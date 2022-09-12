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Алексей Сафонов: В «Спартаке» проблемы в защите, вот и взяли на перспективу 32-летнего Мевлю

Вчера в заключительном матче 9-го тура РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Ростову» - 2:4. Это третье поражение подряд красно-белых.
Алексей Сафонов: В «Спартаке» проблемы в защите, вот и взяли на перспективу 32-летнего Мевлю
12 сентября 2022 14:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

С этого поединка мы и начали подводить итоги тура с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.

- Мы с вами говорили, что по игре «Ростов» выглядит очень интересно, - начинает Сафонов. - И вчера «Спартак» забил первым, но у ростовчан никакой паники не было. Здорово играли, голы красивые забили. Комличенко нашел себя в Ростове – постоянно забивает, а в «Динамо» не забивал.

В «Спартаке» оборона давно – слабое место. Вот и вчера «Спартак» два гола сам себе привез. Зато взяли на перспективу 32-летнего Мевлю, мол, вспомнит годы молодые. Не знаю, кто там такие решения принимает.

- «Спартак» на старте громил далеко не фаворитов, но, как попались серьезные соперники, – третье поражение.

- Я бы не стал так упрощать – какая-то игра была, сейчас, видимо, спад. Ну, и как я сказал, проблемы в обороне никуда не делись.

- В следующем туре надо обыгрывать «Локомотив». Иначе все совсем грустно станет.

- «Спартак» посолиднее смотрится, более целостная команда, думаю, «Спартак» точно не проиграет «Локомотиву». И реально может выиграть.

Тут смотрел матч лиги ЮФЛ, играли ребята 2007 года рождения. «Спартак» выиграл у «Локомотива» - 9:0. Я такого еще не видел по детским командам.

- ЦСКА разгромил «Краснодар». Что про этот матч скажете?

- Я уже говорил, что главный трансфер межсезонья для ЦСКА – это Федотов. Видна работа тренера. И недаром Акинфеев хвалит Федотова, его приняли лидеры команды, а это тренер должен заслужить своей работой.

Если вспомнить все матчи ЦСКА, то команда играет здорово, выпал лишь один тайм, первый, с «Зенитом».

Я еще после пяти туров говорил, что ЦСКА будет бороться до конца с «Зенитом».

источник: «Советский спорт»
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