорных 8:0 не портится, а?

А еще хотелось уточнить у зенитовского руководства и конкретно у тренера: Сергей Богданович, а Вы ничего не перепутали? Вы точно эту игру хотели переносить, потому что – цитируем – «Зенит» готовится к трудному матчу с «Оренбургом».

источник: «Советский спорт»
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