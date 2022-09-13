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В разгроме «Оренбурга» виноват план Лички

Анализируем скандально рекордную победу «Зенита» в РПЛ.
В разгроме «Оренбурга» виноват план Лички
13 сентября 2022 08:58
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК "Зенит"

Наверное, мало кто из болельщиков и экспертов перед этим матчем прогнозировал успешный для «Оренбурга» исход встречи. «Зенит» — команда сильно выше классом и бороться даже за ничью с питерцами любому клубу из второй восьмерки чемпионата практически нереально.

Анализируя итоги игры, совершенно неуместны разговоры про тесную связь между двумя командами. Сине-бело-голубые в любом состоянии будут смотрятся мощнее «Оренбурга» просто из-за подбора игроков и вряд ли для победы над уральцами надо подключать админресурс — в этом просто нет необходимости. Большинство ждали уверенной победы сине-бело-голубых — с разрывом в 2-3 мяча, не более. Но в этот раз команда Семака решила не жалеть противника и оторваться по полной — питерцы закинули уральцам восемь безответных голов.

Без Одоевского, но с Клаудиньо и Сергеевым в старте

Вратарский вопрос — одна из главных проблем «Зенита», появившаяся ровно с тех пор, как Вячеслав Малафеев принял решение закончить с футболом. С того момента у питерцев так и не получилось найти стабильного вратаря на долгие годы. В этом сезоне ситуация не изменилась. Семак, по слухам, видит основным Одоевского, но у Даниила в последнее время начались проблемы со здоровьем, поэтому с «Оренбургом» его не было даже в заявке. Надеюсь, что в ближайшее время он все-таки вернется в строй и снова займёт место в воротах: для молодого игрока безумно важна практика, а долгие перерывы без игр могут серьезно сказаться на форме и психологическом состоянии футболиста. Тем временем уже пятый матч подряд в чемпионате в стартовом составе выходит Михаил Кержаков, которого, в отличие от встречи с «Торпедо», где москвичи ни разу не пробили в створ, «Оренбург» периодически напрягал, в итоге оформив 11 выстрелов по воротам противника.

Впервые после травмы в основе появился Клаудиньо. Со «Спартаком» бразилец вышел на поле со скамейки, а против «Оренбурга» Семак решил выпустить его в старте. Думаю, к битве с «Динамо» хавбек подойдет уже в нужных кондициях. Ротация затронула и позицию форварда: в прошлом туре на месте нападающего играл Матео Касьерра, а в этом Семак предпочел его Сергееву. Иван не подвел тренера — забил второй мяч «Зенита» в матче.

Желание Лички играть в атакующий футбол похвально, но против «Зенита» план чеха должен был быть менее дерзким

Марцел Личка ставит в «Оренбурге» очень смелый атакующий футбол, и в матче с любым соперником он старается придерживаться своего стиля. И даже против «Зенита» коуч не отошел от своих принципов. Уральцы играли с питерцами на встречных курсах, за что и поплатились — в линиях возникали серьезные разрывы, которые позволяли команде Семака беспрепятственно проникать в финальную треть и комбинировать в штрафной. Стоило ли Личке подстроиться под «Зенит» и акцентировать внимание на обороне? Зная результат матча, ответ, кажется, очевиден. Неужели уральцы думали, что смогут игрой с мячом перекрыть ошибки в обороне (которые, замечу, регулярно возникают у них даже в матчах с равными себе соперниками)? С «Зенитом» команде уровня «Оренбурга» нужно было, если не садиться в низкий блок, то хотя бы перекрывать свободные зоны сзади во время длительных атак, которые питерцы легко заполняли за счет одной-двух вертикальных передач.

После матча Личка просчет в стратегии все-таки признал:

— Почему не играли так, как «Торпедо»? Я люблю футбол. Понятно, что «Торпедо» здесь проиграло 0:2. А мы – 0:8. Я не жалею, что мы не сыграли от обороны. Я принял такое решение. И я отвечаю за результат. Зрители хотят видеть футбол, голы, эмоции. Но мы забыли играть в футбол, забыли атаковать. Мы смотрели на них с открытым ртом — на Малкома, Клаудиньо, Ловрена. Для меня это стыд. Плохой первый тайм – 0:5, но во втором тайме вообще не было реакции. Ждали, сколько соперник забьет голов. Не надо много говорить. Я отвечаю за игру команды. Это моя ошибка. Я подготовил команду, сделал выбор игроков. Но не всё было хорошо. Поэтому этот результат идёт за мной. Можешь проиграть 0:4, 0:5 — это спорт. Но проиграть 0:8 и ничего не показать — это большой стыд. Болельщики приехали за нами, а мы показываем такие матчи. Допускаем ошибки из детского сада. Понятно, что «Зенит» на два уровня выше Российской премьер-лиги. Для них это очень легкая игра.

«Оренбургу», конечно, жутко не повезло — «Зенит», в отличие от матчей с «Химками» и «Торпедо», где питерцы включались только в критические для себя отрезки игры, в этой встрече был очень заряжен и взвинтил темп с первых минут. Сине-бело-голубые забивали мячи на любой вкус: и ударами издали, и в пустые ворота после контратак, и даже выстрелом «ножницами» через себя — кажется, этот шикарный седьмой гол в исполнении Малкома станет одним из красивейших не только в сентябре, но и во всем сезоне.

Впереди у «Зенита» в РПЛ игра с «Динамо». За москвичей, которые в прошедшем туре уступили «Сочи», становится немного страшно.

источник: «Советский спорт»
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