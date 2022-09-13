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Диего Коста возвращается в большой футбол

Он может стать спасителем для клуба АПЛ.
Диего Коста возвращается в большой футбол
13 сентября 2022 09:09
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Вулверхэмптон"

Диего Коста - классный и своеобразный нападающий своего времени, который не показывал паранормальные результаты, но при этом всегда оставался темой в спорах и обсуждениях как у СМИ, так и у обычных болельщиков, благодаря не самому погладистому характеру и грубому стилю игры. В последние годы внимание к испанцу снизилось, но он возвращается в большой футбол, чтобы напоследок заявить о себе.

Что случилось?

«Вулверхэмптон» - крепкая команда АПЛ, которая несколько сезонов назад отличалась смелой атакующей игрой, при которой мексиканский форвард Рауль Хименес два сезона подряд приносил в копилку по 23 балла по системе «гол+пас». Однако годом позже нападающий получил страшную травму, а после восстановления так и не вернулся в прежнюю форму. Из-за этого атака «волков» очень сильно просела, а «Вулверхэмптон» по итогам прошлого сезона забил только 38 голов - меньше было лишь у вылетевших команд.

Селекционеры «Вулверхэмптоны» увидели решение проблемы в австрийском бомбардире Саше Калайджиче, на которого потратили 18 млн евро. За 51 матч форвард «Штутгарта» отметился в Бундеслиге 22 голами и 11 голевыми передачами, и были большие надежды, что Саша не сбавит обороны в АПЛ. Но они погасли спустя 45 минут Калайджича на поле, за которые он успел получить повреждение крестообразных связок, что выбило его из строя на длительный срок.

Диего Коста - спаситель, которого не ждали

Из-за вылета из строя Калайджича, не так давно восстановившегося после травмы черепа Хименеса и только что пришедшего, не совсем чистого форварда Хван Хи Чхана главный тренер Бруну Лаже фактически остался без нормальных кандидатов в атаке, по крайней мере, до открытия зимнего трансферного окна. «Вулверхэмптону» не оставалось ничего делать, кроме как обращаться к рынку свободных агентов, которых всё ещё можно заявлять.

В итоге, английский клуб сделал ставку на Диего Косту. 34-летний бразилец за последние пять лет сильно сдал, забив 18 голов и отдав 12 голевых передач за 76 матчей, но он до сих пор способен принести пользу. Последний сезон Коста проводил в Бразилии, где уже должен был потихоньку завершать карьеру, но волею судьбы, он вновь возвращается в большой футбол.

Коста хорошо знаком с АПЛ, ведь он является автором более 50 голов и двукратным чемпионом лиги в составе «Челси» (за три сезона). Возможно, «Вулверхэмптон» ещё до конца не осознаёт, какого скандального форварда он подписал и что может случиться далее, но клуб остался практически в безвыходной ситуации, из-за чего выбора не было.

Годичный контракт с Костой - нормальный компромиссный вариант, но есть вопрос по его форме, ведь нападающий в последний раз играл 12 декабря прошлого года. К счастью для «Вулверхэмптона», в АПЛ сейчас небольшой перерыв, а затем после одного тура европейский футбол уйдёт на международную паузу. У Косты будет время поднабрать форму. Даже если Коста не приживется в новом клубе, за «Вулверхэмптоном» точно будет интересно следить, ведь если Диего в команде, то стоит ждать горячих новостей.

источник: «Советский спорт»
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