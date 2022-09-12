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Абаскаль – виноват или нет? Разбираем его решения в матче с «Ростовом»

В центральном матче девятого тура чемпионата России-2022/23 «Ростов» выиграл у «Спартака» со счётом 4:2, после чего большую часть критики получил Гильермо Абаскаль, который, по мнению многих, потерял контроль над командой и тактически провалился. Но так ли это? Неужели и вправдуего доля вины в поражении настолько большая?
Абаскаль – виноват или нет? Разбираем его решения в матче с «Ростовом»
12 сентября 2022 08:20
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Спартак"

Стоит начать с того, что Гильермо Абаскаль перед матчем в Ростове-на-Дону не мог надеяться на несколько ключевых футболистов: Мозеса, Литвинова, Зиньковского и Мартинса - все получили травмы. И если к потере Мозеса испанец давно привык, а Зиньковский был лишь функцией по усилению игры во втором тайме, то потери Литвинова и Мартинса невозможно было равноценно компенсировать. Из-за этого Абаскаль пошёл на смелые перестановки в важнейшем матче сезона.

1. Он выдернул Денисова с правого фланга защиты в опорную зону.

2. Направо ушёл Даниил Хлусевич, хотя последние матчи защитник проводил слева.

3. А за левую бровку был назначен Мацей Рыбус. который в предыдущих матчах чаще всего оставался в запасе, а если и выходил, то проводил не более 60 минут на поле.

4. В пару к Джикии был добавлен Никита Чернов.

Смело, и как после матча оказалось - неоправданно. Но были ли варианты у тренера? Мы ответим: скорее да, чем нет. Абаскаль мог бы оставить фланги защиты в прежнем виде, ведь не было большой надобности менять позиции Хлусевичу и Денисову, которые в прошлых матчах нормально (а местами даже очень неплохо) проделывали требуемую работу. В опорной зоне с первых минут мог появиться Пруцев, а вот в центре защиты, как раз, альтернатив Чернову не было, так как Маслов выглядит слабее его, а только что подписанный Миха Мевля отсутствовал в заявке на матч.

Но это скорее придирки к Абаскалю и взгляд со стороны, зато по-настоящему объективно можно посмотреть на скамейку запасных, на которой находились следующие игроки: братья Шитовы, Рассказов, Маслов, Пруцев, Максименко, Классен, Волков, Мелешин, Иванников. После ничьи с ЦСКА (0:0) Валерий Карпин пожаловался на усиление игры армейцев по ходу второго тайма:

- На замену у них выходят Гайч и Здьелар, ну или не знаю, кто там… За сколько они куплены? У нас выходят Мельников, Нтумба, Голенков, Прохин… Молодые русские ребята, которые практически никому неизвестны. Есть разница? - сказал тогда главный тренер «Ростова».

Теперь же Абаскаль может перенять эту цитату и повторить почти то же самое, ведь у «Спартака» вышли Классен, Мелешин, Маслов и Пруцев, а у жёлто-синих - Лангович, Мельников, Щетинин, Голенков и Байрамян. При всём уважении к запасным «Спартака», но вышедшие игроки «Ростова» выглядят по уровню сильнее на данный момент. Тот же Байрамян, к примеру, заработал пенальти.

Леонид Федун покинул «Спартак», но след от его работы никуда не исчез. Абаскалю срочно нужны были усиление на позиции плеймейкера, опорника и правого защитника, но вместо этого испанцу подписали Мевлю, которым, видимо, он и должен довольствоваться.

Пора перестать жить прошлым. Состав «Ростова» ничуть не слабее «Спартака», поэтому нужно снизить ожидания и окунуться в реальность. Красно-белые пытались компенсировать потери игроков линии защиты яркой атакой, но один Квинси Промес не способен переиграть максимально сыгранный коллектив Валерия Карпина, который ещё ни разу не проиграл за этот сезон. Гильермо выжал всё из тех игроков, которых ему предоставил клуб.

«Спартак» потерпел обидное, но не ключевое и рушащее все успехи поражение. Абаскалю нужно сделать выводы, определиться с конечным составом, наработать за короткое время связи и менее чем через неделю переиграть «Локомотив». Если это случится, то о проблемах и поражении на Дону уже никто не вспомнит.

источник: «Советский спорт»
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