Неймар назвал пятерку лучших защитников мира. Четверо из них – в АПЛ

«УМНЫЕ НЕ СОВЕРШАЮТ ОШИБОК»

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

«Играть против ван Дейка тяжело, потому что как центральный защитник он сильный и умный. Он знает, когда нужно закрыть тебя, а когда сделать подкат. Это усложняет задачу. Он умен. Труднее играть против умных центральных защитников. Они не совершают ошибок».

Вирджил не очень часто выделяется количеством отборов и перехватов, но Неймар далеко не первый, кто выделяет умную игру защитника.

«БЫСТРЫЙ И СИЛЬНЫЙ»

Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

«Рубен Диаш — очень хороший центральный защитник. Он быстрый и сильный. У него высокий уровень, поэтому играть против него сложно».

«Манчестер Сити» отдал в 2020 году за Рубена более 70 млн евро, и он мгновенно влился в тактику Пепа Гвардиолы, в первый же сезон став лучшим защитником АПЛ, по версии журналистов. Помимо этой награды португалец удостоился звания лучшего защитника Лиги чемпионов-2020/21, по версии УЕФА, опередив ближайшего конкурента на 102 очка.

МОЩНЫЙ И ГАБАРИТНЫЙ

Калиду Кулибали («Челси»)

«Такой же (как и Диас - прим.ред.). Он быстрый и очень сильный».

Неймар не врёт. Кулибали и правда обладает мощнейшими антропометрическими данными, ведь при росте 195 см он весит около 90 кг, но при этом, с такими габаритами, Кулибали не теряет в скорости. Даже в АПЛ он умудряется догонять быстрейших форвардов.

Карло Анчелотти в 2019 году называл Кулибали лучшим центральным защитником мира, а такая похвала от титулованного тренера дорогого стоит.

ЛУЧШЕ ВСЕХ ВЫБИРАЕТ ПОЗИЦИЮ

Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»)

«Я много раз играл против Варана. Он очень хороший центральный защитник. Он быстрый и умный. Его выбор позиции очень хорош. Он - топ-игрок. Рафаэль почти никогда не ошибается. Вот почему он так много выиграл титулов».

С Вараном связаны многие успехи мадридского «Реала», включая несколько кубков Лиги чемпионов. В его коллекции 20 трофеев, хотя и это ещё не конец, ведь ему только 29 лет. Варан - сбалансированный защитник, у которого нет явных минусов, что делает его одного из лучших центрдефов планеты.

«ОН ВСЕЛЯЕТ СТРАХ»

Антонио Рюдигер («Реал»)

«Мне нравится Рюдигер. Он центральный защитник, который вселяет в вас страх. Он очень сильный и большой! Некоторые форварды немного пугаются, я – нет. Но думаю, что многие нападающие немного боятся!».

Рюдигер и правда выглядит устрашающе - и это не обманчивое представление. Антонио великолепно пользуется своими габаритами, не стесняясь играть грязно и жестоко, что только увеличивает страх в глазах форвардов. Рюдигер осознанно идёт на агрессивную игру, о чём признаётся в своём интервью:

«За пределами поля я хороший, приземленный парень. Но на поле я настоящий боец. Я оставляю свою силу и агрессию на поле, а в жизни стараюсь быть помягче. Речь идет об эмоциях и страсти – это то, что я пытался донести всю свою жизнь».

Примечательно, что Неймар назвал четверых из пяти игроков играющих в АПЛ (исключением стал Рюдигер, который только летом перешёл из «Челси» в «Реал»), в которую Неймара на протяжении всей карьеры отправляли различные источники, но он до неё так и не доехал. А может, пора регулярно играть против лучших?