СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Барселона» подаст в суд на «Атлетико»

Мадридцы используют хитрость, чтобы не платить 40 миллионов евро.
«Барселона» подаст в суд на «Атлетико»
11 сентября 2022 23:35
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Атлетико"

В 2019 году Антуан Гризманн после пяти потрясающих сезонов в «Атлетико» в ранге одного из лучших футболистов планеты пошел на большую авантюру, согласившись перейти в «Барселону». Каталонский клуб отдал за чемпиона мира 120 млн евро, но за два сезона стало ясно, что обе стороны ошиблись, положившись друг на друга. «Барселона» пыталась найти нового обладателя дорогостоящего форварда, чтобы хоть немного отбить вложенные средства, но ни один из клубов Европы не согласился платить большие деньги за Антуана. Только «Атлетико» готов был вернуть бывшего нападающего, но на очень хитрых условиях.

Мадридский клуб согласился избавить «Барселону» и вернуть высокооплачиваемого игрока обратно, но только на арендной основе, которая подразумевала договор на один год с возможностью продления. В первом сезоне после камбэка форвард не был похож на себя, ведь на его счету было всего 3+4 по системе «гол+пас», что сильно контрастировало с прежними годами в «Атлетико», когда он приносит в копилку не менее 20 голов и голевых передач (и это только в Ла Лиге). Однако «Атлетико» продлило аренду и в текущем сезоне Антуан стал куда полезнее на поле - 3 гола в 5 матчах.

Наверняка их могло быть больше, но Гризманн сыграл всего 139 минут (он забивает каждые 46 минут). Почему так мало? Всё просто. «Атлетико» не хочет платить лишние 40 млн евро, которые прописаны по договору аренды в том случае, если Гризманн сыграет в половине матчей «Атлетико» более 45 минут. Именно поэтому руководство «матрасников» и лично Диего Симеоне не стесняются идти на грязный метод обход этого условия: Гризманн на протяжении всего сезона появляется на поле исключительно после 60-й минуты.

Причём главный тренер не скрывает, что пользуется этой схемой специально, ставя интересы клуба выше, чем футболиста.

«Вы знаете меня десять лет. Я – человек клуба и всегда буду им», – сказал Симеоне.

Очевидно, что «Атлетико» и дальше будет пользоваться хитростью, что в корне не устраивает «Барселону», которая готова подать в суд. Юристы каталонского клуба убеждены, что «Атлетико» неправильно интерпретировал условие, которое должно обогатить клуб на 40 млн евро. Есть два варианта, которые кардинально разнятся друг от друга.

Версия «Барселоны»: Гризманн должен был сыграть более 50% матчей только в первый год аренды. А у Антуана, как раз, 26 матчей, в которых он в среднем играл 65 минут.

Версия «Атлетико»: пункт о выплате дополнительных средств активируется в результате подсчета игр Гризманна не за первый год аренды, а суммарно за два сезона.

