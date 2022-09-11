«Барселона» подаст в суд на «Атлетико»

В 2019 году Антуан Гризманн после пяти потрясающих сезонов в «Атлетико» в ранге одного из лучших футболистов планеты пошел на большую авантюру, согласившись перейти в «Барселону». Каталонский клуб отдал за чемпиона мира 120 млн евро, но за два сезона стало ясно, что обе стороны ошиблись, положившись друг на друга. «Барселона» пыталась найти нового обладателя дорогостоящего форварда, чтобы хоть немного отбить вложенные средства, но ни один из клубов Европы не согласился платить большие деньги за Антуана. Только «Атлетико» готов был вернуть бывшего нападающего, но на очень хитрых условиях.

Мадридский клуб согласился избавить «Барселону» и вернуть высокооплачиваемого игрока обратно, но только на арендной основе, которая подразумевала договор на один год с возможностью продления. В первом сезоне после камбэка форвард не был похож на себя, ведь на его счету было всего 3+4 по системе «гол+пас», что сильно контрастировало с прежними годами в «Атлетико», когда он приносит в копилку не менее 20 голов и голевых передач (и это только в Ла Лиге). Однако «Атлетико» продлило аренду и в текущем сезоне Антуан стал куда полезнее на поле - 3 гола в 5 матчах.

Наверняка их могло быть больше, но Гризманн сыграл всего 139 минут (он забивает каждые 46 минут). Почему так мало? Всё просто. «Атлетико» не хочет платить лишние 40 млн евро, которые прописаны по договору аренды в том случае, если Гризманн сыграет в половине матчей «Атлетико» более 45 минут. Именно поэтому руководство «матрасников» и лично Диего Симеоне не стесняются идти на грязный метод обход этого условия: Гризманн на протяжении всего сезона появляется на поле исключительно после 60-й минуты.

Причём главный тренер не скрывает, что пользуется этой схемой специально, ставя интересы клуба выше, чем футболиста.

«Вы знаете меня десять лет. Я – человек клуба и всегда буду им», – сказал Симеоне.

Очевидно, что «Атлетико» и дальше будет пользоваться хитростью, что в корне не устраивает «Барселону», которая готова подать в суд. Юристы каталонского клуба убеждены, что «Атлетико» неправильно интерпретировал условие, которое должно обогатить клуб на 40 млн евро. Есть два варианта, которые кардинально разнятся друг от друга.

Версия «Барселоны»: Гризманн должен был сыграть более 50% матчей только в первый год аренды. А у Антуана, как раз, 26 матчей, в которых он в среднем играл 65 минут.

Версия «Атлетико»: пункт о выплате дополнительных средств активируется в результате подсчета игр Гризманна не за первый год аренды, а суммарно за два сезона.

Возвращение Гризманна - это страшный сон для «Барселоны», ведь в таком случае она будет обязана выплачивать около 20 млн евро в год Антуану, контракт которого с каталонским клубом действует до 2024 года. В ближайшее всего сине-гранатовые планируют обратиться в суд, чтобы он обязал мадридцев выплатить 40 млн евро. Как завершится эта история - неизвестно, но уже сейчас понятно, что в ближайшие годы мы вряд ли увидим трансферы между «Атлетико» и «Барселоной».