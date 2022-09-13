Противостояние грандов. Кто окажется сильнее в матче «Бавария» - «Барселона»?

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ПОЛОЖЕНИЕ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ

«Барселона» в летнее трансферное окно потратила более 150 млн евро, из-за чего ожидания от команды были изначально завышенными, и они бы могли «сломать» Хави, но он лихо справился с ними. Испанский тренер удачно интегрировал дорогостоящих новичков, скорректировал тактику, благодаря чему «Барселона» победила в пяти матчах из шести сыгранных, а разница забитых и пропущенных голов совсем поразительная - 20:2. Пять из них были забиты в первом туре ЛЧ против «Виктории Пльзень». И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

ФК "Барселона" Хави

«Бавария» тоже не стала хуже после прошлого сезона. Сначала она выиграла Суперкубок Германии у «Лейпцига» (5:3), а затем беспроигрышная серия увеличилась до восьми встреч. Были яркие победы над «Айнтрахтом» (6:1), Бохумом (7:0), но и без осечек не обошлось: против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1), «Униона» (1:1), «Штутгарта» (2:2). Как и «Барселона», мюнхенцы здорово начали в ЛЧ, одолев «Интер» в гостях (2:0), благодаря голу Сане и автоголу защитника итальянцев.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ФК "Бавария" Юлиан Нагельсманн

В матче последнего тура Бундеслиги Юлиан Нагельман дал возможность отдохнуть нескольким лидерам команды, включая Садио Мане. Сенегалец, как и другие игроки, вернутся в основной состав против «Барселоны». Стоит отметить, что лучшим по системе гол+пас является даже не экс-форвард «Ливерпуля», а 19-летний Джамал Мусиала, на счету которого 6 голов и 2 голевые передачи за 8 матчей.

Хави тоже не стал лишний раз нагружать игроков основной обоймы, но даже без них «Барса» без проблем обыграла последнюю команду Ла Лиги со счётом 4:0. Роберт Левандовски вышел лишь на 57-й минуте, но даже за отведенное время успел отличиться голом и двумя голевыми передачами. Польский форвард находится в великолепной форме в преддверии матча с бывшей командой. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Бавария» не проигрывала в 30 из последних 32 матчей Лиги чемпионов.

«Бавария» выиграла в 7 из 8 последних очных встречах. В последний раз команды встречались между собой в групповом этапе ЛЧ год назад. Тогда баварцы дважды оказались сильнее с общим счётом 6:0, а два мяча забил тогда ещё принадлежавший «Баварии» Роберт Левандовски.

«Бавария» не проигрывает на «Альянц Арене» 12 матчей подряд.

«Барселона» не проигрывает в гостях 20 матчей подряд. Последнее датировано восьмым декабря 2021 года - тогда она проиграла «Баварии».

Главным арбитром назначен Данни Маккели. За последние 10 матчей нидерландский рефери показал только одну красную карточку и назначил один пенальти. Примечательно, что Маккели судил пять игр при участии «Барселоны» и «Баварии», каждый из которых они выиграли.