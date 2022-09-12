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Дмитрий Селюк: Абаскаль молодой парень, сейчас для него важно держать удар

Вчера завершился 9-й тур РПЛ. В заключительном матче «Спартак» потерпел третье поражение подряд, на это раз в Ростове – 2:4.
Дмитрий Селюк: Абаскаль молодой парень, сейчас для него важно держать удар
12 сентября 2022 15:26
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

С ростовской игры мы и начали беседу с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- Мы с вами говорили, что у «Спартака» вначале сезона был очень щадящий календарь, - напоминает Селюк. – Были слабые соперники. «Торпедо» обыгрывают все, кому не лень, «Урал», «Оренбург» - то же самое. Сейчас Гончаренко изменит ситуацию, и «Урал» не вылетит.

«Спартак» на фоне этих соперников смотрелся очень солидно, но, потом пошли «Динамо». «Зенит» и «Ростов», и сразу становится грустно.

И двойне грустно от того, что «Спартак» приглашает такого защитника, как Мевля. И не важно, что он бесплатный.

Считаю, что можно было найти центрального защитника гораздо лучше, причем бесплатно, либо за небольшие деньги.

Не так давно писали, что «Зенит» вел переговоры с «Фенербахче» о покупке венгерского защитника Салаи, и называлась цифра в 15 миллионов. Я этого Салаи перед Евро-2020 предлагал многим нашим клубам за 2 млн – «Динамо», «Сочи», «Ростову» - и все отказались.

А теперь «Зенит» был готов за него выложить большие деньги, а «Фенербахче» отказался его продавать. Кстати, Черчесову тоже Салаи предлагал.

- Итожим по поводу «Спартака». Какие проблемы у команды?

- Проблем несколько. Купили Бальде, но его нужно смотивировать, чтоб он начал играть. Человек уже везде побывал, его карьера идет с горы. Такие, как Бальде, едут в Россию за деньгами.

Но это частности. У «Спартака» катастрофа в защите и опорной зоне. Что делать? Очевидно думать над укреплением этих позиций, и еще сейчас очень важно Абаскалю держать удар. Он парень молодой

- Опять последовали тренерские отставки. Некоторые из них неожиданные.

- Мне непонятна отставка Олега Василенко из «Факела». Он создал очень симпатичную команду, которая играет в футбол. И уж «Факел» точно выглядит лучше «Торпедо» и «Оренбурга».

И совсем непонятно, почему до сих пор в «Оренбурге» работает чех Личка. Я его прекрасно знаю еще по работе в Белоруссии, ничем он там себя не проявил. Это типичный тренер уровня ФНЛ, но в Оренбурге за него почему-то держатся.

источник: «Советский спорт»
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