Возвращение Гризманна - это страшный сон для «Барселоны», ведь в таком случае она будет обязана выплачивать около 20 млн евро в год Антуану, контракт которого с каталонским клубом действует до 2024 года. В ближайшее всего сине-гранатовые планируют обратиться в суд, чтобы он обязал мадридцев выплатить 40 млн евро. Как завершится эта история - неизвестно, но уже сейчас понятно, что в ближайшие годы мы вряд ли увидим трансферы между «Атлетико» и «Барселоной».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Барселона» подаст в суд на «Атлетико»
«Барселона» подаст в суд на «Атлетико»
Мадридцы используют хитрость, чтобы не платить 40 миллионов евро.
11.09.2022 23:35
Футбол
автор: Никита Шмытов
Неймар назвал пятерку лучших защитников мира. Четверо из них – в АПЛ
Неймар назвал пятерку лучших защитников мира. Четверо из них – в АПЛ
Неймар - один из самых ярких представителей своего поколения, который, как и многие его бразильские соотечественники, даже в эпоху стерильного футбола продолжает творить на поле по-настоящему волшебные и уникальные моменты. Но и ему бывает трудно. В интервью он назвал пятерых защитников, против которых ему приходилось сложнее всего.
11.09.2022 23:33
Футбол
автор: Никита Шмытов
Эль газико, или Немного о корпоративном футболе
Эль газико, или Немного о корпоративном футболе
Болельщики вместо «Зенит» - «Оренбург» увидели позорнейшую Спартакиаду «Газпрома». Принудительное кормление «Зенита» очками закончилось счетом 8:0.
11.09.2022 21:53
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Константин Лепёхин: «Зенит» спокойно возьмёт три очка у «Оренбурга»
Константин Лепёхин: «Зенит» спокойно возьмёт три очка у «Оренбурга»
Накануне матча с «Оренбургом» на вопросы «Советского спорта» ответил бывший защитник «Зенита». А начался разговор с обсуждения недавней встречи питерских со «Спартаком».
11.09.2022 08:22
Футбол
автор: Вадим Федотов
«Спартаку» нужна перезагрузка, но «Ростов» набрал ход
«Спартаку» нужна перезагрузка, но «Ростов» набрал ход
И снова главная тема выходных: Карпин против «Спартака». Что ждать от матча в Ростове?
11.09.2022 08:15
Футбол
автор: Матвей Морозов
Карпин против бывшей. Сможет ли «Спартак» хоть что-то противопоставить ростовчанам?
Карпин против бывшей. Сможет ли «Спартак» хоть что-то противопоставить ростовчанам?
Противостояние «Ростова» и «Спартака» стало настоящей классикой за последние годы в российском футболе, поэтому каждый их матч воспринимается с особенным трепетом и ощущениями. 11 сентября, в 19:45, на «Ростов-Арене» они встретятся вновь, и это будет вне всяких сомнений центральная встреча девятого тура чемпионата России-2022/23.
10.09.2022 21:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нырки и симуляции, или Честные пенальти. Разбираем работу Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар»
Нырки и симуляции, или Честные пенальти. Разбираем работу Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар»
Встречи между ЦСКА и «Краснодаром» не всегда выходят зрелищными, но сегодня команды подарили один из самых ярчайших матчей за всю историю противостояний, в котором были забиты аж пять голов. Но самое интересное, что было назначено три пенальти в ворота гостей, из-за чего ожидаемо возникло много разговоров о работе главного арбитра Сергея Иванова. Мы разобрали все спорные эпизоды и готовы огласить свой вердикт по каждому из них.
10.09.2022 21:50
Футбол
автор: Никита Шмытов
Незаменимые у нас есть. Кому топ-клубы не нашли замену?
Незаменимые у нас есть. Кому топ-клубы не нашли замену?
Летнее трансферное окно завершилось, многие топ-клубы совершили рокировки на ключевых позициях. Никто из них не хотел терять в качестве состава, но кого бы они ни подписывали вместо ушедших важных игроков, некоторых игроков оказалось заменить невозможно, что стало ясно уже по первым турам начавшегося сезона.
10.09.2022 13:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Участие в ЧМ, звездный нападающий и защитник «Ростова». Что надо знать о сборной Боснии?
Участие в ЧМ, звездный нападающий и защитник «Ростова». Что надо знать о сборной Боснии?
Стало известно о договоренности сборной России со сборной Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча, который пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге. Что нужно знать об этом сопернике уже сейчас?
10.09.2022 12:56
Футбол
автор: Николай Яременко
Из-за трансфера в «Динамо» Норманна больше не вызовут в сборную. Что это значит для РПЛ?
Из-за трансфера в «Динамо» Норманна больше не вызовут в сборную. Что это значит для РПЛ?
«Советский спорт» — о новой тенденции в футболе.
10.09.2022 11:46
Футбол
автор: Матвей Морозов
Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым
В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян — о медиафутболе, хоккее, «Динамо» и Париже-2024
Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял участие в организованном «Лигой Ставок» футбольном турнире блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказал «Плеймейкеру» о работе комментатором, планах выступить на следующих летних Играх и своих болельщицких предпочтениях.
Ферстапенн теперь еще и король Монцы! Итоги Гран-при Италии
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булле» еще больше упрочил лидерство в нынешнем сезоне «Формулы-1», впервые в карьере выиграв гонку в Монце.
«Пока это не про меня, но кто знает…» Алина Загитова — о возможном бое с Ольгой Бузовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила организованный «Лигой Ставок» футбольный турнир блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказала «Плеймейкеру» о дне сегодняшнем и планах на будущее.
Нет света в конце туннеля! Как «Локомотив» подарил «Факелу» первую победу и продолжил путь в тупик
В Воронеже железнодорожники уступили в матче 9-го тура РПЛ - 0:2.
«Не хочу, чтобы эта сказка заканчивалась!» Звезда «Амкала» Гасилин — о Медиалиге, Головине и «Зените»
Нападающий команды блогеров «Амкал» Алексей Гасилин во время турнира «Liga Bloggers Cup» в Лужниках рассказал «Плеймейкеру» о дружбе с Александром Головиным и мечте сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России.
«Красно-белые и против «Зенита» играли неплохо — на Дону должны побеждать!» Ловчев — о матче «Ростов» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» спрогнозировал развитие событий в одном из ключевых матчей 9-го тура РПЛ (11 сентября, 19:45).
Диас на прощание «гильотинировал» Фергюсона, а Чимаев задушил Холланда. Итоги UFC 279
В Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC, расписание которого организаторам пришлось экстренно перекраивать.
«Надеюсь, разберутся те, кто должен». Ахметов — на вопрос, убил ли судья «Краснодар» в матче с ЦСКА
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ, в котором его новая команда уступила бывшей - ЦСКА (1:4), пропустив три гола с пенальти.
РПЛ — Российская Пенальти-Лига! Как ЦСКА разгромил «Краснодар» благодаря трем 11-метровым
В матче 9-го тура РПЛ армейцы с крупным счетом победили «быков» (4:1) и догнали «Зенит», у которого есть игра в запасе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика