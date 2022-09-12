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Борис Рапопорт: «Зенит» и «Оренбург» - команды из разных дивизионов

Итоги скандального разгрома, который «Зенит» учинил на «Газпром-арене»«Оренбургу», мы попросили подвести бывшего наставника «Зенита».
Борис Рапопорт: «Зенит» и «Оренбург» - команды из разных дивизионов
12 сентября 2022 08:33
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК "Зенит"

– Впечатление такое, что мы получаем ответ по разговорам о том, что надо расширить РПЛ. За последнее время из команд, которые выходят играть из ФНЛ, может только «Крылья Советов» практически являются исключением. Остальные решают задачи, чтобы не вылететь.

Что касается вчерашней игры, то, как говорится, «безумству храбрых поем мы песню». Откровенно говоря, так играть с «Зенитом» нельзя. Потому что всё-таки в футболе команде надо максимально стремиться к результату. И определяя тактику на игру против питерской команды, нельзя было бежать вперед «с шашками наголо» и давать сопернику большое пространство, терять мячи в простейших ситуациях. Конечно, можно критиковать «Торпедо», которое вышло в Питере и поставило автобус, но команда едва не добилась результата – не хватило немного. Как «Оренбург» будет психологически выходить в дальнейшем после 0:8, мне сложно сказать. «Зенит» получил такую свободу действий, что при наличии техничных футболистов было видно, что играют команды из разных дивизионов. Ясно, что команда будет побеждать и не будет никаких сомнений в победе «Зенита», но то, что так будет складываться игра с первых минут... Доводить до разгрома еще в первом тайме, да еще и сколько моментов хозяева поля не реализовали – счет мог быть куда больше.

Что мне понравилось у «Зенита», команда играла до конца, не прекращала, игроки были жадные до голов, лезли в моменты и не успокаивались. Даже при счете 8:0 не останавливались, а продолжали играть. А ведь бывает в случае достижения какого-либо преимущества команда начинает «валять дурака». Питерцы в этом плане – молодцы. В то же время надо осознавать, что конечно, у ребят не должно быть эйфории от этой победы. Потому что реально надо оценивать уровень соперника. Необходимо, чтобы это не мешало настраиваться на следующие команды. Для болельщиков, конечно, матч был интересным. А как иначекогда команда имеет такое преимущество? Классный гол забил Малком. Хорошие голы забил Вендел, признанный лучшим игроком. На сегодняшний день всем понятно, что «Зенит» просто стоит особняком в чемпионате. И самое главное, чтобы не было каких-то непредвиденных потерь, которые произошли с теми же «Химками», нужны такие настрои, как были во вчерашнем матче. Команда действует по максимуму!

источник: «Советский спорт»
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